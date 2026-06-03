2026-06-03 21:36 女子漾／編輯王廷羽
走進梵谷星空、莫內睡蓮！「Fun VR名畫劇場」6月登場，4大沉浸式藝術作品一次看
看展除了站在畫前慢慢欣賞外還有新選擇！聯合數位文創今年6月推出「Fun VR名畫劇場」，把梵谷、莫內、馬諦斯等藝術大師的經典作品，變成一場360度沉浸式VR旅程，觀眾戴上設備後，可以親臨名畫之中，走進梵谷晚年的法國小鎮、漫步莫內的睡蓮花園，甚至看著馬諦斯筆下的色彩在眼前跳起舞來。
這場展覽很適合想找台北週末行程、約會景點，也很適合帶小朋友一起體驗，透過影像、聲音、故事和空間感，能更有趣理解梵谷、莫內等大師的圖像世界。這篇女子漾整理「Fun VR名畫劇場」亮點及資訊，一起搶先感受展覽的魅力吧～
文章目錄
Fun VR名畫劇場亮點1. 走進梵谷生命最後的創作高峰
Fun VR名畫劇場亮點1. 走進梵谷生命最後的創作高峰
《走進梵谷的調色盤》將觀眾帶回1890年的法國奧維爾小鎮，這裡是文森・梵谷生命最後兩個月的居所，也是他創作能量極度燃燒的關鍵時期，作品以梵谷摯友保羅・嘉舍醫生的視角展開，從一塊借給梵谷的調色盤，以及嘉舍醫生之女瑪格麗特的肖像故事切入，帶領觀眾一步步靠近梵谷晚年的情感與創作核心。
當濃烈色彩與奔放筆觸以360度影像在眼前翻湧，觀眾不再只是看見梵谷畫中的世界，而像是被他的情緒、孤獨與熱烈包圍。對熟悉梵谷作品的人來說，這是一次重新理解大師靈魂的機會；對第一次接觸藝術VR的人來說，也是一場直覺又震撼的入門體驗。
Fun VR名畫劇場亮點2. 在莫內睡蓮裡，暫時逃離城市喧囂
Fun VR名畫劇場亮點2. 在莫內睡蓮裡，暫時逃離城市喧囂
如果說梵谷的世界是熾熱奔放，那麼《睡蓮之夢：走進莫內花園》就是一場溫柔的光影冥想！作品以印象派大師克勞德・莫內與政治家克里蒙梭之間的對話為靈感，從吉維尼花園的日式拱橋出發，穿越莫內的創作空間，最後走入巴黎橘園美術館中巨幅《睡蓮》的夢幻世界。
在約20分鐘的體驗中，觀眾將置身水波、花園、光線與色彩之中，看見莫內如何用一生追逐光與時間的變化，畫作從平面變成環繞全身的空間，水面彷彿就在腳邊流動，色彩也像空氣一樣慢慢暈染開來。這部作品曾獲國際影展肯定，被形容為療癒感十足的藝術VR作品，很適合想放鬆、想被美感包圍的觀眾。
Fun VR名畫劇場亮點3. 色彩會跳舞！馬諦斯名畫變成派對
Fun VR名畫劇場亮點3. 色彩會跳舞！馬諦斯名畫變成派對
《馬諦斯：色彩之舞》則把名畫變成一場充滿律動感的藝術派對，作品融合現代編舞與沉浸式VR影像，帶領觀眾穿梭於紐約現代藝術博物館、巴黎現代藝術博物館等藝術殿堂，欣賞馬諦斯經典代表作，包括《舞蹈（1909）》、《美利恩的舞蹈》、《未完成的舞蹈》與《巴黎的舞蹈》等。
馬諦斯筆下奔放的線條、鮮明的色塊與野獸派能量，在VR影像中隨著音樂與舞蹈節奏流動，畫作像一座可以走進去的空間劇場，當色彩開始跳舞、線條開始呼吸，觀眾也成為這場藝術狂歡的一部分。
Fun VR名畫劇場亮點4. 《FLOW》把風、氣味、溫度變成一場感官冒險
Fun VR名畫劇場亮點4. 《FLOW》把風、氣味、溫度變成一場感官冒險
除了藝術大師系列，這次也帶來《FLOW：流動之境》，這部作品與傳統名畫相比，更像是一場神祕又抽象的感官冒險，導演Adriaan Lokman把日常中看不見的風、氣味、溫度和呼吸，放大成一個可以被感受的沉浸式世界，觀眾會跟著一位神祕女性的腳步，進入由氣流、風暴與無形力量構成的空間。自然與人造風息在眼前碰撞，現實好像也在風暴之後悄悄改變，這部作品很適合喜歡實驗影像、感官藝術，或是想看點不一樣VR體驗的人～
Fun VR名畫劇場活動資訊一次看
Fun VR名畫劇場活動資訊一次看
Fun VR名畫劇場活動期間：2026年6月5日（五）～6月21日（日）
場次時間：每周五、六、日，14:00、15:00、16:00、17:00
地點：Fun VR劇院（CLASSROOM 2F）
地址：台北市中正區羅斯福路四段136巷3號2樓，原公館東南亞戲院
Fun VR名畫劇場票價資訊
Fun VR名畫劇場票價資訊
「Fun VR名畫劇場」自5月28日起至6月2日中午12點前，於udn售票網推出會員專屬限時93折優惠，想搶先體驗的觀眾可以把握這波早鳥購票時機。其中，《走進梵谷的調色盤》將搭配《睡蓮之夢：走進莫內花園》作為一場次販售，原價399元，會員優惠價370元；《馬諦斯：色彩之舞》則搭配《FLOW：流動之境》為另一場次，原價349元，會員優惠價325元。優惠席次採限時限量銷售，觀眾可於演出期間自由選擇場次入場體驗；6月2日中午12點後將恢復原價，並開放一次看完4部作品的套票組合，票價700元。
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