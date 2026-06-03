2026-06-03 19:52 女子漾／編輯周意軒
618速食優惠開打！王品品牌買一送一、披薩6元、蛋撻6元，暑假宅家聚餐先收
天氣越來越熱，暑假也準備登場，比起出門排隊曬太陽，越來越多人選擇在家開冷氣、追劇、揪朋友聚餐，直接用外送或APP優惠把美食送到眼前。也因為618年中購物節開跑，外送平台與速食品牌近期紛紛祭出優惠，從王品集團19大品牌主餐買一送一，到必勝客個人披薩6元、肯德基蛋撻6元、炸雞18元，再到21Plus香草烤雞快閃優惠，根本是「不想煮飯族」與「暑假聚餐派」的快樂清單。
Uber Eats觀察指出，7月至8月暑假期間，整體外送訂單量較全年單月平均高出約10%至15%，顯示暑假宅家聚餐、追劇配美食、多人共享餐點需求明顯提升。趁著618優惠檔期開打，這波美食折扣不只適合上班族下班懶得煮，也很適合學生暑假、家庭聚餐或朋友臨時揪局。
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618速食優惠1：Uber Eats攜手王品集團，19大品牌主餐買一送一
Uber Eats與王品集團首波買一送一活動推出後，反應相當熱烈，活動期間王品集團在Uber Eats App的每日訂單量較活動前成長約50%。雙方也宣布接力推出第二波「主餐買一送一」優惠活動，自6月17日至6月30日登場，涵蓋王品集團旗下19大品牌，讓消費者在家也能輕鬆吃到牛排、鍋物、日式料理、丼飯與個人套餐。
這次活動陣容相當完整，從王品牛排、西堤牛排、藝奇、陶板屋、夏慕尼，到聚、青花驕、石二鍋、12mini快煮小火鍋等品牌都在名單中。對想要宅家吃好一點的人來說，這波優惠最大亮點就是不用特別出門聚餐，也能把王品系餐點搬回家。
第一波活動中，人氣前三名餐點包括「石二鍋 招牌石頭鍋熟食」、「12mini快煮鍋 黃金雞湯雙倍嫩雞鍋」與「青花驕 驕心涼拌酸辣粉套餐」，可以看出鍋物、酸辣開胃系與個人套餐仍是外送族最愛。炎熱夏天沒胃口時，酸辣粉、丼飯、個人鍋都很適合當作懶人一餐。
這波第二波優惠品項包括王品牛排「香烤豬大排」408元、西堤牛排「焗烤香料嫩雞飯」268元、藝奇「炙香石燒豚釜飯＋日式布丁」280元、陶板屋「日式唐揚雞丼飯＋金桔檸檬冰沙」288元、夏慕尼「波特酒醋松阪豬」280元，以及聚日式鍋物「和風昆布雪花豬肉鍋」258元、青花驕「驕心涼拌酸辣粉套餐」249元、石二鍋「香辣滷味全明星餐」189元、12mini「黃金雞湯雙倍嫩雞鍋套餐」349元等。
其中「石二鍋 香辣滷味全明星餐」價格相對親民，還包含滷肉飯與檸檬冬瓜冰沙，適合想吃飽又想控制預算的小資族；「12mini 黃金雞湯雙倍嫩雞鍋套餐」則很適合鍋物控；如果是多人聚餐，也可以搭配不同品牌一起點，從鍋物、丼飯、鐵板燒到南洋風味一次湊齊。
618速食優惠2：必勝客個人披薩6元、9吋小披薩18元，大披薩買1送3
618年中購物節當然少不了披薩優惠。必勝客這次聯手肯德基，在PK雙饗卡APP推出「比買一送一便宜」優惠，活動自6月2日至6月29日登場，主打天天最低28折起領優惠券。
必勝客這波優惠包括外帶「小披薩買1送2」特價445元起，最高現省1130元；外帶「大披薩買1送3」包含副食與可樂，特價565元起，最高現省1377元；個人披薩「買2送1」3入特價218元起；BBQ烤雞4翅4腿特價189元，優惠至6月21日。
最讓人眼睛一亮的，則是限量神券。6月5日、6月12日、6月17日、6月18日、6月26日，早上10點準時在PK雙饗卡APP開搶，包含夏威夷個人披薩6元、9吋小披薩18元，以及13吋大披薩超澎派3套組618元。對披薩控來說，這波完全是手速之戰，尤其6元個人披薩與18元小披薩話題感十足，很適合當作社群打卡炫耀優惠。
不過也要提醒，這類神券多半限量、搶完為止，且實際適用門市、取餐方式與品項仍需以PK雙饗卡APP公告為準。想搶便宜的人最好先登入APP、確認附近門市與優惠券領取規則，避免開搶當天手忙腳亂。
618速食優惠3：肯德基蛋撻6元、炸雞18元，雞塊買一送一也開跑
肯德基同樣加入618優惠戰，活動期間為6月2日至6月29日，消費者可透過PK雙饗卡APP領取優惠券。這波亮點包括8塊上校雞塊「買一送一」特價98元、就要吃堡餐「咔啦雞腿堡＋中薯＋蛋撻＋中可樂」特價149元、獨享雙雞餐「咔啦脆雞＋青花椒香麻脆雞＋小薯＋綠茶」特價139元。
若是多人聚餐，也有炸雞桶買1送3優惠，「咔啦脆雞6塊＋小薯＋蛋撻2個＋可樂2杯」特價420元，適合追劇、聚會或家庭共享。
限量神券則同樣安排在指定日期開搶。6月5日限定「618全家餐」特價618元，內容包含脆雞12塊、QQ球2份、蛋撻2個、雞塊8個、薯條2份、可樂4杯；6月12日「青花椒麻脆雞」18元；6月17日「咔啦雞腿堡」18元；6月18日「原味蛋撻」6元；6月26日「咔啦脆雞」18元。對肯德基粉絲來說，這波最值得鎖定的就是6月18日原味蛋撻6元，以及18元炸雞、18元漢堡神券。
如果只是想簡單吃一餐，可以選獨享餐或堡餐；如果是多人聚會，618全家餐與炸雞桶優惠會更有感。不過同樣要注意，神券需在PK雙饗卡APP領取，且多為限量優惠，建議提前確認活動時間與使用條件。
618速食優惠4：21Plus香草烤雞快閃週，買烤半雞1元加購烤雞腿
除了外送平台與速食APP優惠，21Plus也推出618快閃週激省活動。6月16日至6月20日期間，購買「21香草烤雞」原價285元，優惠價265元，還可用1元加購「21香草烤雞腿」原價125元，等於買香草烤半雞加1元加購香草烤雞腿，原價410元、優惠價266元。
21Plus主打使用在地溯源鮮雞，搭配獨家蒸烤技術與21種香料調味，其中香草烤雞腿是人氣經典商品。這波優惠很適合想買回家加菜的人，尤其一份烤半雞加一支雞腿，無論是當晚餐主菜、家庭共享，或搭配沙拉、飯糰、湯品都很方便。
不過這個優惠需要特別注意，活動適用於21Plus實體門市與線上預訂取餐，美食外送foodpanda、Uber Eats恕不適用。也就是說，想享受這波1元加購優惠，不能直接透過外送平台下單，必須到門市或使用品牌指定線上預訂取餐方式。