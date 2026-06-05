【靜謐旅遊興】 台北新板希爾頓 × 美國音響品牌BOSE，攜手打造靜謐假期！

台北新板希爾頓攜手美國音響品牌 BOSE 推出「Holiday Vibes with BOSE」聯名住房專案，打造沉浸式感官旅宿體驗。圖為新板希爾頓酒店提供
【旅遊經 洪書瑱報導】
靜謐旅遊（Hushpitality）逐漸成為2026全球旅遊市場備受矚目的風格關鍵字！那何謂「靜謐旅遊」？這種旅遊方式的核心概念是遠離都市的喧囂、數位焦慮與走馬看花式緊湊、熱鬧的打卡行程，而是將移動的焦點從「外在的感官刺激」轉向「內在的沉澱與覺察」，這種旅遊方式不追求熱門景點的排隊人潮，而是刻意尋找能與大自然和找尋一處自我對話的空間，讓自己心靈留白，達到真正情緒放鬆！台北新板希爾頓為協助旅人在旅行中，不再追求填滿行程，而是轉向自我找尋，攜手美國音響品牌 BOSE，即日起至10月31日止，推出「Holiday Vibes with BOSE」聯名住房專案！活動期間分為三階段，為旅人提供3階段「聲」有的不同體驗！
入住旅客可依不同月份體驗 BOSE 限定商品，沉浸於各具風格的聲音場景之中。圖為新板希爾頓酒店提供
「Holiday Vibes with BOSE」聯名住房專案以「Blue Mind Theory 藍色心靈理論」為靈感，透過聲學科技、情境音樂、城市泳池與風格調飲，打造沉浸式感官旅宿體驗，專案平日每晚5,220元起，入住除可享雙人自助式早餐，還可獲贈品牌聯名 Spotify 情境歌單鑰匙圈、品牌消費95折優惠券以及BOSE品牌馬克杯等限量好禮，並於住宿期間體驗 BOSE 明星商品。而專案同步推出兩款聯名特調，搭配日夜情境歌單設計，從聲音、味覺到空間氛圍，詮釋現代旅人嚮往的城市假期。
專案特別打造日夜情境 Spotify 聯名歌單，讓聲音成為旅程記憶的一部分。圖為新板希爾頓酒店提供
「Holiday Vibes with BOSE」聯名住房專案，以「聲音」作為串聯五感體驗的重要媒介，旅客可依不同月份體驗 BOSE 限定明星商品。6月至7月率先登場的 BOSE QuietComfort Ultra 第二代耳罩式消噪耳機，透過全新降噪科技，沉浸於無干擾的純粹聲境體驗；7月至8月推出兼具防水防塵機能的 BOSE SoundLink Plus 藍牙揚聲器，以渾厚低頻與細膩音質，陪伴夏日度假時光；9月至10月則由 BOSE SoundLink Home 藍牙揚聲器接力，以溫潤木質設計與立體聲音延伸至客房空間的每一處角落。此外，入住指定套房房型，更可同步升級體驗 BOSE Soundbar 家庭娛樂揚聲器，透過影院級的環繞音效，讓旅人在城市夜景陪伴下，享受更沉浸的追劇觀影時光。
旅客可於32樓無邊際泳池與城市天際線之間，感受結合聲音與水域的療癒度假氛圍。圖為新板希爾頓酒店提供
除了客房體驗，位於酒店32樓的無邊際泳池，亦成為此次專案的重要感官場景，讓高空湛藍水域結合城市天際線景觀，呼應「Blue Mind Theory 藍色心靈理論」中「水域能讓人進入平靜與專注狀態」的概念，讓旅人沉浸在水波、光影與聲音之間，甚至在客房泡澡沐浴時，也暫時抽離繁忙節奏，展開一場放鬆的心流旅程。