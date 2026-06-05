台中最有反差感的風景！藏在傳統市場裡的文青咖啡廳

旅行時，我總喜歡到當地市場走走。

比起熱門景點，市場更能看見一座城市最真實的模樣。攤商的叫賣聲、熟客間的寒暄，以及琳瑯滿目的食材，都藏著當地人的日常。

這天早晨來到台中的向上市場，原本只是想隨意逛逛，沒想到卻意外收穫了一段充滿人情味與咖啡香的旅程。

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和初手工粉漿蛋餅營業資訊

從市場開始認識台中人的日常

向上市場是台中頗具規模的傳統市場，販售蔬菜、水果、肉品、豆製品與各式熟食，連衣物和生活用品也能一次買齊。

走進市場沒多久，就被一攤現做蔬菜捲吸引。新鮮蔬菜包得滿滿，非常爽口。

接著在水果攤買了幾條水果小黃瓜，和老闆娘聊天才知道，她每天清晨從彰化出發，到南投國姓載回最新鮮的蔬果，再送到市場販售。她甚至能清楚說出每一樣蔬果的產地，讓人感受到對食材的用心與堅持。

市場最迷人的地方，或許正是這些人與人之間真實的交流。

人聲鼎沸的市場裡，竟藏著一間咖啡廳

穿梭在熱鬧的市場巷弄時，我意外發現一間充滿文青氣息的咖啡館——默知Tacit。

在叫賣聲此起彼落的市場裡，突然出現一間擺滿花藝、氣氛安靜優雅的咖啡廳，那種反差感讓人忍不住推門而入。

店內除了常見咖啡品項，也有不少特色義式咖啡，像是紅心芭樂檸檬咖啡、糖烤栗子拿鐵等創意口味，同時提供自製甜點與早午餐盤。最特別的是，配合市場作息，早上8點就開始營業，羨慕台中人一早就能夠享受優雅的早餐。

鄰桌是一對老夫妻。喝完咖啡後，太太起身到市場買菜，先生則悠閒坐在店裡等待。那一幕讓人覺得，原來咖啡廳也能成為市場日常的一部分。

一杯咖啡，一段剛剛好的慢時光

雖然早已吃過早餐，還是忍不住點了一杯糖烤栗子拿鐵，以及焙茶巴斯克乳酪蛋糕。

微甜的拿鐵上放著一顆可愛的烤栗子，店家建議先品嚐綿密奶泡，再攪拌均勻享用。栗子的香氣與咖啡融合得恰到好處，喝起來溫潤順口。

焙茶巴斯克乳酪蛋糕則帶著淡淡茶香，內層保有半流心口感，綿密柔滑。

搭配窗邊灑落的自然光、舒適的背景音樂與花藝布置，就這樣品嚐著咖啡與甜點，度過美好的早晨時光。

旅行最珍貴的，往往不是安排好的行程，而是這些意料之外的相遇。

默知Tacit營業資訊

營業時間｜ 上午8：00—下午4：00，週二公休

上午8：00—下午4：00，週二公休 地址｜ 臺中市西區中美街185號

臺中市西區中美街185號 電話｜ 0936 869 629

0936 869 629 每日手沖品項可至IG限動查看！

有WiFi ，部分位置有插座。

僅現金支付，低消一杯飲品。

再帶上一份蛋餅

準備搭高鐵離開台中前，又順路買了和初手工粉漿蛋餅當午餐。

店家提供多種口味選擇，現點現做，因此需要稍微等待，也可以提前線上預訂。粉漿蛋餅外皮軟Q有彈性，搭配不同醬料各有特色，十分推薦。

和初手工粉漿蛋餅營業資訊

營業時間｜ 上午7：00—下午1：00，週一公休

上午7：00—下午1：00，週一公休 地址｜ 臺中市西區中美街341號

臺中市西區中美街341號 電話｜0978 876 703

一座市場，看見一座城市的溫度

這趟向上市場散步之旅，沒有安排熱門景點，也沒有刻意追逐打卡名店。

只是跟著腳步慢慢走，卻意外發現，最迷人的旅行風景，往往就藏在最平凡的日常裡。

回台北後，想念的不只是台中的美食，還有這座城市溫暖而從容的生活節奏。