2026-06-04 15:02 旅奇傳媒 TR Omnimedia
保證「銀山溫泉住一晚」！秋楓．冬雪雙季節 日本東北夢幻名宿美景美食之旅
【旅奇傳媒/編輯部報導】每年秋冬，日本東北總以層次豐富的的季節景色，吸引無數旅人前往。而其中，「銀山溫泉」更是許多人心中最難達成的夢幻旅宿清單，總是最早額滿、也最難預約！多數人去拍過到此一遊照，卻很少人真正住進那片煤油燈亮起的浪漫夜色中，能夠住上一晚，成了令人欣羨、心嚮往之的目標。
隨著台灣旅客赴日宛如國旅般頻密，專注於旅遊品質的高端客層，開始感受到，能在值得的景點、停留更多的時間，才是真正令人感動的旅程！因此推波助瀾在日本高端旅遊掀起了「保證入住」的需求。
深耕日本高端旅遊市場多年的「太平洋旅行社」，重磅推出稀有的「銀山溫泉住一晚」秋、冬雙季限定行程，難得之處在於「全台唯一最多保證房」！安排入住銀山溫泉核心旅宿「銀山莊」，並搭配藏王頂級隱宿「竹泉莊」二連泊，為遊客圓夢，從楓紅到雪景，打造兼具景色、美學與慢旅節奏的東北深度旅程。
「銀山莊」坐落於銀山溫泉街較高處，擁有遠離人潮的靜謐視野，旅客可入住配備半露天寢湯的客房，在秋楓、冬雪與溫泉霧氣之間，享受靜美的夜晚；館內亦設有青森檜木風呂，木香與溫泉氣息交織，讓旅程不僅止住宿，更是一場身心靈與大自然的深度對話。
多數遊客於傍晚離開，真正屬於銀山溫泉的時刻，才正要開始……，當夜幕降臨，煤油燈沿著溫泉街一盞盞亮起，氤氳白煙與木造旅館倒映河面，彷彿走進電影場景般的夢幻世界，構築濃厚的大正浪漫氛圍。
絕美楓色｜秋季限定行程
銀山溫泉住一晚．銀山莊ｘ竹泉莊連泊瀲紅楓五日（https://url.pac-group.net/93fk7v）
秋季版本以東北層層山色為主題，收藏一年之中最絢爛的楓紅風景。
★ 藏王纜車
搭乘藏王纜車緩緩升空，俯瞰群山由綠轉紅的漸層色彩，山巒間雲霧流動，展現東北秋日最壯闊的紅葉景致。
★ 山寺
造訪擁有千年歷史的山寺，沿著石階拾級而上，在靜謐山林與楓紅包圍中，感受日本禪意文化的深遠氣息。
★ 松島遊船
乘船漫遊「日本三景」之一松島灣，島嶼與秋色交錯成畫，海風吹拂之間，盡覽東北海岸最優雅的季節風情。
★ 出羽三山與羽黑山五重塔
走入山形千年信仰之地，杉木參道與古老五重塔靜立山林之中，體驗東北山岳信仰與歷史文化交融之美。
銀白秘境｜冬季限定行程
銀山溫泉住一晚．銀山莊ｘ竹泉莊連泊．最上川藏王松冰銀花五日（https://url.pac-group.net/93fk99）
▲冬日早晨的銀山溫泉，有冷冽寧靜的氛圍。 圖：太平洋旅行社／提供
冬季版本則以雪國風景為主軸，帶領旅客走進東北最純淨夢幻的銀白世界。
★ 藏王樹冰
冬季限定的藏王樹冰，在強風吹雪之中形成巨大雪怪奇景，壯闊而神秘，被譽為日本東北最震撼的雪國風物詩，也是Threads社群力推日本必去景點之一。
★ 最上川雪見舟
搭乘暖舟順流而下，兩岸雪景靜靜延展，在船歌與白雪交織之間，感受東北冬日獨有的詩意氣息。
★松島遊船：
冬日松島少了喧囂，多了靜謐與純白。乘船穿越覆雪島嶼，海天一色之間，更顯「日本三景」的空靈之美。
★ 銀山溫泉街景
當白雪覆蓋整條溫泉街，日間，陽光灑落在鱗次櫛比的木造和洋建築與細緻的灰泥浮雕（鏝繪），輝映著時光之美；到了夜晚，煤油燈映照木造旅館，宛如電影中的雪國場景，鋪陳最令人難忘的回憶。
除了保證入住銀山溫泉，太平洋旅行社安排「竹泉莊」連泊兩晚，更體現對慢旅精神的極致詮釋。擁有超過400年歷史的「竹泉莊」溫泉旅宿，引泉自遠刈田溫泉，全館僅32間客房，隱身於兩萬坪山林莊園之中。館方婉拒6歲以下兒童入住，更確保旅客得以在入住期間享有安靜停留的時刻，真正感受放鬆而純粹的旅宿節奏。
不僅景色與住宿令人難忘，亦同步升級東北文化與美食體驗。
｜文化體驗｜
・藉由「相馬樓舞娘表演」，感受山形傳統藝伎文化的優雅身段與歷史底蘊。
・安排「松島觀瀾亭抹茶茶道」體驗，在海景與茶香之間品味日本美學。
・並深入「出羽三山」，展開一場結合信仰、歷史與自然的人文巡禮。
｜美食饗宴｜
・日本三大和牛之一的「米澤牛」，細膩油花與柔嫩口感，展現山形和牛魅力。
・以厚切熟成工法的「仙台炭烤牛舌」，爽脆表皮鎖住鮮甜Q彈肉汁，呈現職人技藝，秋季限定。
・「山形地方旬味料理」則透過當令食材與地方風土，展現東北飲食文化的豐饒層次。
真正的奢華，並非匆忙蒐集更多景點，而是在最值得停留的地方，多留一晚！長期深耕日本高端旅遊市場的太平洋旅行社，觀察到旅客此一需求，近年聚焦於稀缺房源整合與「保證入住型」產品規劃，將旅行從「看過風景」轉變為「留在風景裡」，保證入住銀山溫泉，正是這樣的珍稀旅程。欲深入了解行程細節，或探索日本同款熱門產品，歡迎聯繫 VIP 旅遊顧問：https://url.pac-group.net/86xurq。
提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野