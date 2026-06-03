2026-06-03 01:16 萍姐愛分享
[台中西屯] LOWCA 勞咖｜逢甲早午餐推薦，炸饅頭專門店必點巧克力戀人
天啊！早午餐店竟然能吃到炸饅頭冰淇淋真的太罪惡了！這家隱藏在逢甲商圈旁的『LOWCA 勞咖』 早午餐，將大家熟悉的台式早餐，用更有創意的西式早午餐方式重新詮釋，最特別的是它的點餐方式，先選擇喜歡的口味，再搭配想要的外皮，不管是蛋餅、燒餅、饅頭還是炸饅頭，都能自由組合，讓每次來都有不同的搭配吃法，餐點不僅份量十足，口味也很有水準，讓早餐不再只是填飽肚子，更像是一場充滿驚喜的早午餐體驗，而最讓我印象深刻的，絕對是幾乎每桌都會出現的「巧克力戀人」。底層鋪滿一口大小的酥脆炸饅頭，上面放著冰涼的冰淇淋，再淋上香濃巧克力醬，一口咬下同時感受到熱熱的炸饅頭和冰冰的冰淇淋，冰火交織的口感真的超級邪惡，卻又讓人忍不住一口接一口停不下來！
LOWCA 勞咖
- 地址：407臺中市西屯區逢甲里西屯路二段272-18號
- 電話：0911 487 043
- 營業時間：08:30–15:00、六日營業到16:00（週三公休）
- 官方ＩＧ請點我...
- 線上訂位請點我...
- 備註：只收現金 · 室外雅座 · 全素餐點
完整菜單
店家很貼心，除了有中文菜單外，背面也有提供英文版菜單喔！
飲品、咖啡、甜點也都有，尤其是甜點很直得一點！
用餐環境
這家早午餐就位在銀櫃KTV逢甲店的對面，招牌小小的，沒有注意看很容易其過頭，附近因為車流量大，比較難停車
室內空間明亮舒服，內用座位蠻多可以選擇的，喜歡看戶外風景可以選擇有靠窗的座位用餐
喜歡一個人安靜吃飯，可以選擇個人吧台座位，像我跟朋友一起來吃早午餐，可以選擇多人的沙發區座位
點餐方式超有趣！先選口味再選外皮
他們家的點餐方式和一般早餐店不太一樣
- Step1：選擇喜歡的口味，像是燒肉、嫩雞、牛肉等不同主餐
- Step2：選擇外皮，蛋餅、饅頭、炸饅頭、燒餅
同樣的內餡，換個外皮就能吃出完全不同的風味，也讓整個菜單變得相當有趣，一不小心就點滿一桌！
日式胡麻嫩雞＋蛋餅｜每日現做蛋餅皮
首先上桌的是日式胡麻嫩雞蛋餅，裡面的舒肥雞肉份量給得很有誠意，每一塊都厚實又鮮嫩，份量真的很大，旁邊還有生菜跟好吃的馬鈴薯塊
他們家的蛋餅皮是每日現做，吃起來和一般早餐店的蛋餅很不一樣，多了一股淡淡麵香，口感也更加Q彈有嚼勁
勞咖招牌燒肉漢堡＋炸饅頭
滿滿燒肉上面還有厚厚的蛋，最吸睛的就是那顆炸得金黃酥脆的炸饅頭，一口咬下時，先感受到炸饅頭酥酥脆脆的口感，接著是燒肉鹹香的肉汁和厚蛋的柔軟層次，口感非常豐富
店家自製方塊薯餅｜一口一顆超涮嘴
方塊薯餅做成一口大小，外層炸得非常酥脆，裡面的馬鈴薯綿密鬆軟，單吃其實就很有味道
如果喜歡重口味，也可以搭配店家附上的沾醬一起享用，風味會更有層次
XO醬蘿蔔糕｜外酥內嫩超加分
蘿蔔糕煎得恰到好處，外層帶點焦香與酥脆感，裡面則保有蘿蔔糕原本柔軟細緻的口感
店家切得薄薄的，一口吃剛剛好，搭配XO醬一起吃鹹香十足，味道很有記憶點，屬於會讓人想一直夾下一塊的類型
每日限量法式焦糖布丁｜加上莓果更有層次
甜點控絕對不要錯過這款每日限量焦糖布丁，布丁本體奶香濃郁，口感滑順細緻，原本單吃會覺得偏經典路線，但搭配上方的新鮮莓果後，酸甜感剛好平衡焦糖與奶香，整體層次瞬間提升不少
橙海．柳橙咖啡奶蓋｜意外清爽又順口
柳橙香氣相當明顯，搭配咖啡與奶蓋後多了層次感，整體不會過酸也不苦澀，是很適合搭配早午餐的一杯特色咖啡特調飲品
每桌必點！巧克力戀人真的太邪惡
如果要我選今天最有記憶點的一道甜點，那一定是巧克力戀人，真的完全不誇張，從入座到離開，我幾乎看到每桌都有點，甚至隔壁桌還直接一人一盤，底部鋪滿一口大小的炸饅頭，每顆都炸得金黃酥脆，外酥內軟，上面放著香草冰淇淋、香蕉切片，再淋上滿滿巧克力醬，超罪惡！
吃的時候一定要趁快，因為剛炸好的饅頭還熱熱的，搭配冰冰涼涼的冰淇淋一起入口，那種冰火交融的口感真的很迷人，還可以配上香蕉片一起吃，嘴巴會有香蕉的香氣喔！
一起看看影片吧！
[ 繼續閱讀 ]
[台中西屯] 松釀文創咖啡Songniang Coffee｜木雕X花草X咖啡交織的靜謐空間｜秘制辛拉麵意外好吃！
[台中西屯區] 御香亭便當｜百元就可以吃到料多、份量十足手作餐盒｜招牌三重奏只要130｜台中必吃便當外帶店｜內附完整菜單
[台中西屯區] 川辛拌味麵-大墩創始店｜台中必吃正宗川味酸辣粉｜濃郁雞湯免費喝｜吃麵送1隻冰棒｜必點小酥肉｜份量十足
[台中西屯區] Mook木可餐行｜隱身在巷弄內60年老宅｜無招牌手作早午餐店｜必點法式正統舒芙蕾｜寵物有善餐廳｜內附菜單
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數