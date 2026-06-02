2026-06-02 18:07 女子漾／編輯王廷羽
星巴克6月買一送一懶人包！爆爆山竹星沁爽6/3登場，樹懶周邊與優惠攻略一次看
夏天才剛開始，星巴克6月就把新品、優惠、周邊一次端上桌！想喝清爽系飲品的人，可以鎖定6月3日登場的全新「蘋果山竹爆爆珠星沁爽」，以蘋果果香、山竹風味與爆爆珠口感打造夏日新話題；去年讓不少顧客敲碗回歸的冰雪星沁爽，也將限時再度開喝～另外，6月起每週一推出飲料好友分享買一送一，每週二則有指定飲料組合8折優惠，搭配指定支付活動，最高還有機會拿到16%回饋。這篇女子漾幫大家整理6月星巴克優惠及新品攻略，快分享給你愛喝星巴克的朋友吧！
文章目錄
星巴克6月新品一次看
星巴克6月新品一次看
星巴克6月新品1. 爆爆山竹星沁爽6月3日登場
星巴克6月最有話題的新飲品，非6月3日推出的全新「蘋果山竹爆爆珠星沁爽」莫屬！這次星巴克以香甜蘋果結合山竹熱帶果香，打造帶有咀嚼感與爆汁口感的夏季飲品，主打「第一口就爆開」的驚喜體驗。
「蘋果山竹風味爆爆檸檬星沁爽」以檸檬果汁冰鎮搖製，加入真實蘋果果粒與內含果汁的山竹風味爆爆珠，喝起來有檸檬的清爽酸甜，也有蘋果與山竹交織出的熱帶果香，最有趣的是爆爆珠在口中咬開時，果汁感瞬間釋放，讓每一口都像多了一個小驚喜。
另一款「蘋果山竹風味椰奶星沁爽」則走柔和滑順路線，以香甜蘋果與山竹風味為基底，融合椰奶冰鎮搖製，相較於檸檬版本的清爽明亮，椰奶版本多了熱帶奶香與溫潤口感，適合喜歡果香、但不想喝起來太酸的人。兩款新品風格不同，一杯清爽爆汁，一杯滑順療癒，很適合看當天心情選擇。想喝酸甜清爽感，可以選檸檬版本；想要更柔和一點，椰奶版本會是不錯選擇。
星巴克6月新品2. 冰雪星沁爽限時回歸！
去年夏天引發顧客討論的冰雪星沁爽，今年6月3日也限時回歸啦～星巴克這次再度推出「芒果火龍果冰雪星沁爽」與「草莓巴西莓冰雪星沁爽」，以沁涼冰雪口感搭配繽紛水果風味，為炎熱夏天帶來更有感的消暑選擇。「芒果火龍果冰雪星沁爽」主打熱帶水果的明亮清爽，適合喜歡芒果香氣與鮮明果味的人；「草莓巴西莓冰雪星沁爽」則以酸甜莓果風味打造沁涼感，視覺與風味都很有夏日氛圍。
星巴克6月新品3. 夏季特選豆KATI KATI登場
星巴克夏季指定特選咖啡豆「東非綜合 KATI KATI BLEND」登場，並成為今年「星巴克咖啡三式」的體驗主角。同一支咖啡豆透過不同沖煮手法與品飲溫度，可以展現不同風味層次，KATI KATI BLEND帶有花果香氣、明亮酸質與細緻甜感餘韻，適合喜歡清爽、層次感明顯咖啡風味的人。
除了可以在門市體驗之外，也能購買咖啡豆回家，不論是手沖或冷萃，都能把夏季咖啡風味帶進日常！目前「星巴克咖啡三式」可於台北市南港車站、瓶蓋工廠旁的「愿秀門市」體驗，每日限量預約供應，現場由黑圍裙咖啡大師帶領顧客探索一種咖啡豆如何喝出三種風味，星巴克也預計於6月底陸續擴大至台北市以外其他區域限定門市販售，讓更多咖啡愛好者有機會參與這場夏季咖啡體驗。
星巴克6月新品4. 樹懶療癒系列周邊陪你過夏天
星巴克6月周邊也很有話題，全新樹懶療癒系列於6月3日登場，以「一起耍廢放空吧！」為主題，集結慵懶樹懶、悠閒無尾熊與可愛的咖啡豆先生，推出系列杯款與生活商品。這次系列主打慢生活與自我照顧概念，樹懶與無尾熊以自在伸展、慵懶放鬆的姿態登場，彷彿提醒大家在忙碌日常裡，也可以留一點時間給自己。無論是在辦公桌前、居家角落，或是手捧一杯咖啡放空片刻，都能替生活加上一點療癒感。
星巴克6月優惠攻略！
星巴克6月優惠攻略！
星巴克6月優惠攻略1. uniopen聯名卡每週一買一送一
星巴克即日起至2026年6月30日推出「uniopen聯名卡｜每週一飲料好友分享」活動，活動期間每週一使用中國信託uniopen聯名卡，於星巴克實體門市購買兩杯大杯含以上、冰熱與口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。
本活動限使用中國信託uniopen聯名卡實體卡、感應式支付，或附加之電子票證儲值卡付款及自動加值交易；不適用星巴克隨行卡、星巴克APP支付及行動錢包支付。優惠品項依門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
星巴克6月優惠攻略2. foodpanda外送第2杯半價
星巴克即日起至2026年6月2日於foodpanda推出外送第2杯半價優惠，活動期間點購兩杯大杯含以上指定飲品，即可享第2杯半價。指定品項包含特選馥郁那堤、焦糖奶香星享那堤、蘋果山茶花風味青茶、鹹焦糖風味福吉茶那堤。
此優惠僅適用於透過foodpanda提供外送服務之星巴克門市，不適用於門市現場點購，實際供應狀況與商品庫存依外送平台及門市現場為準，且不得與其他行銷活動合併使用。
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