今夏聚焦FIFA世界盃熱潮 觀賽週邊旅遊全攻略 精選運動迷必訪體驗

2026-06-03 20:00 旅奇傳媒 TR Omnimedia
2026世界盃足球賽（ FIFA WORLD CUP）美國德克薩斯州達拉斯 Toyota 主球場。　圖：FC Dallas／提供
2026世界盃足球賽（ FIFA WORLD CUP）美國德克薩斯州達拉斯 Toyota 主球場。　圖：FC Dallas／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著 FIFA 世界盃賽事進入倒數階段，全球運動迷期待氛圍也持續升溫。除了精彩賽事，旅客更能在球場之外，深度感受世界盃帶來的熱潮與魅力。無論是在賽前、賽事期間或賽後，全美各地皆推出多元體驗與特色活動，讓旅客沉浸於充滿足球氛圍的精彩旅程之中。現在就讓我們來揭曉世界盃美國旅遊全攻略。

美國國家旅遊局總裁暨執行長 Fred Dixon 表示：「美國已準備好迎接來自世界各地的球迷，共同參與這場全球最具指標性的體育盛事之一。像 FIFA 世界盃這樣的國際大型活動，不僅帶動旅遊熱潮，也鼓勵旅客更深入探索美國。除了球場賽事之外，旅客還能體驗美國豐富多元的城市風貌、國家公園、美食、音樂、在地文化與慶典活動，感受只有在美國才能擁有的獨特魅力。」

亞特蘭大／火熱展開全城漫遊

喬治亞州「亞特蘭大」將以「百年奧林匹克公園」（Centennial Olympic Park）作為城市迎接 FIFA 世界盃的核心舞台。這座承載奧運記憶的地標公園，將化身為「亞特蘭大 FIFA 球迷嘉年華」（FIFA Fan Festival Atlanta）主場地，透過現場音樂、球迷互動遊戲與賽事轉播，讓足球熱情從球場延伸至城市日常。

世界盃期間，亞特蘭大的精彩不只發生在賽場內。位於前「美國有線電視新聞網中心」（CNN Center）、現為 CTR 的「亞特蘭大文化交流中心」（ATL Cultural Exchange），將於06/14-07/14期間推出為期八天的文化活動，走進亞特蘭大多元而鮮明的城市性格。「艾默里大學」（Emory University）也將以系列展覽回應世界盃熱潮，從足球、文化到社群連結，展現這項運動如何成為城市記憶的一部分。展覽包括「伍德拉夫圖書館」（Woodruff Library）Schatten Gallery 的「Footwork: Celebrating Soccer, Culture, & Community」、「麥可・卡洛斯博物館」（Michael C. Carlos Museum）的「Footwork: Where We Gather」，以及「伍德拉夫健康科學中心圖書館」（Woodruff Health Sciences Center Library）的「Footwork: Soccer and the Healing Arts」讓旅客在觀賽之餘，也能品味足球背後更深層的文化敘事。

全長約35.4公里、串連步道、公園與城市街區的「亞特蘭大環城步道」（Atlanta Beltline）也將於06/20-06/21在「匹茲堡園區」（Pittsburgh Yards）舉辦「亞特蘭大環城步道慶典」（Atlanta Beltline Fest）。活動結合文化表演、親子體驗、賽事轉播與足球訓練營，參與這場屬於全城的世界盃慶典。

波士頓／歷史城市踢出新記憶

麻薩諸塞州「波士頓」向來以深厚歷史底蘊聞名，而這座城市也將在 FIFA 世界盃期間寫下全新記憶。波士頓「市政廳廣場」（City Hall Plaza）將成為「FIFA 球迷嘉年華」（FIFA Fan Festival）的核心場域，球迷不僅可在此觀賞賽事直播，也能參與足球主題活動、品嚴選餐飲，並欣賞集結在地藝術家、音樂人與表演者的文化展演，感受波士頓在歷史之外的當代活力。

世界盃熱潮也將延伸至波士頓城市各個角落，包括「劍橋聯合」（Cambridge United）「切爾西廣場」（Chelsea Square）的 Fiesta de Fútbol、「里維爾」（Revere）的 Field of Play 觀賽派對，以及「都會西球迷區」（MetroWest Regional Fan Zones）讓旅客無論身處何處，都能找到屬於自己的觀賽據點。

若想留下最具話題性的世界盃紀念，06/12-06/18可前往「二號碼頭公園」（Piers Park II）與一座高達約13.7公尺、由麻薩諸塞港務稱為「全球最大足球」的裝置合影。這項展出也期待挑戰「金氏世界紀錄」（Guinness World Records）「全球最大足球」稱號，讓旅人的照片不只是世界盃回憶，更可能見證一項世界紀錄的誕生。

達拉斯／變身城市文化現場

德克薩斯州「達拉斯」將於 FIFA 世界盃期間承辦九場賽事，位於「達拉斯費爾公園」（Dallas Fair Park）的「FIFA 球迷嘉年華」將免費開放，邀請球迷一同為支持的隊伍喝采、觀賞賽事直播，並享受現場音樂與多元活動，感受世界盃最熱烈的城市氛圍。

達拉斯也將透過多項展覽，帶領旅客從不同角度認識足球文化。「佩羅自然與科學博物館」（Perot Museum of Nature and Science）推出「Soccer: More Than a Game」特展，從物理學、生物學與科技解析足球運動的魅力。「喬治·布希總統圖書館」（George W. Bush Presidential Museum）則將透過「Game Changer: United by Sports」展覽，呈現來自「達拉斯足球俱樂部」（FC Dallas）、「Trinity FC」 與「美國國家足球名人堂」（National Soccer Hall of Fame）的珍貴紀念物件，勾勒運動如何凝聚城市記憶。

鄰近的「阿靈頓」（Arlington）同樣加入這場世界盃文化對話，「阿靈頓藝術博物館」（Arlington Museum of Art）將推出「More Than a Match」展覽，聚焦足球世界與球迷文化，看見足球之所以迷人的另一種理由。

▲2026 FIFA 世界盃足球賽即將在美國休士頓舉行。　圖：美國國家旅遊局／提供
▲2026 FIFA 世界盃足球賽即將在美國休士頓舉行。　圖：美國國家旅遊局／提供

休士頓／藝術街區裡盛會節奏

德克薩斯州「休士頓」的世界盃熱潮將聚焦於「城市東區」（East Downtown），這裡將成為「FIFA 球迷嘉年華」（FIFA Fan Festival）的主場地。除了賽事直播，現場也將規劃 Esphera 360 度沉浸式體驗、結合「休士頓牲畜展與牛仔競技會」（Houston Livestock Show and Rodeo）及「休士頓太空中心」（Space Center Houston）互動內容的「Houston Hall」，以及為年輕球員打造的「Road to the Cup」錦標賽，讓足球盛事延伸出更多元的城市體驗。休士頓也將把足球熱潮帶進城市街角。

「Art of Soccer」公共藝術計畫邀請在地藝術家創作高約91公分的玻璃纖維足球裝置，作品散布於城市各處，為街區增添鮮明色彩與話題亮點，同時為「FIFA World Cup 26 Houston Host Committee」的傳承計畫募資。旅客可從 POST 的 X Atrium 出發，展開一場結合運動、藝術與城市公益的足球藝術漫遊。城市中的觀賽派對也將同步展開，包括「Social Beer Garden HTX」、「Tom’s Watch Bar」與「Pitch 25」等多處場地，讓旅客在球場之外，也能感受休士頓街區裡的熱烈節奏。

堪薩斯城／聚焦河岸足球盛夏

密蘇里州「堪薩斯」的世界盃慶祝活動，不只聚焦於「箭頭體育場」（Arrowhead Stadium）。位於「國家第一次世界大戰博物館暨紀念館」（National WWI Museum and Memorial）的「FIFA 球迷嘉年華」（FIFA Fan Festival）將免費開放，邀請球迷一同觀賞賽事直播、欣賞演唱會，並在城市社群的熱情中感受世界盃氛圍。

這座城市也以博物館與展覽，為足球注入更深層的文化視角。「國家第一次世界大戰博物館暨紀念館」內的「The Beautiful Game」特展，將帶領旅客認識足球與第一次世界大戰之間的歷史連結；「哈利・S・杜魯門總統圖書館暨博物館」（The Harry S. Truman Presidential Library & Museum）則透過「United We Play: Kicking It with the Trumans」展覽，呈現運動如何凝聚人心；「納爾遜-阿特金斯藝術博物館」（Nelson-Atkins Museum of Art）的「Personal Best」則聚焦六位在地藝術家兼運動員的創作，從藝術角度回應運動精神。

若想感受更輕鬆的城市節奏，「Current Landing」的「河岸觀賽派對」將提供賽事直播、美食與親子活動，讓球迷在河畔享受世界盃時光。「體育公園」（Sporting Park）也將舉辦「Sporting KC」的「Soccer Capital Summer Concert Series」，由「 Third Eye Blind」領銜演出，讓足球、音樂與夏日夜晚，成為堪薩斯城最具記憶點的城市盛事。

洛杉磯／美食藝術打造風格之城

加利福尼亞州「洛杉磯」掀起的 FIFA 世界盃熱潮從「洛杉磯紀念體育場」（Los Angeles Memorial Coliseum）展開，作為 「FIFA 球迷嘉年華」（FIFA Fan Festival）主場地，活動內容函括賽事轉播、文化節目、互動體驗、音樂演出，以及展現洛杉磯多元風味的特色美食，讓球迷從球場之外，也能感受賽事城市的鮮明能量。走出體育場，旅客也可前往遍布洛杉磯地區的多處「球迷區」（Fan Zones），參與足球展演、藝術漫步、DJ 表演、文化活動，並品嚐豐富在地美食。

「A Taste of the World Cup」則聚焦以美食作為切入點，精選受世界盃與洛杉磯多元族群啟發的餐廳與風味，帶領旅客從餐桌走進這座城市的文化層次。

若想以藝術視角感受足球，「洛杉磯郡立美術館」（Los Angeles County Museum of Art）將推出「Fútbol is Life」展覽，由動畫與視覺特效藝術家 Lyndon J. Barrois Sr. 以迷你「運動肖像」（sportraits）呈現足球史上的經典時刻，為賽事記憶增添更細膩的觀看角度。

想親身體驗運動魅力的旅客，「加州科學中心」（California Science Center）的「Game On! Science, Sports & Play」絕對值得一訪。展覽透過互動體驗，解析科學、運動與遊戲之間的關係，讓觀賽之外，趣味探索場上速度、力量與身體協調的科學原理。

邁阿密／海灣公園派對登場

佛羅里達州「邁阿密」總能把大型盛事轉化為專屬的城市派對。世界盃期間，旅客可從「FIFA 球迷嘉年華」（FIFA Fan Festival）主場「海灣公園」（Bayfront Park）出發，展開一場結合賽事轉播、現場娛樂、文化表演、互動遊戲與美食選擇的城市體驗，感受世界盃為邁阿密注入的奔放活力。

對足球迷而言，「FIFA 博物館」（FIFA Museum）是不可錯過的一站。其中「Unidad - The World’s Game」透過文物、紀念收藏、沉浸式裝置與互動展區，深入呈現足球如何跨越地域與文化，在全球產生深遠影響。另一大亮點則是「邁阿密佩雷斯藝術博物館」（Pérez Art Museum Miami）的「Get in the Game: Sports, Art, Culture」，展出匯集來自全球藝術家的100多件作品，帶領旅客以更具文化感的視角，重新感受世界盃運動魅力。

▲2026 FIFA 世界盃足球賽即將在美國紐約－紐澤西舉行。　圖：美國國家旅遊局／提供
▲2026 FIFA 世界盃足球賽即將在美國紐約－紐澤西舉行。　圖：美國國家旅遊局／提供

紐約及紐澤西 決戰前的都會巡禮

紐約／紐澤西將在 FIFA 世界盃期間迎來一系列精彩體驗，並於07/19在「紐約紐澤西體育場」（New York New Jersey Stadium）迎接決賽登場。賽事期間，紐約五大行政區將舉辦免費官方「NYNJ 球迷活動」（NYNJ Fan Events），旅客可與來自各地的球迷一同觀賞賽事轉播、欣賞文化表演，並品嚐在地美食，感受這座國際都會的世界盃活力。

城市中的藝文場館，也將以不同形式回應世界盃熱潮。「聖約翰神明座堂」（Cathedral Church of Saint John the Divine）推出「Peace Post」展覽，展出由100多位國際藝術家創作、描繪198位全球和平倡議者的肖像作品，藉由世界盃契機傳遞跨文化連結。

「美國自然史博物館」（American Museum of Natural History）的「For the Win: Objects of Sports Excellence」則透過獎盃、冠軍戒指與各式紀念獎項，回顧橫跨近150年、超過15種運動的勝利時刻。「林肯中心」（Lincoln Center）也將於「Summer for the City」系列活動中推出「World of Play at Lincoln Center」，包含世界盃主題 DJ 之夜、足球電影放映與花式足球表演，讓世界盃走進紐約的夏日藝文日常。

費城／在地風味登世界擂台

有「兄弟之愛之城」之稱的賓夕法尼亞州「費城」，將以鮮明的城市個性迎接世界盃球迷。位於「東費爾蒙公園」（East Fairmount Park）Lemon Hill 的「FIFA 球迷嘉年華」（FIFA Fan Festival）將作為主要活動場地，除了賽事直播，也規劃多元文化節目。現場 Vendor Village 則集結在地市集、藝術家與小型商家，讓旅客在觀賽之餘，也能選購特色紀念品、品嚐在地美食與飲品。

想用味覺探索世界盃的旅客，推薦參考費城推出的《世界盃美食指南》，依據各參賽隊伍的飲食文化，走訪城市中的特色餐廳與風味。「國家自由博物館」（National Liberty Museum）則將推出「In the Arena: Sports & Assembly」展覽，透過歷史經典運動時刻的文物，呈現體育如何凝聚人群。

▲2026 FIFA 世界盃足球賽在加州舊金山舉行。　圖：美國國家旅遊局／提供
▲2026 FIFA 世界盃足球賽在加州舊金山舉行。　圖：美國國家旅遊局／提供

舊金山灣區／走進街區觀賽派對

加利福尼亞州「舊金山灣區」將承辦六場 FIFA 世界盃賽事，賽事期間，灣區將設有六處免費開放的官方「FIFA World Cup 2026 觀賽派對與球迷區」，讓民眾在城市各處都能加入這場盛會的慶祝行列。除了官方場地，灣區各地也將有超過30個場館舉辦觀賽派對與相關活動。

「聖荷西」（San Jose）也將於06/11-06/14在「聖佩德羅市集廣場」（San Pedro Market Square）展開開幕週末慶祝活動，由「聖荷西地震足球俱樂部」（San Jose Earthquakes）主辦，內容包含球迷區、足球活動、特別嘉賓亮相、贈品活動與親子友善娛樂，讓世界盃成為全城共享的夏日主題活動。

▲2026 FIFA 世界盃在西雅圖舉行。　圖：美國國家旅遊局／提供
▲2026 FIFA 世界盃在西雅圖舉行。　圖：美國國家旅遊局／提供

西雅圖／將世界盃帶上海灣

華盛頓州「西雅圖」除了將在「流明球場」（Lumen Field）舉辦六場 FIFA 世界盃賽事，也將把足球熱潮帶上海面。「西雅圖足球慶典」（Seattle Soccer Celebration）將於「艾略特灣」（Elliott Bay）打造一座漂浮迷你球場，規劃賽事直播、互動足球體驗與每日娛樂節目，讓旅客以更具城市特色的方式感受世界盃魅力。

呼應足球串連世界的力量，「歷史與工業博物館」（MOHAI / Museum of History and Industry）將推出「The Beautiful Game: How Soccer Connects Us All」沉浸式攝影展，透過影像記錄足球與參與其中的人們，呈現這項運動如何跨越文化、語言與地域，串起不同背景下的共同熱情。

作為「Let’s Play SEA ’26」期間的城市核心聚會場域，「西雅圖中心」（Seattle Center）將匯集音樂、節慶、公共藝術與社群活動，成為旅客感受城市節奏的重要據點。

想以味覺探索世界盃，則可前往「世界餐桌街區」（World Table District）這裡集結超過30間餐廳、咖啡館與市集，以來自全球各地的料理，展現西雅圖多元而開放的城市風味。

比主場多更多 全美各地掀世界盃熱潮

值得一提的是，本屆世界盃安排原住民族群將首次於世界盃期間深度參與。「普亞勒普印第安部落」（Puyallup Tribe of Indians）將舉辦多項活動，包括「世界盃海岸儀式」（World Cup Coastal Protocol）、「世界盃 Powwow 聚會」（World Cup Powwow）以及「世界盃 Stickgame 錦標賽」（World Cup Stickgame Tournament）讓旅客在賽事之外，也能感受在地文化傳承。

另外，除了主辦城市，美國多座城市也將作為 FIFA 世界盃參賽隊伍的訓練與駐點基地（Base Camp），讓旅客在不同城市都能參與這場國際足球盛會。距離達拉斯僅數分鐘車程的德克薩斯州「弗里斯科」（Frisco, Texas）坐落著「美國國家足球名人堂」（National Soccer Hall of Fame）旅客可透過展覽、紀念收藏與互動展示，認識美國足球的代表球星、退役名將與重要推動者。

在田納西州「納許維爾」（Nashville, Tennessee）球迷可於「GEODIS Park」參加為期一個月的「Summer Kickoff」世界盃慶祝活動，內容包含演唱會、納許維爾足球俱樂部慶典與觀賽派對，讓音樂之城也成為世界盃的夏日舞台。

作為官方 「SeattleFWC26」球迷區之一，華盛頓州「斯波坎」（Spokane, Washington）將於城市各處舉辦觀賽派對與相關賽事，並推出夏季足球營，最後以 Summer Soccer Classic 為活動收尾。

「美國足球之城」奧勒岡州「波特」自然也是 FIFA 世界盃基地營的最佳選擇，今年夏季「AwayDays Brewing」將連續六週舉辦「Soccer Fest」，規劃賽事直播、DJ 表演、快閃活動等，讓足球走進波特蘭最具在地感的生活場景。

維吉尼亞州「亞歷山卓」（Alexandria, Virginia）以深厚的美國歷史聞名，今夏也將以 FIFA 世界盃基地營身分寫下新篇章。

你準備好出發了嗎？今夏運動迷的主場就在「FIFA 世界盃」美國11座主辦城市，祝福所有旅客以及球迷熱情滿點！回憶滿載！ 探索更多美國旅遊行程規劃靈感，請參閱 AmericaTheBeautiful.com

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#美國 #奧運 #世界盃

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2026-05-17 21:11 Belinda的玩美甜蜜窩

#連鎖美味

#雅室牛排

創立於1983年

台北老牌西餐廳代表之一

看過不少人推薦，一直是口袋名單

終於有機會來嚐嚐~!!

為慶生而來~

某娃一早放了一千元在我桌上

說了句給妳~就帥氣轉身

小小年紀就懂現金最實用

且特地05:13傳來生日祝福

((真心覺得浪漫的有點兒肉麻呀~!!))

雅室牛排主打傳統的西式料理

融入現代風味~

讓經典重新詮釋，也多了層次

平日有商業午餐

現烤麵包、和風沙拉

湯品3選1及飲品

來到大直旗艦店~

點了雅室牛排、牛小排

各加點半隻加拿大活龍蝦

半隻加購價980元

蘇先生則點了海鮮套餐

比商業午餐多了前菜跟甜點

前菜干貝Q彈鮮甜~推喔

牛小排超厚的~皮酥內嫩

很好咬也超美味

雅室牛排雖推3分熟

但怕太生保守點5分~也好讚!!

蒸烤龍蝦搭配奶油醬

新鮮龍蝦烤至金黃微脆

搭配濃郁的奶油醬

完美搭配~蝦肉也鮮Q

可惜某娃那孩子嫌腥呢..

蘑菇酥皮濃湯也超推

濃郁奶油湯底

與新鮮蘑菇完美融合

香醇濃郁~搭上酥皮也超讚!!

麵包現烤有兩款~

葵花籽橙皮、雜糧裸麥

端上桌還會燙手

沾滿奶油超好吃~!!

#雅室牛排#台北西餐廳#加拿大活龍蝦

Belinda的玩美甜蜜窩

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是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#牛排 #台中 #台北 #美食探店

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2026-05-24 21:13 Belinda的玩美甜蜜窩

#受庇佑的咖啡館

#秘覓良品_山上花兒開了❤

位於蘆竹南天宮正隔壁

嚴格來說真的沒什麼景

但生意卻好到嚇死人

重點是~皮克敏蘑菇搶得到!!

從網路經營秘覓良品烘焙起家

到實體店面的開設

融合咖啡香及清新風格

炫爛夕陽美景、低調奢華夜色

提供讓人放鬆的藝文咖啡廳空間

以彩色貨櫃屋、懶骨頭沙發

270度全視野整片落地玻璃

及各種拍照打卡牆、道具等

標準兼顧美食及美拍雙樂趣呀

一樓室內外都有座位

二樓空間也不小

三樓則是開放空間

可預約求婚、抓周等

依活動需求彈性佈置

點了義式夏威夷海鮮披薩

經典海鮮雙拼、冰美式、西西里

及不懂為啥12歲以下才能點的蘋果汁

披薩是10吋薄餅方形，切成9宮格

料多實在~也是店家推薦款

海鮮雙拼也可以囉!!

#桃園咖啡廳#秘覓良品_山上花兒開了

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#海鮮 #咖啡廳 #夏威夷 #美食探店

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走進台中豐原 看陸家3代人的齊心胼手胝足 讓公老坪譜寫出觀光的新樂章

走進台中豐原 看陸家3代人的齊心胼手胝足 讓公老坪譜寫出觀光的新樂章

2026-05-19 21:01 旅奇傳媒 TR Omnimedia
台中豐原公老坪的「流星花園．幸福樂活園區」視野遼闊，成為各大活動指定選地。　圖：公老坪流星花園／提供
台中豐原公老坪的「流星花園．幸福樂活園區」視野遼闊，成為各大活動指定選地。　圖：公老坪流星花園／提供

【旅奇傳媒/記者-王政】台灣旅遊交流協會執行委員會召集人賴瑟珍指出：「時序2月，一進入台中豐原公老坪的『流星花園．幸福樂活園區』，映入眼簾的是滿園黃澄澄的橘子樹與尚未滿開的櫻花樹，海拔僅約500公尺，但視野遼闊，可將大台中景色盡收眼底。以『流星花園』來命名休閒農場，可知它成立的年代，它的前身是『公老坪觀光果園』，為台灣最早期的觀光農場，而台灣第1個結合『農業』與『觀光休閒』的宜蘭香格里拉休閒農場，張清來創辦人亦專程前來參觀交流。」

▲（左起）公老坪流星花園第3代陸冠全、台中市觀光旅遊局局長陳美秀、台灣旅遊交流協會執行委員會主委賴瑟珍、公老坪流星花園第2代陸桂森。　記者-王政／攝
▲（左起）公老坪流星花園第3代陸冠全、台中市觀光旅遊局局長陳美秀、台灣旅遊交流協會執行委員會主委賴瑟珍、公老坪流星花園第2代陸桂森。　記者-王政／攝

▲（左起）公老坪「流星花園」第3代陸冠全、台中市觀光旅遊局局長陳美秀、台灣旅遊交流協會執行委員會主委賴瑟珍、公老坪「流星花園」第2代陸桂森。　記者-王政／攝

不是接班、而是接力 從果園到觀光度假型安養中心 流星花園寫下以社福為根、以產業為翼的地方創生路

「流星花園」成立於1988年，歷經觀光農場、休閒農場、經營民宿與企業教育訓練設施的轉型，期間更運用農場優勢創立田園幼稚園，首創「大自然教室」；隨著台灣社會的高齡化，因應長者尊嚴照護的迫切需求，設立「田園老人養護中心」，以慈善公益為目標，提供需要照顧及低收入戶優先入住。

歷經年代的「流星花園．幸福樂活園區」能夠屹立不搖的發展，親自走一趟園區就會發現關鍵因素在於父子的質樸與傳承。第2代同時也是公老坪產發協會榮譽理事長、台中民宿協會理事長陸冠全，開著高爾夫球車載著父親陸桂森導覽園區的每個角落，陸桂森驕傲的如數家珍說著「流星花園」轉型歷程、滿園的橘子樹、園區的一花一木、幼稚園小朋友最親近自然的學習、老人養護中心的照護、農產品加工過程與體驗，甚至子女的教育也圍繞著園區發展，兒子學習農場經營管理、女兒修習護理專業，經營流星花園是全家的事業，也是陸桂森的志業。

聽著陸冠全眼睛發亮的說著退伍即接棒父親，思考的是永續經營與未來理想。看到他沿路與農家話家常、關心柑橘的產量與銷售，就知道他不只經營自家事業，而是懷抱農村與產業再創新的理想。甚至以年輕人的思維順應國際趨勢，推動里山計畫，運用園區內旱溪水源生態池、保留百年土角厝與洞洞屋等，獲得國際里山倡議組織肯定，成為企業安排 ESG 學習的最佳場域。

家族企業的永續發展，傳承就是核心，從陸家父子身上看到經營理念、在地共好與投入公益價值觀的一致，打造園區滿足不同年齡層的需求，成為名符其實的幸福樂活園區。

▲園區已成為台中最具代表性的休閒娛樂基地，更兼具老人養護中心的慈善功能。　圖：公老坪流星花園／提供
▲園區已成為台中最具代表性的休閒娛樂基地，更兼具老人養護中心的慈善功能。　圖：公老坪流星花園／提供

代代傳承，是許多企業主的心願；子承父業，既是血濃於水的牽絆，也是理念延續的期待。然而，現實中接班往往伴隨衝突與磨合，理想的碰撞未必總能圓滿收場。

但在台中豐原的公老坪「流星花園」，陸家3代的故事，卻是另一種版本：不是權力的交接，而是志業的接力；不是世代的對立，而是價值的延續。他們從農業出發，走向觀光，再跨入社會福利，最終以「在地共好」為核心，走出一條融合產業與公益的地方創生之路。這是位於公老坪的流星花園的3代故事。

▲公老坪「流星花園」第3代陸冠全正扮演企業乃至於社區的轉變推動者，帶領家鄉向上提升。　記者-王政／攝
▲公老坪「流星花園」第3代陸冠全正扮演企業乃至於社區的轉變推動者，帶領家鄉向上提升。　記者-王政／攝

▲公老坪「流星花園」第3代陸冠全正扮演企業乃至於社區的轉變推動者，帶領家鄉向上提升。　記者-王政／攝

第1代起家 從山坡果園出發的夢想

被稱為「豐原的陽明山」的公老坪，隨著時代的推進，已讓柑橘與柿子成為這片丘陵的一級產業命脈。

1977年，陸家第1代陸昌鼎在這裡創業，打造全台第1座觀光果園－「公老坪農場」。在那個農業尚未「觀光化」的年代，他便意識到農村不能只靠收成，而要讓人走進來、體驗它。於是他開放採果、導覽解說，甚至接待海內外參訪團體，讓公老坪聲名大噪。這份前瞻思維，為日後陸家的多角化經營奠下基礎。

▲「流星花園．幸福樂活園區」也提供度假民宿場域，週邊環境高雅舒適。　記者-王政／攝
▲「流星花園．幸福樂活園區」也提供度假民宿場域，週邊環境高雅舒適。　記者-王政／攝

▲「流星花園．幸福樂活園區」也提供度假民宿場域，週邊環境高雅舒適。　記者-王政／攝

從教育到老人社福 完成人生的起與終

由於陸昌鼎自幼受戰亂影響，求學之路坎坷，因此始終懷抱「興學夢」，因此1990年，他創立「公老坪田園幼稚園」，首創「大自然教室」，讓孩子在果園與山林間學習，孫子陸冠全便是第1代的學生。

而當陸昌鼎步入晚年，看見社會快速高齡化，又萌生另一個更大的願望：為長者打造有尊嚴的晚年生活。隨著社會高齡化加劇，另一個更迫切的需求：「長者的尊嚴照護」也因應而生。因此1998年，他選擇投入畢生積蓄，並向銀行貸款龐大資金，成立社福慈善事業基金會，籌設「田園老人養護中心」。

當時社福單位並不看好這個位於半山腰、以「觀光度假型」為概念的安養機構，從申請到正式營運，歷經多年波折，直到2005年才正式開幕。這是一場理想與現實的拔河，而接下來的重擔，落在第2代陸桂森的肩上。

承擔壓力的第2代 守住尊嚴的安養理念

並非社工背景出身的陸桂森，為了完成父親的夢，他赴東海大學修習社會工作學分，深入了解高齡社會的趨勢與需求。不僅如此，他更走訪各地安養機構，思考一個問題：為什麼住進安養中心，往往被視為「被遺棄」？ 於是，他將養護中心打造成「觀光度假型」空間。寬敞的前庭花園、遠眺山景的視野、專業復健室與輔具設備、免費復健師服務、日間照護與陪診服務，讓長者不只是被照顧，而是有尊嚴地生活。

然而，理想並不等於順遂。營運初期僅10餘位長者入住，虧損壓力沉重。最終，他靠著「流星花園景觀餐廳民宿」的營收補貼養護中心，撐過最艱難的時刻，只為守住父親那句話：「給長者有尊嚴的晚年。」經過多年的努力，終於讓田園老人養護中心被市場認可，更多次獲得政府評鑑優等，成為中部具指標性的安養機構。

▲寬廣的空間除了是學子們校外活動最佳場域，更是婚宴、親友聚會之外擴大成公司行號、公部門舉辦各式活動的首選。　圖：公老坪流星花園／提供
▲寬廣的空間除了是學子們校外活動最佳場域，更是婚宴、親友聚會之外擴大成公司行號、公部門舉辦各式活動的首選。　圖：公老坪流星花園／提供

▲以寬闊場域搭配絕美景致，成為農村水保署台中分署補助的「天茶地酒英雄會」活動舉辦地。　圖：公老坪流星花園／提供
▲以寬闊場域搭配絕美景致，成為農村水保署台中分署補助的「天茶地酒英雄會」活動舉辦地。　圖：公老坪流星花園／提供

第3代的轉型 從農產到里山倡議

如果說第1代是開創者，第2代是守護者，那麼第3代陸冠全便是家族企業的轉型者。

退伍後返鄉的他，不僅一肩挑起家業，更在接下公老坪產業發展協會理事長後，成為青年返鄉的代表人物。作為鄉里間的推廣者，他總是熟練駕駛高爾夫球車，沿著果園步道穿梭，從柑橘品種到鄰里作物如數家珍，並且能熱情分享農作故事。

然而返鄉接棒的他，在轉型的路上也常面臨來自家裡乃至於社區的阻力，但他沒有急著推翻傳統，而是從傾聽開始。透過一次次與農友對話，逐步凝聚共識，讓長輩理解：如果不改變，農村只會更快凋零。面對傳統農村老化與產業衰退，他思考的是如何讓公老坪「一年四季都有理由上山」？

在自家的流星花園，他選擇在民宿之外擴大整體園區的附加價值，寬廣的空間不僅成為中部地區學子們校外活動的最佳場域，更在婚宴、親友聚會等功能性之外，擴大成公司行號、公部門舉辦各式活動的首選，一如農村水保署台中分署補助的「天茶地酒英雄會」選擇在園區舉辦，便是看中寬闊的場域搭配絕美景致等優勢。

▲推動「農業六級化」，將一級生產、二級加工與三級行銷整合，讓農產品換個方式成為伴手禮或紀念品。　記者-王政／攝
▲推動「農業六級化」，將一級生產、二級加工與三級行銷整合，讓農產品換個方式成為伴手禮或紀念品。　記者-王政／攝

▲推動「農業六級化」，將一級生產、二級加工與三級行銷整合，讓農產品換個方式成為伴手禮或紀念品。　記者-王政／攝

而在公領域部分，陸冠全則推動「農業六級化」，將一級生產、二級加工與三級行銷整合，讓農產品不再只以「斤兩」計價，而是以品牌與體驗創造價值，包括：

★ 春天賞橘花如雪

★ 夏天舉辦「仲夏荔枝夢」與果醋DIY

★ 秋天柿子食農教育

★ 冬天柑橘節與柑橘饗宴

同時，他開發柿葉冷泡茶、柑橘吸凍、柑橘軟糖等加工產品，解決盛產滯銷問題，甚至利用專利瓶蓋與奈米技術，讓柿葉茶可鮮泡現飲，提高附加價值。

▲爭取農村水保署補助，推動「里山倡議」計畫，打造旱溪生態池與示範空間，保留百年土角厝與洞洞屋。　記者-王政／攝
▲爭取農村水保署補助，推動「里山倡議」計畫，打造旱溪生態池與示範空間，保留百年土角厝與洞洞屋。　記者-王政／攝

▲爭取農村水保署補助，推動「里山倡議」計畫，打造旱溪生態池與示範空間，保留百年土角厝與洞洞屋。　記者-王政／攝

在環境面，則爭取農村水保署補助，推動「里山倡議」計畫，打造旱溪生態池與示範空間，保留百年土角厝與洞洞屋。公老坪以「永續發展及坡地水資源調控之里山地景」成果，獲國際里山倡議組織肯定，並榮獲台中市「建築園冶獎」。公老坪，從單一柑橘產地，蛻變為結合生態、教育、觀光與加工的示範社區。

3代交織的價值：產業為翼，公益為根 

回望陸家3代，脈絡清晰可見，第1代的陸昌鼎，用觀光農業打開農村的門；隨後接棒的第2代陸桂森，以社會福利守住人的尊嚴。而目前正一肩扛起3代招牌的陸冠全，則用創新與永續翻轉農村未來。

他們並非單純經營企業，而是在經營「地方」。果園帶來人潮，民宿創造現金流，養護中心守護長者，產業協會凝聚社區。商業與公益並非對立，而是互為支撐。在高齡化與農村凋零的雙重挑戰下，公老坪沒有選擇離開，而是選擇扎根。

3代人的胼手胝足，不只是家族事業的延續，更是一場關於土地、尊嚴與未來的長跑。他們用半世紀證明，地方創生不是口號，而是一種願意留下來、慢慢耕耘的態度。在公老坪，接班不是權力的移轉，而是永續的接力。

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#觀光 #台中 #流星花園

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清心喝什麼才內行？2026必點10款飲料＋隱藏版神配方一次看

清心喝什麼才內行？2026必點10款飲料＋隱藏版神配方一次看

2026-05-25 14:08 女子漾／編輯周意軒
清心喝什麼才內行？2026必點10款飲料＋隱藏版神配方一次看 圖片來源：清心福全
清心喝什麼才內行？2026必點10款飲料＋隱藏版神配方一次看 圖片來源：清心福全

說到台灣手搖飲經典代表，清心福全絕對榜上有名。從學生時代人手一杯的烏龍綠，到夏天超解渴的蜂蜜系列，甚至網友口耳相傳的「隱藏版點法」，清心其實根本是被低估的寶藏手搖店。到底2026去清心要點什麼才不踩雷？這篇直接整理「10款人氣必喝＋隱藏版推薦」，不管你是清心老粉還是新手，照著點準沒錯。

文章目錄

茶凍奶綠：奶綠控會默默愛上的隱藏人氣王

如果你平常就是奶綠派，這杯真的很容易一試成主顧。清心經典特級奶綠本身就帶有濃郁茶奶香，再加入茉莉香綠茶凍，喝起來不只有滑順奶香，還多了Q嫩口感，咀嚼時還能聞到淡淡花香，整體層次很加分。

推薦點法：微糖少冰

圖片來源：清心福全
圖片來源：清心福全

珍珠奶茶：經典中的經典，怎麼點都不出錯

珍珠奶茶永遠不會退流行。清心的版本以錫蘭奶紅為基底，茶香比一般奶茶更明顯，搭配Q彈有嚼勁的珍珠，甜香與口感兼具。對很多人來說，珍奶就是安全牌，也是那種很久沒喝會突然想念的味道。

推薦點法：半糖少冰

圖片來源：清心福全
圖片來源：清心福全

仙草凍奶茶：成熟系手搖代表

如果你覺得珍珠奶茶太甜、太有罪惡感，那仙草凍奶茶會是更耐喝的選擇。奶茶的濃醇搭配仙草凍清爽草本香氣，整體喝起來比較不膩，還有軟嫩滑順的口感，是不少大人系手搖控的愛。

推薦點法：微糖少冰

圖片來源：清心福全
圖片來源：清心福全

暗黑水晶奶茶：低調但超有記憶點

光名字就很有神秘感。這杯是錫蘭奶紅搭配咖啡凍，喝起來有奶茶香，也有淡淡咖啡尾韻，口感比珍珠更細緻滑順。很適合想喝奶茶，但又想來點不同變化的人。

推薦點法：半糖微冰

圖片來源：清心福全
圖片來源：清心福全

蜂蜜奶茶：甜派會直接愛上

如果你喜歡偏甜、香氣濃郁型飲料，蜂蜜奶茶真的很強。奶茶本身已經夠香，再加入龍眼花蜜後，整體多了更溫潤的蜜香，茶香、奶香、蜂蜜香一次到位，是很有療癒感的一杯。

推薦點法：微糖正常冰

圖片來源：清心福全
圖片來源：清心福全

蜂蜜烏龍綠：老清心粉的經典愛將

這杯根本是很多人的青春。烏龍綠本來就夠耐喝，加入蜂蜜後整體更柔順，少了茶的澀感，多了舒服甜香。夏天來一杯真的超解渴，也是很多人從學生一路喝到出社會的固定班底。

推薦點法：微糖正常冰

圖片來源：清心福全
圖片來源：清心福全

蘆薈蜂蜜檸檬：夏天續命神飲

炎熱天氣最需要這種酸甜清爽系。現榨檸檬原汁搭配龍眼花蜜，酸中帶甜，再加入脆口蘆薈增加口感，整體喝起來超有夏天感。吃完炸物、火鍋後來一杯也很解膩。

推薦點法：微糖少冰

圖片來源：清心福全
圖片來源：清心福全

烏龍綠茶：真正內行人都點這杯

如果要說清心的靈魂飲品，很多人第一個想到就是烏龍綠。茶香濃、尾韻回甘，還帶一點炭焙香氣，是那種喝再久都不會膩的經典款。如果你是咀嚼控，加珍珠直接升級成快樂版本。

推薦點法：無糖微冰＋珍珠

圖片來源：清心福全
圖片來源：清心福全

優多綠茶：酸甜派必點青春神飲

這杯根本學生時代回憶殺。清爽綠茶加入發酵乳後，酸甜又順口，喝起來超有記憶點。比奶茶系清爽，也比純茶更有趣，是那種偶爾突然超想喝的存在。

推薦點法：少冰正常甜

圖片來源：清心福全
圖片來源：清心福全

桂圓鮮奶茶：冬天必喝暖心系代表

如果前面幾杯是夏日人氣王，那桂圓鮮奶茶就是冬天隱藏MVP。桂圓茶本身就有濃郁甜香，再搭配鮮乳後變得更醇厚，喝起來很有溫暖感，也比一般奶精奶茶更順口。

推薦點法：熱飲微糖

圖片來源：清心福全
圖片來源：清心福全

清心隱藏版 - 珍珠蜂蜜鮮奶普洱

渾厚甘醇的特選普洱，結合崙背鮮乳、龍眼花蜜與Q彈珍珠，茶香、奶香與蜜香層層交織，喝起來濃郁香甜又帶有厚實口感。其實清心不只固定菜單能點，從冰塊、糖度到配料都能自由搭配。無論是錫蘭紅茶、特級綠茶還是烏龍綠，都能混搭鮮乳、珍珠、椰果、仙草凍甚至水果，變化出老饕才知道的隱藏版喝法。

圖片來源：清心福全
圖片來源：清心福全

#清心福 #手搖飲料

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[中壢]老街溪步道

[中壢]老街溪步道

2026-05-19 14:19 Mei-wen Wang

中壢老街溪步道是城裡水景森呼吸。

CSC07879
CSC07879


中壢渡周末，在福容徠旅中壢海旅客房一夜好眠，早起的老公出門散步，他驚喜發現就在壢小故事森林附近就有條整修完善的沿溪步道，這是老街溪步道，早餐後我們決定就到步道散散步。 老街溪源自龍潭，河道向北一路流經了平鎮、中壢、大園等區域，因流經中壢老街而得名。老街溪步道沿溪整修，目前總長約5.2公里長，自平鎮八字圳水岸公園開始，延伸至中壢環北路，沿路串起新勢公園、河岸公園、河川教育中心，還有歷史悠久的新光福德宮。我們當時散步約兩個鐘頭，無法走完整條步道，僅領略部分風情。從中壢家商附近進入步道，步道寬廣，多有鄉親散步運動而不顯擁擠，岸邊的綠意蔥鬱，涼風習習，老街溪溪面開闊，時有白鷺低飛掠過，我們仍在中壢市區，在此散步有大隱於市之感。我們經過復古建築，溪邊公園綠地，開闊廣場，土地公廟等等；在中壢生活的靜謐通道中散步，空氣中出現我喜愛的桂花香，溪畔家戶栽種的桂花盛開。

老街溪的位置低於市區路面，於是運用落差做成溜滑梯。

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來玩溜滑梯。

從前的豬舍如今更新成通風乾淨的洗手間。

溪邊步道樹蔭涼爽。


枝椏低垂於水面。

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老街溪步道仍持續修建中，完成後會長達十幾公里。

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現場有不少鄉親散步運動，而步道腹地廣闊，毫無擁擠之感。

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溪水清澈，風來徐徐。

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古紅磚窯柱。

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這段修有木棧道。

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前路還很長，考慮Check out 時間，該往回走了。

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身邊桂花飄香。

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回程因視野角度不同，同樣的路徑有不同的美麗。

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覺得遇見天然錦鯉池。

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步道上的可愛樹木。

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走進發現是很有存在感的老樹。

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走回福容徠旅時，注意到一地落花。

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仰望發現高聳的木棉樹。

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木棉樹上的鳥巢不知是誰的歸處。

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老公覺得自己對中壢很熟悉，而本回拜訪頗有驚喜，從未想過在中壢市區能遇到如此愜意散步之處。

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Mei-wen Wang

Mei-wen Wang

希望修練烏煙瘴氣中的歡笑，還有老來俏。

#老街

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