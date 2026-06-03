今夏聚焦FIFA世界盃熱潮 觀賽週邊旅遊全攻略 精選運動迷必訪體驗

2026世界盃足球賽（ FIFA WORLD CUP）美國德克薩斯州達拉斯 Toyota 主球場。 圖：FC Dallas／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著 FIFA 世界盃賽事進入倒數階段，全球運動迷期待氛圍也持續升溫。除了精彩賽事，旅客更能在球場之外，深度感受世界盃帶來的熱潮與魅力。無論是在賽前、賽事期間或賽後，全美各地皆推出多元體驗與特色活動，讓旅客沉浸於充滿足球氛圍的精彩旅程之中。現在就讓我們來揭曉世界盃美國旅遊全攻略。

美國國家旅遊局總裁暨執行長 Fred Dixon 表示：「美國已準備好迎接來自世界各地的球迷，共同參與這場全球最具指標性的體育盛事之一。像 FIFA 世界盃這樣的國際大型活動，不僅帶動旅遊熱潮，也鼓勵旅客更深入探索美國。除了球場賽事之外，旅客還能體驗美國豐富多元的城市風貌、國家公園、美食、音樂、在地文化與慶典活動，感受只有在美國才能擁有的獨特魅力。」

亞特蘭大／火熱展開全城漫遊

喬治亞州「亞特蘭大」將以「百年奧林匹克公園」（Centennial Olympic Park）作為城市迎接 FIFA 世界盃的核心舞台。這座承載奧運記憶的地標公園，將化身為「亞特蘭大 FIFA 球迷嘉年華」（FIFA Fan Festival Atlanta）主場地，透過現場音樂、球迷互動遊戲與賽事轉播，讓足球熱情從球場延伸至城市日常。

世界盃期間，亞特蘭大的精彩不只發生在賽場內。位於前「美國有線電視新聞網中心」（CNN Center）、現為 CTR 的「亞特蘭大文化交流中心」（ATL Cultural Exchange），將於06/14-07/14期間推出為期八天的文化活動，走進亞特蘭大多元而鮮明的城市性格。「艾默里大學」（Emory University）也將以系列展覽回應世界盃熱潮，從足球、文化到社群連結，展現這項運動如何成為城市記憶的一部分。展覽包括「伍德拉夫圖書館」（Woodruff Library）Schatten Gallery 的「Footwork: Celebrating Soccer, Culture, & Community」、「麥可・卡洛斯博物館」（Michael C. Carlos Museum）的「Footwork: Where We Gather」，以及「伍德拉夫健康科學中心圖書館」（Woodruff Health Sciences Center Library）的「Footwork: Soccer and the Healing Arts」讓旅客在觀賽之餘，也能品味足球背後更深層的文化敘事。

全長約35.4公里、串連步道、公園與城市街區的「亞特蘭大環城步道」（Atlanta Beltline）也將於06/20-06/21在「匹茲堡園區」（Pittsburgh Yards）舉辦「亞特蘭大環城步道慶典」（Atlanta Beltline Fest）。活動結合文化表演、親子體驗、賽事轉播與足球訓練營，參與這場屬於全城的世界盃慶典。

波士頓／歷史城市踢出新記憶

麻薩諸塞州「波士頓」向來以深厚歷史底蘊聞名，而這座城市也將在 FIFA 世界盃期間寫下全新記憶。波士頓「市政廳廣場」（City Hall Plaza）將成為「FIFA 球迷嘉年華」（FIFA Fan Festival）的核心場域，球迷不僅可在此觀賞賽事直播，也能參與足球主題活動、品嚴選餐飲，並欣賞集結在地藝術家、音樂人與表演者的文化展演，感受波士頓在歷史之外的當代活力。

世界盃熱潮也將延伸至波士頓城市各個角落，包括「劍橋聯合」（Cambridge United）「切爾西廣場」（Chelsea Square）的 Fiesta de Fútbol、「里維爾」（Revere）的 Field of Play 觀賽派對，以及「都會西球迷區」（MetroWest Regional Fan Zones）讓旅客無論身處何處，都能找到屬於自己的觀賽據點。

若想留下最具話題性的世界盃紀念，06/12-06/18可前往「二號碼頭公園」（Piers Park II）與一座高達約13.7公尺、由麻薩諸塞港務稱為「全球最大足球」的裝置合影。這項展出也期待挑戰「金氏世界紀錄」（Guinness World Records）「全球最大足球」稱號，讓旅人的照片不只是世界盃回憶，更可能見證一項世界紀錄的誕生。

達拉斯／變身城市文化現場

德克薩斯州「達拉斯」將於 FIFA 世界盃期間承辦九場賽事，位於「達拉斯費爾公園」（Dallas Fair Park）的「FIFA 球迷嘉年華」將免費開放，邀請球迷一同為支持的隊伍喝采、觀賞賽事直播，並享受現場音樂與多元活動，感受世界盃最熱烈的城市氛圍。

達拉斯也將透過多項展覽，帶領旅客從不同角度認識足球文化。「佩羅自然與科學博物館」（Perot Museum of Nature and Science）推出「Soccer: More Than a Game」特展，從物理學、生物學與科技解析足球運動的魅力。「喬治·布希總統圖書館」（George W. Bush Presidential Museum）則將透過「Game Changer: United by Sports」展覽，呈現來自「達拉斯足球俱樂部」（FC Dallas）、「Trinity FC」 與「美國國家足球名人堂」（National Soccer Hall of Fame）的珍貴紀念物件，勾勒運動如何凝聚城市記憶。

鄰近的「阿靈頓」（Arlington）同樣加入這場世界盃文化對話，「阿靈頓藝術博物館」（Arlington Museum of Art）將推出「More Than a Match」展覽，聚焦足球世界與球迷文化，看見足球之所以迷人的另一種理由。

▲2026 FIFA 世界盃足球賽即將在美國休士頓舉行。 圖：美國國家旅遊局／提供

休士頓／藝術街區裡盛會節奏

德克薩斯州「休士頓」的世界盃熱潮將聚焦於「城市東區」（East Downtown），這裡將成為「FIFA 球迷嘉年華」（FIFA Fan Festival）的主場地。除了賽事直播，現場也將規劃 Esphera 360 度沉浸式體驗、結合「休士頓牲畜展與牛仔競技會」（Houston Livestock Show and Rodeo）及「休士頓太空中心」（Space Center Houston）互動內容的「Houston Hall」，以及為年輕球員打造的「Road to the Cup」錦標賽，讓足球盛事延伸出更多元的城市體驗。休士頓也將把足球熱潮帶進城市街角。

「Art of Soccer」公共藝術計畫邀請在地藝術家創作高約91公分的玻璃纖維足球裝置，作品散布於城市各處，為街區增添鮮明色彩與話題亮點，同時為「FIFA World Cup 26 Houston Host Committee」的傳承計畫募資。旅客可從 POST 的 X Atrium 出發，展開一場結合運動、藝術與城市公益的足球藝術漫遊。城市中的觀賽派對也將同步展開，包括「Social Beer Garden HTX」、「Tom’s Watch Bar」與「Pitch 25」等多處場地，讓旅客在球場之外，也能感受休士頓街區裡的熱烈節奏。

堪薩斯城／聚焦河岸足球盛夏

密蘇里州「堪薩斯」的世界盃慶祝活動，不只聚焦於「箭頭體育場」（Arrowhead Stadium）。位於「國家第一次世界大戰博物館暨紀念館」（National WWI Museum and Memorial）的「FIFA 球迷嘉年華」（FIFA Fan Festival）將免費開放，邀請球迷一同觀賞賽事直播、欣賞演唱會，並在城市社群的熱情中感受世界盃氛圍。

這座城市也以博物館與展覽，為足球注入更深層的文化視角。「國家第一次世界大戰博物館暨紀念館」內的「The Beautiful Game」特展，將帶領旅客認識足球與第一次世界大戰之間的歷史連結；「哈利・S・杜魯門總統圖書館暨博物館」（The Harry S. Truman Presidential Library & Museum）則透過「United We Play: Kicking It with the Trumans」展覽，呈現運動如何凝聚人心；「納爾遜-阿特金斯藝術博物館」（Nelson-Atkins Museum of Art）的「Personal Best」則聚焦六位在地藝術家兼運動員的創作，從藝術角度回應運動精神。

若想感受更輕鬆的城市節奏，「Current Landing」的「河岸觀賽派對」將提供賽事直播、美食與親子活動，讓球迷在河畔享受世界盃時光。「體育公園」（Sporting Park）也將舉辦「Sporting KC」的「Soccer Capital Summer Concert Series」，由「 Third Eye Blind」領銜演出，讓足球、音樂與夏日夜晚，成為堪薩斯城最具記憶點的城市盛事。

洛杉磯／美食藝術打造風格之城

加利福尼亞州「洛杉磯」掀起的 FIFA 世界盃熱潮從「洛杉磯紀念體育場」（Los Angeles Memorial Coliseum）展開，作為 「FIFA 球迷嘉年華」（FIFA Fan Festival）主場地，活動內容函括賽事轉播、文化節目、互動體驗、音樂演出，以及展現洛杉磯多元風味的特色美食，讓球迷從球場之外，也能感受賽事城市的鮮明能量。走出體育場，旅客也可前往遍布洛杉磯地區的多處「球迷區」（Fan Zones），參與足球展演、藝術漫步、DJ 表演、文化活動，並品嚐豐富在地美食。

「A Taste of the World Cup」則聚焦以美食作為切入點，精選受世界盃與洛杉磯多元族群啟發的餐廳與風味，帶領旅客從餐桌走進這座城市的文化層次。

若想以藝術視角感受足球，「洛杉磯郡立美術館」（Los Angeles County Museum of Art）將推出「Fútbol is Life」展覽，由動畫與視覺特效藝術家 Lyndon J. Barrois Sr. 以迷你「運動肖像」（sportraits）呈現足球史上的經典時刻，為賽事記憶增添更細膩的觀看角度。

想親身體驗運動魅力的旅客，「加州科學中心」（California Science Center）的「Game On! Science, Sports & Play」絕對值得一訪。展覽透過互動體驗，解析科學、運動與遊戲之間的關係，讓觀賽之外，趣味探索場上速度、力量與身體協調的科學原理。

邁阿密／海灣公園派對登場

佛羅里達州「邁阿密」總能把大型盛事轉化為專屬的城市派對。世界盃期間，旅客可從「FIFA 球迷嘉年華」（FIFA Fan Festival）主場「海灣公園」（Bayfront Park）出發，展開一場結合賽事轉播、現場娛樂、文化表演、互動遊戲與美食選擇的城市體驗，感受世界盃為邁阿密注入的奔放活力。

對足球迷而言，「FIFA 博物館」（FIFA Museum）是不可錯過的一站。其中「Unidad - The World’s Game」透過文物、紀念收藏、沉浸式裝置與互動展區，深入呈現足球如何跨越地域與文化，在全球產生深遠影響。另一大亮點則是「邁阿密佩雷斯藝術博物館」（Pérez Art Museum Miami）的「Get in the Game: Sports, Art, Culture」，展出匯集來自全球藝術家的100多件作品，帶領旅客以更具文化感的視角，重新感受世界盃運動魅力。

▲2026 FIFA 世界盃足球賽即將在美國紐約－紐澤西舉行。 圖：美國國家旅遊局／提供

紐約及紐澤西 決戰前的都會巡禮

紐約／紐澤西將在 FIFA 世界盃期間迎來一系列精彩體驗，並於07/19在「紐約紐澤西體育場」（New York New Jersey Stadium）迎接決賽登場。賽事期間，紐約五大行政區將舉辦免費官方「NYNJ 球迷活動」（NYNJ Fan Events），旅客可與來自各地的球迷一同觀賞賽事轉播、欣賞文化表演，並品嚐在地美食，感受這座國際都會的世界盃活力。

城市中的藝文場館，也將以不同形式回應世界盃熱潮。「聖約翰神明座堂」（Cathedral Church of Saint John the Divine）推出「Peace Post」展覽，展出由100多位國際藝術家創作、描繪198位全球和平倡議者的肖像作品，藉由世界盃契機傳遞跨文化連結。

「美國自然史博物館」（American Museum of Natural History）的「For the Win: Objects of Sports Excellence」則透過獎盃、冠軍戒指與各式紀念獎項，回顧橫跨近150年、超過15種運動的勝利時刻。「林肯中心」（Lincoln Center）也將於「Summer for the City」系列活動中推出「World of Play at Lincoln Center」，包含世界盃主題 DJ 之夜、足球電影放映與花式足球表演，讓世界盃走進紐約的夏日藝文日常。

費城／在地風味登世界擂台

有「兄弟之愛之城」之稱的賓夕法尼亞州「費城」，將以鮮明的城市個性迎接世界盃球迷。位於「東費爾蒙公園」（East Fairmount Park）Lemon Hill 的「FIFA 球迷嘉年華」（FIFA Fan Festival）將作為主要活動場地，除了賽事直播，也規劃多元文化節目。現場 Vendor Village 則集結在地市集、藝術家與小型商家，讓旅客在觀賽之餘，也能選購特色紀念品、品嚐在地美食與飲品。

想用味覺探索世界盃的旅客，推薦參考費城推出的《世界盃美食指南》，依據各參賽隊伍的飲食文化，走訪城市中的特色餐廳與風味。「國家自由博物館」（National Liberty Museum）則將推出「In the Arena: Sports & Assembly」展覽，透過歷史經典運動時刻的文物，呈現體育如何凝聚人群。

▲2026 FIFA 世界盃足球賽在加州舊金山舉行。 圖：美國國家旅遊局／提供

舊金山灣區／走進街區觀賽派對

加利福尼亞州「舊金山灣區」將承辦六場 FIFA 世界盃賽事，賽事期間，灣區將設有六處免費開放的官方「FIFA World Cup 2026 觀賽派對與球迷區」，讓民眾在城市各處都能加入這場盛會的慶祝行列。除了官方場地，灣區各地也將有超過30個場館舉辦觀賽派對與相關活動。

「聖荷西」（San Jose）也將於06/11-06/14在「聖佩德羅市集廣場」（San Pedro Market Square）展開開幕週末慶祝活動，由「聖荷西地震足球俱樂部」（San Jose Earthquakes）主辦，內容包含球迷區、足球活動、特別嘉賓亮相、贈品活動與親子友善娛樂，讓世界盃成為全城共享的夏日主題活動。

▲2026 FIFA 世界盃在西雅圖舉行。 圖：美國國家旅遊局／提供

西雅圖／將世界盃帶上海灣

華盛頓州「西雅圖」除了將在「流明球場」（Lumen Field）舉辦六場 FIFA 世界盃賽事，也將把足球熱潮帶上海面。「西雅圖足球慶典」（Seattle Soccer Celebration）將於「艾略特灣」（Elliott Bay）打造一座漂浮迷你球場，規劃賽事直播、互動足球體驗與每日娛樂節目，讓旅客以更具城市特色的方式感受世界盃魅力。

呼應足球串連世界的力量，「歷史與工業博物館」（MOHAI / Museum of History and Industry）將推出「The Beautiful Game: How Soccer Connects Us All」沉浸式攝影展，透過影像記錄足球與參與其中的人們，呈現這項運動如何跨越文化、語言與地域，串起不同背景下的共同熱情。

作為「Let’s Play SEA ’26」期間的城市核心聚會場域，「西雅圖中心」（Seattle Center）將匯集音樂、節慶、公共藝術與社群活動，成為旅客感受城市節奏的重要據點。

想以味覺探索世界盃，則可前往「世界餐桌街區」（World Table District）這裡集結超過30間餐廳、咖啡館與市集，以來自全球各地的料理，展現西雅圖多元而開放的城市風味。

比主場多更多 全美各地掀世界盃熱潮

值得一提的是，本屆世界盃安排原住民族群將首次於世界盃期間深度參與。「普亞勒普印第安部落」（Puyallup Tribe of Indians）將舉辦多項活動，包括「世界盃海岸儀式」（World Cup Coastal Protocol）、「世界盃 Powwow 聚會」（World Cup Powwow）以及「世界盃 Stickgame 錦標賽」（World Cup Stickgame Tournament）讓旅客在賽事之外，也能感受在地文化傳承。

另外，除了主辦城市，美國多座城市也將作為 FIFA 世界盃參賽隊伍的訓練與駐點基地（Base Camp），讓旅客在不同城市都能參與這場國際足球盛會。距離達拉斯僅數分鐘車程的德克薩斯州「弗里斯科」（Frisco, Texas）坐落著「美國國家足球名人堂」（National Soccer Hall of Fame）旅客可透過展覽、紀念收藏與互動展示，認識美國足球的代表球星、退役名將與重要推動者。

在田納西州「納許維爾」（Nashville, Tennessee）球迷可於「GEODIS Park」參加為期一個月的「Summer Kickoff」世界盃慶祝活動，內容包含演唱會、納許維爾足球俱樂部慶典與觀賽派對，讓音樂之城也成為世界盃的夏日舞台。

作為官方 「SeattleFWC26」球迷區之一，華盛頓州「斯波坎」（Spokane, Washington）將於城市各處舉辦觀賽派對與相關賽事，並推出夏季足球營，最後以 Summer Soccer Classic 為活動收尾。

「美國足球之城」奧勒岡州「波特」自然也是 FIFA 世界盃基地營的最佳選擇，今年夏季「AwayDays Brewing」將連續六週舉辦「Soccer Fest」，規劃賽事直播、DJ 表演、快閃活動等，讓足球走進波特蘭最具在地感的生活場景。

維吉尼亞州「亞歷山卓」（Alexandria, Virginia）以深厚的美國歷史聞名，今夏也將以 FIFA 世界盃基地營身分寫下新篇章。

你準備好出發了嗎？今夏運動迷的主場就在「FIFA 世界盃」美國11座主辦城市，祝福所有旅客以及球迷熱情滿點！回憶滿載！ 探索更多美國旅遊行程規劃靈感，請參閱 AmericaTheBeautiful.com。

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