初訪廣島必看！自由行路線規劃：從交通、景點到必吃美食

宮島嚴島神社。圖／Pixabay

廣島縣，位在日本本州的中國地方，也是中國地方的最大城市，鄰近瀨戶內海，東北兩側有群山圍繞，是個自然景觀非常豐富的美麗城市。廣島最廣為人知的便是，以廣島核爆的中心點整建而成的廣島和平紀念公園，極具歷史價值也是聯合國指定的世界文化遺產，此外，廣島還有許多極具歷史意義的景點，也是日本旅遊的好選擇。

看詳細全文連結：【廣島自由行懶人包】廣島景點、交通、美食、行程完整攻略

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廣島景點

原爆圓頂館

原爆圓頂館。圖／FunTime小編群

一走下路面電車，就能看見這座肅穆且令人震撼的歷史遺跡「原爆圓頂館」，周圍被柵欄保護著，這裡曾是廣島的廣島縣工業振興館，由捷克建築師Jan Letzl設計。最不可思議的是，當原子彈爆炸時，這座建築因為擁有銅製的圓頂框架，抵銷了部分衝擊力，讓圓頂結構得以在威力驚人的原爆中倖存下來，看著它破碎的牆壁與裸露的鋼筋，比起看任何紀錄片，更能讓人感受到戰爭留下的真實痕跡。

交通：從「JR廣島站」搭乘2號、6號路面電車至「原爆ドーム前站」

廣島和平紀念公園

廣島和平紀念公園。圖／Pixabay

「廣島和平紀念公園」位在廣島市區，是二次世界大戰美國在日本投下第一顆原子彈爆炸的中心，主要是為了供俸在原子彈攻擊後喪生的犧牲者及祈禱世界永久和平所建。每一年的8月6日(原爆の日) 廣島和平紀念公園會舉行和平紀念儀式，在原子彈投下的上午8點15分，敲響和平之鐘，緬懷罹難者的亡靈，並發表和平宣言，呼籲廢除核武器以實現世界的永久和平，園區內也設有原爆紀念館，館內有許多原爆時留下的歷史遺物，極具歷史價值及文化意義。

交通：從「JR廣島站」搭乘2號、6號路面電車至「原爆ドーム前站」

【廣島和平紀念資料館】

營業時間：【3-7月】07:30-19:00、【8月】07:30-20:00、【9-11月】07:30-19:00、【12-2月】07:30-18:00

門票：全票200日圓、高中生100日圓、國中以下免費

廣島城（2026/3/22天守閉城）

廣島城。圖／FunTime小編群

「廣島城」是豐臣秀吉身邊的五大老之一毛利輝元於1589年所建，是日本重要的史跡之一，廣島城也因為外型神似鯉魚，所以又稱鯉魚城或鯉城。而在1945年的廣島原爆時，原先的廣島城也被炸的灰飛煙滅，現在看到的廣島城是在1989年重建而成，城堡內部成為了介紹日本武家文化的歷史博物館。因建築老舊及耐震考量，天守閣已於2026年3月22日起暫時關閉進行大規模整修，預計將長期無法入內參觀。

小編小提醒：雖然目前無法進入天守閣內部，但廣島城公園與護城河區域依然正常開放，大家還是可以從外部捕捉這座鯉魚城的雄偉身影，特別推薦在護城河畔拍攝城堡倒影，風景依然非常漂亮喔！

交通：從「JR廣島站」搭乘2號、6號路面電車至「紙屋町東站」或「紙屋町西站」，下車步行地下通道約15分鐘

宮島嚴島神社

宮島嚴島神社。圖／FunTime小編群

「嚴島神社」創建於公元593年，是一座擁有一千四百多年歷史的世界文化遺產，也是日本其他五百多座嚴島神社的總本社。嚴島神社除了擁有悠久的歷史文化外，最著名的便是海上大鳥居了，在退潮時遊客可徒步前往鳥居前參觀；漲潮候鳥居便會沉於海平面下，不同時候前往便會看見截然不同的美景，是廣島必訪的景點。

交通：

1.從「JR廣島站」搭乘JR山陽本線至「JR宮島口站」，再搭乘渡輪至「宮島」

2.從「JR廣島站」搭乘2號路面電車至「廣電宮島口站」，再搭乘渡輪至「宮島」

門票：大人300日圓、高中生200日圓、中小學生100日圓

嚴島神社參拜時間：





尾道商店街

尾道商店街。圖／FunTime小編群

五光十色的繁華購物街道是許多人對日本商店街的印象，但尾道市這裡樸實的商店街卻讓人可以放下繁忙腳步，靜下來看看這充滿日本味的街道。走在「尾道商店街」上你不會看到熱鬧的電器行、藥妝店，更不會有大肆掃貨的觀光客；走在尾道商店街上你可以看到的是充滿日本傳統的工藝店、使用在地新鮮水果手工製成的果醬工坊、以及開業超過百年的尾道名產桂馬蒲鉾商店。

交通：

1.從「JR廣島站」搭乘新幹線到「JR三原站」，再轉乘JR山陽本線至「JR尾道站」

2.從「JR廣島站」搭乘新幹線到「JR福山站」，再轉乘JR山陽本線至「JR尾道站」

千光寺山纜車

尾道商店街。圖／FunTime小編群

而逛完簡單純樸的尾道商店街後，小編也很推薦大家可以前往搭乘「千光寺山纜車」，抵達山上的千光寺公園後，有一座展望台可以俯覽整個尾道市及瀨戶內海的美景，來到尾道的話，非常值得前往。

交通：「JR尾道站」 步行約15分鐘至「千山寺山纜車」

營業時間：09:00-17:15（纜車每15分鐘發車）

門票：全票單程500日圓、來回700日圓，兒童票單程250日圓、來回350日圓

廣島購物

廣島本通商店街

廣島本通商店街。圖／FunTime小編群

若想在廣島一次買齊所有戰利品，直奔「廣島本通商店街」就對了！這條全長577公尺的商店街，不僅能讓你遮陽避雨，周邊更串聯了廣島PARCO、唐吉訶德、お好み燒き，沿著街道漫步，還能順遊和平紀念公園。這裡不但有逛不完的扭蛋與生活雜貨，藥妝店、夾娃娃機、咖啡廳與一蘭拉麵也通通都有，小編特別喜歡廣島熱情的店員服務，逛起來非常放鬆。

交通：從「廣島站」搭乘路面電車1號線至「本通站」

營業時間：各家營業時間不同，詳細營業資訊請見官網

廣島美食

廣島燒村 お好み村

廣島燒村お好み村。圖／FunTime小編群

來到廣島必嚐大名鼎鼎的廣島燒！位在廣島電鐵八丁堀站旁的「廣島燒村」，是一棟集結了近30間廣島燒名店的美食大樓，想品嚐最道地的口味來這裡準沒錯。面對琳瑯滿目的店家，小編最後選了位在4樓的人氣店「あとむ」，這間不僅是許多名人的愛店，煎到微焦脆的麵條搭配鹹甜適中的醬汁，口感層次超豐富，是小編實際踩點後非常推薦的選擇！

交通：從「廣島站」搭乘1號、2號、6號路面電車至「八丁掘站」步行約3分鐘

營業時間：大部分店家11:00開始營業，詳細營業資訊請見官網

牡蠣屋

廣島燒村お好み村。圖／FunTime小編群

擁有豐沛海洋資源的廣島，出產了日本牡蠣總產量的50%以上，因此來到廣島旅遊一定可以看到許多專賣牡蠣的店家，而小編現在要介紹的這間「牡蠣屋」在google及tabelog都擁有極高評價，還在2013年與2018年間被收錄在米其林廣島指南中的牡蠣名店。牡蠣屋與一般在廣島路上看見專賣烤牡蠣的路變攤不一樣，這裡是專賣牡蠣料理的店家，最特別的是這裡可以吃到分別用六種不同方式烹調的牡蠣，整份牡蠣定食上桌時，小編沒想到單一食材能夠演化出那麼多種不同的風味，最推薦「烤牡蠣」，簡單的火侯烤出最新鮮的海味，是宮島必吃首選！

交通：「宮島碼頭」步行約7分鐘，位於宮島表參道商店街

營業時間：10:00-18:00（售完為止）

尾道拉麵

尾道拉麵。圖／FunTime小編群

從尾道千光寺下山後的完美行程，就是來碗道地的「尾道拉麵」，特色是以瀨戶內海魚介醬油為基底，湯頭上方鋪滿了一顆顆豬背脂塊，吃起來意外鮮美不油膩。尾道車站往纜車沿途都是尾道拉麵店，如「壹番館」、「東珍康」、「喰海」等皆是排隊首選。這次小編選擇了響拉麵，除了品嚐扎實的湯頭，一定要加一匙店家特製的辣油，瞬間提升的香氣讓層次感更豐富，是怕油膩的旅人也能輕鬆完食的美味首選。

交通：「JR尾道站」步行約5分鐘

營業時間：各家拉麵營業時間不同

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