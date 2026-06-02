2026-06-02 11:33 旅遊經
日本冠軍「蛋包飯」主廚來台限時客座 台北晶華「半熟蛋瀑布」實境演出！
SANTA日本A5和牛漢堡排康門貝爾起司蛋包飯
【旅遊經 洪書瑱報導】
一刀劃開、金黃色半熟蛋液如瀑布般緩緩流洩、覆蓋整盤米飯——這個讓日本社群瘋狂洗版的夢幻畫面，甚至被許多饕客譽為「一生必吃一次的蛋包飯」，現在在台也吃得到了！台北晶華為延續國際話題美食策展計畫，即日起至6月21日，特別邀請來自日本愛知縣岡崎市、榮獲2023「日本第一蛋包飯大賽（Omurice Stadium）」冠軍的人氣名店「さん太（SANTA）」來台客座。品牌主理人神谷敢太主廚憑藉極具戲劇張力的半熟蛋包技法與療癒系料理影片，在日本各大社群平台被瘋狂轉載，是許多人心目中被列為一生必吃一次的美食。值得一提的是──此次除了帶來本店最具代表性的「冠軍經典蛋包飯」之外，還有晶華限定版本，同步推出結合焗烤咖哩、北海道鱈場蟹與波士頓龍蝦，單點每份980元+10%起。值得一提的是，活動期間主廚每天都會待在餐廳，為每位賓客現場劃開蛋包，重現社群影片中最經典的「半熟蛋瀑布」瞬間，為民眾帶來最具臨場感與話題性的日式洋食體驗。
SANTA日本店面照
「さん太（SANTA）」目前於日本共有4家店，其中3家為蛋包飯專門店，人氣最高時單店每日可售出超過400份蛋包飯，店外排隊時間甚至長達6小時。「さん太（SANTA）」之所以能成為日本近年最具話題性的蛋包飯品牌，是一個從地方老店逆襲成社群傳奇的故事。品牌創立至今已有31年，現由第二代主理人神谷敢太接手經營。原本在外地工作的他，回到家族餐廳接班後，花了三年時間專注研究烹調蛋包飯的技術，之後更開始利用下班時間拍攝料理影片、經營社群，憑藉極具療癒感的「半熟蛋瀑布」畫面與幽默風趣的料理節奏，短短幾年間便累積超過470萬粉絲與25億次觀看量，成為日本最具代表性的蛋包飯網紅主廚。
在爆紅背後，他也曾因「只是好看、不一定好吃」的質疑聲浪而陷入低潮。為了證明「さん太（SANTA）」的蛋包飯不只是社群話題，而是真正具有實力的料理，2023年他決定參加由番茄醬料製造大廠KAGOME舉辦的「日本第一蛋包飯大賽（Omurice Stadium）」，該年度共有123家店參賽，最終「さん太（SANTA）」不僅奪下冠軍，更在決賽中獲得四位評審一致支持，破除只是網路爆紅店的迷思，靠美味實力寫下「全票奪冠」的勵志故事。
SANTA日本A5和牛漢堡排蛋包飯
SANTA康門貝爾起司蛋包飯
現在饕客不用搭機，在台就能品嚐到──2023年的奪冠品項「冠軍經典蛋包飯」，以自製番茄炒料拌炒而成的番茄炒飯為基底，再依不同口味鋪上日本A5和牛漢堡排或康門貝爾起司，最上層則覆蓋外部成形、內部保有流心質地的半熟蛋體。神谷敢太主廚對雞蛋品質極為講究，日本本店使用的是以海藻與黃豆粉飼育的有機小農雞蛋；此次來台客座，則特別選用台灣有機小農「陳兵營畜牧場」放牧蛋。為了尋找最接近日本本店風味的雞蛋，主廚更提前來台進行盲測試吃，最終因蛋黃色澤濃郁、質地滑順，經高速攪拌與火候控制後，能呈現極具光澤感且近似奶油般滑順的半熟蛋體等，而選定蛋黃濃厚度與香氣表現最符合需求的品項。
蛋包料理過程中特別講究火候控制與翻動速度，熱鍋倒入蛋液後必須快速順時針攪拌，待外層稍稍定型後，再透過長筷與甩鍋技巧讓蛋體包覆成形，最後完成外層鮮黃柔嫩、內部保有近似流心濕潤口感的招牌蛋包。上桌後，主廚會以最快速度劃開蛋包，隨著金黃色蛋液滑落覆蓋米飯，再搭配主廚特製的清爽多蜜醬，呈現酸甜、濃郁與蛋香交織的多層次風味。
其中使用的A5和牛漢堡排，特別選用日本A5和牛臀肉心部位，將和牛絞碎後加入洋蔥與伍斯特醬調味攪拌並香煎定型。肉汁濃郁卻不過於油膩，與半熟蛋液及番茄炒飯結合後，更能凸顯和牛細膩脂味。另一款康門貝爾起司版本則透過濃郁乳香與蛋香堆疊出更加滑順醇厚的風味層次。
SANTA台北限定_北海道鱈場蟹焗烤咖哩蛋包飯
SANTA台北限定_波士頓龍蝦焗烤咖哩蛋包飯
兩款台灣限定「焗烤海鮮咖哩蛋包飯」則是此次晶華特別為不吃牛的消費者所開發的升級版本。隨著蛋包與白飯一同上桌的，還有加入以日式咖哩粉為基底，加入洋蔥、香蕉、蘋果、鮮奶油與高湯熬煮的特製咖哩醬，風味濃郁卻保有自然鮮甜，搭配滑順蛋包與北海道鱈場蟹與波士頓龍蝦，更能感受到咖哩香氣與食材鮮味層層堆疊出的豐富層次。
搭配蛋包飯一同供應的小點「薩摩芋」則展現了「さん太（SANTA）」對細節與風味平衡的巧思。主廚先將地瓜去皮蒸熟後搗成泥，再拌入奶油乳酪與蜂蜜增添滑順乳香與自然甜味，最後於外層裹上玉米粉後入鍋油炸。成品外酥內綿、口感宛如甜食版的迷你可樂餅，淡雅地瓜香氣中帶有蜂蜜與起司交融出的溫潤甜味，為整體餐食增添更具層次感的日式洋食趣味。
除了餐點本身之外，此次客座亦完整延伸日本人氣洋食店氛圍，現場同步供應晶華冠軍烏龍氣泡茶、台灣烏龍精釀啤酒以及多款佐餐飲品，消費者不用飛往日本，也能在台北體驗最具臨場感的蛋包飯魅力。由於日本愛知縣本店經常出現開店大排長龍以及每日限量完售的盛況，此次來台快閃雖採每日限量供應，但開放網路訂位，讓消費者只要預訂，不用搭機，不用排隊，就能從從容容享用日本冠軍蛋包飯的滋味。
以上圖片：台北晶華提供