藏壽司聯名DINOTAENG太萌！13款扭蛋開抽、絨毛提袋毛毯必收，5間特色店打卡再抽玩偶 圖片來源：女子漾編輯拍攝

療癒系IP又來攻佔壽司控的心了！藏壽司宣布攜手人氣角色品牌 DINOTAENG 呆萌町，自6月5日起推出期間限定聯名企劃，將QUOKKA、BOBO與Marshville棉花糖村的溫暖世界帶進藏壽司，從13款限定扭蛋、絨毛提袋、造型毛毯，到全台5間DINOTAENG特色店，讓吃壽司不只是用餐，更像走進一場可愛到犯規的童趣宇宙。

除了聯名活動，藏壽司也同步推出「夏旬滿席」夏季新品，包含日本產昆布漬比目魚、鮭魚明太子海苔包、炙烤奶油鯖魚、KURA-1抹茶銅鑼燒聖代等多款新菜，讓粉絲一邊開扭蛋、一邊吃壽司，今夏療癒感直接拉滿。

藏壽司DINOTAENG聯名亮點1：13款限定扭蛋療癒開扭

這次藏壽司與DINOTAENG聯名最讓粉絲期待的，就是自6月5日至7月5日推出的主題扭蛋活動。全系列共13款設計，包含扭蛋吊飾、壓克力吊飾與馬口鐵磁鐵，把DINOTAENG角色日常與藏壽司經典元素巧妙結合。

其中扭蛋吊飾特別融入藏壽司專利「鮮度君」與壽司盤設計，讓QUOKKA與BOBO直接走進藏壽司世界。像是QUOKKA與BOBO拿著望遠鏡準備探險，或BOBO躺在壽司盤上蓋著生魚片熟睡，光聽描述就已經可愛到想收藏。這次還特別設計DINOTAENG特殊款鮮度君蓋子，讓整體造型更有聯名辨識度。

圖片來源：女子漾編輯拍攝

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壓克力吊飾則以QUOKKA與BOBO的互動畫面為主，有QUOKKA拿著最愛棉花糖、BOBO在旁依偎的悠哉款，也有兩人滿足擁抱的可愛造型。馬口鐵磁鐵則以淘氣表情與繽紛色彩呈現，無論貼在冰箱、辦公桌或收納櫃上，都能瞬間增加療癒氛圍。

藏壽司DINOTAENG聯名亮點2：滿額加價購絨毛提袋，通勤也能帶著BOBO出門

除了扭蛋之外，藏壽司也同步推出DINOTAENG加價購周邊。自6月5日起，凡單筆消費滿800元，即可以399元加價購「DINOTAENG絨毛提袋」。

圖片來源：官方

這款提袋使用柔軟絨毛材質，正面搭配QUOKKA與BOBO的淘氣表情設計，背面則有精緻小刺繡細節，不只是粉絲收藏品，也很適合日常外出、通勤、短程散步使用。比起只能擺著欣賞的周邊，這款絨毛提袋實用度更高，走在路上也自帶可愛光環，完全是DINOTAENG粉絲會忍不住想帶出門炫耀的單品。

藏壽司DINOTAENG聯名亮點3：造型毛毯6月17日登場，追劇小憩都剛好

第二波加價購商品則是自6月17日起登場的「DINOTAENG造型毛毯」。凡單筆消費滿800元，即可以299元加價購。

圖片來源：女子漾編輯拍攝

毛毯同樣以細膩親膚的絨毛材質打造，圖案融入QUOKKA將BOBO舉高高的溫馨畫面，彷彿把DINOTAENG的日常小劇場直接抱進懷裡。無論是放在辦公室午休、在家追劇、冷氣房保暖，或當作床邊小毯使用都很適合。對喜歡療癒系周邊的人來說，這款不只可愛，也有很高的日常使用率。

藏壽司DINOTAENG聯名亮點4：全台5間特色店，走進棉花糖村用餐

這次聯名不只推出商品，藏壽司也在全台5間門市打造DINOTAENG特色店，活動期間為6月5日至7月5日，指定門市包含桃園大興西店、板橋遠科店、台北館前店、台中惠文路店與高雄五福光華店。

圖片來源：女子漾編輯拍攝

特色店以DINOTAENG柔和溫暖的色調為主視覺，把QUOKKA、BOBO與Marshville居民的日常場景融入店內布置，讓用餐空間像被變成童趣繪本世界。對粉絲來說，這種特色店最迷人的地方，就是不只可以吃到壽司，還能拍照打卡、收集限定回憶，讓原本的聚餐多了一點「今天特別值得出門」的理由。

藏壽司DINOTAENG聯名亮點5：打卡抽特別版絨毛玩偶

活動期間，顧客只要在指定特色店與店內布置合影，並完成社群指定任務，就有機會參加抽獎，把DINOTAENG絨毛玩偶帶回家。這次抽獎好禮包含兩款特別版絨毛玩偶，一款是「DINOTAENG QUOKKA絨毛玩偶讀書款」，呈現QUOKKA沉浸在閱讀時光中的悠閒模樣，圓滾滾的眼睛與鼻子看起來相當療癒，放在書桌或辦公桌旁都很適合。另一款則是「DINOTAENG BOBO絨毛玩偶睡前故事款」，BOBO戴著紅色睡帽、舉起小手像是在說晚安，放在床邊根本是睡前陪伴系小物。

圖片來源：女子漾編輯拍攝

這波特色店活動很適合安排成週末小行程，吃壽司、開扭蛋、拍照打卡，再順手挑戰抽玩偶，粉絲真的很難不心動。

藏壽司夏季新品：日本產昆布漬比目魚、鮭魚明太子海苔包清爽登場

除了聯名周邊，藏壽司也自6月9日起推出「夏旬滿席」系列新品，以清爽海味、香辣風味與炙烤香氣打造盛夏餐桌。其中「日本產昆布漬比目魚」嚴選日本直送比目魚，搭配辣味蘿蔔泥與現擠檸檬，吃起來清甜爽口，很適合夏天想吃得清爽又有層次的饕客。「鮭魚明太子海苔包」則以鮭魚鮮甜結合明太子的微辣鹹香，再搭配酥脆海苔，入口同時有鮮味、鹹香與脆口感，是這波新品中很容易被點名的亮點。

圖片來源：官方

喜歡濃郁口感的人，也可以試試「炙烤奶油鯖魚」，以奶油香氣襯托炙燒風味，帶出更醇厚的層次；「炙烤焦糖鮭魚」則將鮭魚鮮甜與焦糖炙烤香氣結合，甜鹹平衡的風味很適合喜歡炙燒系壽司的人。

藏壽司夏季新品2：香辣、海味、炸物系一次滿足

這次夏季新品選擇相當多元，愛辣族可以鎖定「香辣雞肉軍艦」與每日限量的「激辛酪梨鮪魚海苔包」。前者以藏壽司獨門醬料醃漬雞肉，入口帶有鹹香與香辣感；後者則以辛辣風味搭配酪梨與鮪魚，適合想挑戰重口味的人。

海味控則可以嘗試「小貝柱鮭魚卵軍艦」，以鮮甜小貝柱搭配鮭魚卵，帶來飽滿海味；「蟹肉飛魚卵軍艦」則結合蟹肉絲與飛魚卵，口感更有層次。若想來點炸物，「魷魚腳天婦羅握壽司」也同步登場，適合喜歡外酥內彈口感的消費者。

此外還有「鮮蝦佐石澤沙拉醬」、「芝麻蒲燒鮭魚佐半熟蛋」等新品，從清爽、香辣到濃郁系都有，讓夏天吃壽司也能有更多選擇。

藏壽司夏季新品3：KURA-1抹茶銅鑼燒聖代，飯後甜點控必點

吃完壽司後，甜點也不能錯過。藏壽司全新推出「KURA-1抹茶銅鑼燒聖代」，以濃郁抹茶牛奶霜淇淋為主角，搭配Q彈白玉、抹茶奶凍、紅豆泥、酥脆玉米片與黑糖蜜，最後再與銅鑼燒皮交織出多層次口感。

這款甜點很適合喜歡日式抹茶甜品的人，既有霜淇淋的沁涼，也有紅豆與白玉的經典組合，加上銅鑼燒元素，整體更有飽足感。另有牛奶、巧克力雙口味的「冰淇淋脆皮泡芙」同步登場，為盛夏用餐畫下冰涼收尾。

藏壽司DINOTAENG聯名活動資訊



藏壽司與DINOTAENG聯名企劃自6月5日起登場，13款主題扭蛋活動期間為6月5日至7月5日。

DINOTAENG絨毛提袋自6月5日起推出，單筆消費滿800元可用399元加價購；DINOTAENG造型毛毯自6月17日起推出，單筆消費滿800元可用299元加價購。