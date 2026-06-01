2026-06-01 15:10 女子漾／編輯王廷羽
SJ Market台北限定開逛！Super Junior快閃店時間地點、周邊商品、入場方式一次看
E.L.F.注意！Super Junior出道20周年快閃企劃《GRAND OPENING! SJ Market》正式登陸台北，5月29日至6月25日於統一時代百貨台北店2樓戶外夢廣場限時登場。這次台北場不只是讓粉絲買周邊、拍美照，更把Super Junior陪伴粉絲20年的回憶，打造成一間充滿成員巧思的「SJ日常超市」。這篇幫大家整理Super Junior快閃店懶人包，快閃店資訊、周邊商品及預約方式一次掌握！
E.L.F.必衝！《SJ Market》快閃店亮點搶先看
文章目錄
亮點1. Super Junior開的「日常超市」登台！20周年回憶直接實體化
Super Junior出道20周年，這次快閃企劃把「和偶像一起逛超市、一起生活」變成真實場景。不同於一般快閃店只販售周邊，《SJ Market》以「日常超市」為主題，從空間視覺、互動細節到主題陳列，都帶有濃濃的Super Junior風格，讓粉絲彷彿真的走進成員們經營的專屬超市。先前《SJ Market》已在韓國、日本等地登場，並掀起粉絲搶購與社群打卡熱潮，如今終於輪到台北接棒，對E.L.F.來說不只是逛快閃，更像是一場20周年限定的回憶巡禮。
亮點2. 成員特色主題區超好拍！每個角落都是打卡點
這次台北快閃店依照Super Junior成員特色打造不同主題區域，讓E.L.F.一邊逛、一邊像在解鎖成員專屬彩蛋，現場以「SJ Market」超市概念包裝，從貨架陳列、視覺牆、拍照區到互動細節，都把成員風格融入其中，粉絲不只可以拍下認證照，也能在不同角落找到屬於本命的小驚喜。
比起一般快閃店只適合快速採買，這次更像是一場沉浸式打卡體驗！粉絲可以在大型主視覺牆前拍照，也能走進不同主題區感受「和Super Junior一起逛超市」的情境感，每個空間都像把20年回憶變成實體場景，讓人一邊逛、一邊想起自己陪著Super Junior走過的那些青春時刻。
亮點3. 周邊區超欠買！糰子娃娃、盲抽小卡、手燈套登場
周邊商品絕對是這次快閃店的一大亮點！現場將推出各式盲抽小卡、手燈套、抱枕、T-shirt等多款商品，其中最受矚目的，就是先前在韓國官網熱賣到斷貨的超人氣「糰子娃娃」。圓滾滾外型本來就很難抗拒，再加上Super Junior出道20周年的紀念意義，直接成為E.L.F.必收清單。對粉絲來說，這些周邊不只是收藏品，更像是把Super Junior帶進日常生活，從應援、穿搭到房間擺設，都能繼續被SJ陪伴。
亮點4. 台北限定商品太犯規！
台灣場這次也準備了專屬驚喜，現場將推出5款「台灣限定商品」與1款「限定紙袋」，這系列商品主打台北場限定收藏感，搭配Super Junior出道20周年快閃企劃，讓整體紀念意義更完整。特別的是，台灣限定商品採不限購機制，想收齊整組或幫朋友代購的人，都能有更充裕的選擇空間。
亮點5. 入場禮、滿額贈都有驚喜！小卡、透卡採隨機盲抽
除了周邊商品，活動期間也準備多項限定福利，入場即有機會獲得隨機成員簽名小卡，消費滿額還可再獲得限量自拍小卡或透卡，讓逛快閃店不只是買周邊，也多了收集特典的驚喜感。這次入場禮與滿額贈皆採「隨機盲抽」形式，因此每一次拆封都有不同期待。無論是簽名小卡、自拍小卡還是透卡，都具備20周年紀念意義，也很適合搭配周邊一起收藏。對想補齊本命收藏、或喜歡交換小卡的E.L.F.來說，這一區絕對會是現場最容易讓人停留的重點之一。
Super Junior《SJ Market》快閃店資訊
Super Junior《SJ Market》快閃店資訊
SUPER JUNIOR 20TH ANNIVERSARY POP-UP ‘GRAND OPENING! SJ MARKET’ IN TAIPEI活動日期：5月29日至6月25日
活動地點：統一時代百貨台北店2樓戶外夢廣場
營業時間：週日至週四11：00至21：30；週五、週六及連假前夕11：00至22：00
入場方式：採實名預約制，所有入場者須至ACCUPASS平台完成本人預約
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