「東門城外遊香洋」6/6-7登場 來關廟遊市集、DIY、玩水上活動

2026-06-02 13:01 旅奇傳媒 TR Omnimedia
來關廟體驗熱門水域遊憩活動。　圖：台南市政府觀光旅遊局／提供
來關廟體驗熱門水域遊憩活動。　圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】由臺南市政府觀光旅遊局攜手臺南市關廟青文化協會共同舉辦的「2026東門城外遊香洋」活動，06/06、06/07兩天在關廟「大潭埤旺萊公園」登場。活動結合在地鳳梨產業、水域遊憩、生態導覽及單車小旅行等多元內容，打造融合自然、人文與低碳旅遊特色的夏日盛會，一同走進關廟，感受最具魅力的臺南夏日風情。

臺南市長黃偉哲表示，關廟舊稱「小香洋民社」，相傳早年稻作收成時，金黃色稻浪隨風搖曳、稻香四溢，景致宛如海洋，因此得名「香洋」。如今關廟已成為全臺知名鳳梨產地，希望透過「東門城外遊香洋」活動，推廣「大潭埤旺萊公園」及周邊特色景點，串聯地方產業與深度旅遊體驗，讓更多民眾認識關廟獨特的文化底蘊與觀光魅力。

▲關廟「大潭埤旺萊公園」美景。　圖：台南市政府觀光旅遊局／提供
▲關廟「大潭埤旺萊公園」美景。　圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

觀光旅遊局長林國華表示，今年活動內容豐富精彩，除了街頭藝人演出外，更規劃龍舟板、SUP 立式划槳及獨木舟等熱門水域遊憩體驗活動，邀請把握機會、手刀報名（報名窗口：「關廟青文化協會」臉書粉絲專頁）。現場也設有小農美食市集與 DIY 手作活動，適合親子同遊、大小朋友一起同樂。活動第二天更加碼推出單車小旅行及大潭埤濕地生態導覽，帶領遊客以深度旅遊方式探索關廟之美，體驗最「旺」的夏日旅程。

適逢關廟鳳梨盛產季，為推廣在地農特產品，關廟區農會特別提供限量鳳梨作為活動限定好禮，將於兩日活動期間搭配現場打卡活動，在特定時段發送鳳梨兌換券。

此外，關廟區公所也配合活動，於06/06-06/07開放「大潭埤旺萊公園」戲水池，讓小朋友可以盡情玩水放電。大朋友則能體驗各式水域活動，共享夏季限定的戶外時光。

▲關廟森林公園。　圖：台南市政府觀光旅遊局／提供
▲關廟森林公園。　圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

參與活動之餘，也推薦順遊包括關廟山西宮、千佛山菩提寺、關廟森林公園、關廟北寮彩繪村等周邊特色景點。若想延伸旅程，還可順遊周邊山城景點，包括龍崎文衡殿、牛埔泥岩水土保持教學園區；或往北前往虎頭埤風景區，再串聯左鎮化石園區及山上花園水道博物館等知名景點。更多活動與旅遊資訊，請至「臺南旅遊網」查詢。

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#市集 #臺南 #黃偉哲

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2026-05-17 21:11 Belinda的玩美甜蜜窩

#連鎖美味

#雅室牛排

創立於1983年

台北老牌西餐廳代表之一

看過不少人推薦，一直是口袋名單

終於有機會來嚐嚐~!!

為慶生而來~

某娃一早放了一千元在我桌上

說了句給妳~就帥氣轉身

小小年紀就懂現金最實用

且特地05:13傳來生日祝福

((真心覺得浪漫的有點兒肉麻呀~!!))

雅室牛排主打傳統的西式料理

融入現代風味~

讓經典重新詮釋，也多了層次

平日有商業午餐

現烤麵包、和風沙拉

湯品3選1及飲品

來到大直旗艦店~

點了雅室牛排、牛小排

各加點半隻加拿大活龍蝦

半隻加購價980元

蘇先生則點了海鮮套餐

比商業午餐多了前菜跟甜點

前菜干貝Q彈鮮甜~推喔

牛小排超厚的~皮酥內嫩

很好咬也超美味

雅室牛排雖推3分熟

但怕太生保守點5分~也好讚!!

蒸烤龍蝦搭配奶油醬

新鮮龍蝦烤至金黃微脆

搭配濃郁的奶油醬

完美搭配~蝦肉也鮮Q

可惜某娃那孩子嫌腥呢..

蘑菇酥皮濃湯也超推

濃郁奶油湯底

與新鮮蘑菇完美融合

香醇濃郁~搭上酥皮也超讚!!

麵包現烤有兩款~

葵花籽橙皮、雜糧裸麥

端上桌還會燙手

沾滿奶油超好吃~!!

#雅室牛排#台北西餐廳#加拿大活龍蝦

Belinda的玩美甜蜜窩

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#牛排 #台中 #台北 #美食探店

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2026-05-24 21:13 Belinda的玩美甜蜜窩

#受庇佑的咖啡館

#秘覓良品_山上花兒開了❤

位於蘆竹南天宮正隔壁

嚴格來說真的沒什麼景

但生意卻好到嚇死人

重點是~皮克敏蘑菇搶得到!!

從網路經營秘覓良品烘焙起家

到實體店面的開設

融合咖啡香及清新風格

炫爛夕陽美景、低調奢華夜色

提供讓人放鬆的藝文咖啡廳空間

以彩色貨櫃屋、懶骨頭沙發

270度全視野整片落地玻璃

及各種拍照打卡牆、道具等

標準兼顧美食及美拍雙樂趣呀

一樓室內外都有座位

二樓空間也不小

三樓則是開放空間

可預約求婚、抓周等

依活動需求彈性佈置

點了義式夏威夷海鮮披薩

經典海鮮雙拼、冰美式、西西里

及不懂為啥12歲以下才能點的蘋果汁

披薩是10吋薄餅方形，切成9宮格

料多實在~也是店家推薦款

海鮮雙拼也可以囉!!

#桃園咖啡廳#秘覓良品_山上花兒開了

Belinda的玩美甜蜜窩

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#海鮮 #咖啡廳 #夏威夷 #美食探店

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走進台中豐原 看陸家3代人的齊心胼手胝足 讓公老坪譜寫出觀光的新樂章

走進台中豐原 看陸家3代人的齊心胼手胝足 讓公老坪譜寫出觀光的新樂章

2026-05-19 21:01 旅奇傳媒 TR Omnimedia
台中豐原公老坪的「流星花園．幸福樂活園區」視野遼闊，成為各大活動指定選地。　圖：公老坪流星花園／提供
台中豐原公老坪的「流星花園．幸福樂活園區」視野遼闊，成為各大活動指定選地。　圖：公老坪流星花園／提供

【旅奇傳媒/記者-王政】台灣旅遊交流協會執行委員會召集人賴瑟珍指出：「時序2月，一進入台中豐原公老坪的『流星花園．幸福樂活園區』，映入眼簾的是滿園黃澄澄的橘子樹與尚未滿開的櫻花樹，海拔僅約500公尺，但視野遼闊，可將大台中景色盡收眼底。以『流星花園』來命名休閒農場，可知它成立的年代，它的前身是『公老坪觀光果園』，為台灣最早期的觀光農場，而台灣第1個結合『農業』與『觀光休閒』的宜蘭香格里拉休閒農場，張清來創辦人亦專程前來參觀交流。」

▲（左起）公老坪流星花園第3代陸冠全、台中市觀光旅遊局局長陳美秀、台灣旅遊交流協會執行委員會主委賴瑟珍、公老坪流星花園第2代陸桂森。　記者-王政／攝
▲（左起）公老坪流星花園第3代陸冠全、台中市觀光旅遊局局長陳美秀、台灣旅遊交流協會執行委員會主委賴瑟珍、公老坪流星花園第2代陸桂森。　記者-王政／攝

▲（左起）公老坪「流星花園」第3代陸冠全、台中市觀光旅遊局局長陳美秀、台灣旅遊交流協會執行委員會主委賴瑟珍、公老坪「流星花園」第2代陸桂森。　記者-王政／攝

不是接班、而是接力 從果園到觀光度假型安養中心 流星花園寫下以社福為根、以產業為翼的地方創生路

「流星花園」成立於1988年，歷經觀光農場、休閒農場、經營民宿與企業教育訓練設施的轉型，期間更運用農場優勢創立田園幼稚園，首創「大自然教室」；隨著台灣社會的高齡化，因應長者尊嚴照護的迫切需求，設立「田園老人養護中心」，以慈善公益為目標，提供需要照顧及低收入戶優先入住。

歷經年代的「流星花園．幸福樂活園區」能夠屹立不搖的發展，親自走一趟園區就會發現關鍵因素在於父子的質樸與傳承。第2代同時也是公老坪產發協會榮譽理事長、台中民宿協會理事長陸冠全，開著高爾夫球車載著父親陸桂森導覽園區的每個角落，陸桂森驕傲的如數家珍說著「流星花園」轉型歷程、滿園的橘子樹、園區的一花一木、幼稚園小朋友最親近自然的學習、老人養護中心的照護、農產品加工過程與體驗，甚至子女的教育也圍繞著園區發展，兒子學習農場經營管理、女兒修習護理專業，經營流星花園是全家的事業，也是陸桂森的志業。

聽著陸冠全眼睛發亮的說著退伍即接棒父親，思考的是永續經營與未來理想。看到他沿路與農家話家常、關心柑橘的產量與銷售，就知道他不只經營自家事業，而是懷抱農村與產業再創新的理想。甚至以年輕人的思維順應國際趨勢，推動里山計畫，運用園區內旱溪水源生態池、保留百年土角厝與洞洞屋等，獲得國際里山倡議組織肯定，成為企業安排 ESG 學習的最佳場域。

家族企業的永續發展，傳承就是核心，從陸家父子身上看到經營理念、在地共好與投入公益價值觀的一致，打造園區滿足不同年齡層的需求，成為名符其實的幸福樂活園區。

▲園區已成為台中最具代表性的休閒娛樂基地，更兼具老人養護中心的慈善功能。　圖：公老坪流星花園／提供
▲園區已成為台中最具代表性的休閒娛樂基地，更兼具老人養護中心的慈善功能。　圖：公老坪流星花園／提供

代代傳承，是許多企業主的心願；子承父業，既是血濃於水的牽絆，也是理念延續的期待。然而，現實中接班往往伴隨衝突與磨合，理想的碰撞未必總能圓滿收場。

但在台中豐原的公老坪「流星花園」，陸家3代的故事，卻是另一種版本：不是權力的交接，而是志業的接力；不是世代的對立，而是價值的延續。他們從農業出發，走向觀光，再跨入社會福利，最終以「在地共好」為核心，走出一條融合產業與公益的地方創生之路。這是位於公老坪的流星花園的3代故事。

▲公老坪「流星花園」第3代陸冠全正扮演企業乃至於社區的轉變推動者，帶領家鄉向上提升。　記者-王政／攝
▲公老坪「流星花園」第3代陸冠全正扮演企業乃至於社區的轉變推動者，帶領家鄉向上提升。　記者-王政／攝

▲公老坪「流星花園」第3代陸冠全正扮演企業乃至於社區的轉變推動者，帶領家鄉向上提升。　記者-王政／攝

第1代起家 從山坡果園出發的夢想

被稱為「豐原的陽明山」的公老坪，隨著時代的推進，已讓柑橘與柿子成為這片丘陵的一級產業命脈。

1977年，陸家第1代陸昌鼎在這裡創業，打造全台第1座觀光果園－「公老坪農場」。在那個農業尚未「觀光化」的年代，他便意識到農村不能只靠收成，而要讓人走進來、體驗它。於是他開放採果、導覽解說，甚至接待海內外參訪團體，讓公老坪聲名大噪。這份前瞻思維，為日後陸家的多角化經營奠下基礎。

▲「流星花園．幸福樂活園區」也提供度假民宿場域，週邊環境高雅舒適。　記者-王政／攝
▲「流星花園．幸福樂活園區」也提供度假民宿場域，週邊環境高雅舒適。　記者-王政／攝

▲「流星花園．幸福樂活園區」也提供度假民宿場域，週邊環境高雅舒適。　記者-王政／攝

從教育到老人社福 完成人生的起與終

由於陸昌鼎自幼受戰亂影響，求學之路坎坷，因此始終懷抱「興學夢」，因此1990年，他創立「公老坪田園幼稚園」，首創「大自然教室」，讓孩子在果園與山林間學習，孫子陸冠全便是第1代的學生。

而當陸昌鼎步入晚年，看見社會快速高齡化，又萌生另一個更大的願望：為長者打造有尊嚴的晚年生活。隨著社會高齡化加劇，另一個更迫切的需求：「長者的尊嚴照護」也因應而生。因此1998年，他選擇投入畢生積蓄，並向銀行貸款龐大資金，成立社福慈善事業基金會，籌設「田園老人養護中心」。

當時社福單位並不看好這個位於半山腰、以「觀光度假型」為概念的安養機構，從申請到正式營運，歷經多年波折，直到2005年才正式開幕。這是一場理想與現實的拔河，而接下來的重擔，落在第2代陸桂森的肩上。

承擔壓力的第2代 守住尊嚴的安養理念

並非社工背景出身的陸桂森，為了完成父親的夢，他赴東海大學修習社會工作學分，深入了解高齡社會的趨勢與需求。不僅如此，他更走訪各地安養機構，思考一個問題：為什麼住進安養中心，往往被視為「被遺棄」？ 於是，他將養護中心打造成「觀光度假型」空間。寬敞的前庭花園、遠眺山景的視野、專業復健室與輔具設備、免費復健師服務、日間照護與陪診服務，讓長者不只是被照顧，而是有尊嚴地生活。

然而，理想並不等於順遂。營運初期僅10餘位長者入住，虧損壓力沉重。最終，他靠著「流星花園景觀餐廳民宿」的營收補貼養護中心，撐過最艱難的時刻，只為守住父親那句話：「給長者有尊嚴的晚年。」經過多年的努力，終於讓田園老人養護中心被市場認可，更多次獲得政府評鑑優等，成為中部具指標性的安養機構。

▲寬廣的空間除了是學子們校外活動最佳場域，更是婚宴、親友聚會之外擴大成公司行號、公部門舉辦各式活動的首選。　圖：公老坪流星花園／提供
▲寬廣的空間除了是學子們校外活動最佳場域，更是婚宴、親友聚會之外擴大成公司行號、公部門舉辦各式活動的首選。　圖：公老坪流星花園／提供

▲以寬闊場域搭配絕美景致，成為農村水保署台中分署補助的「天茶地酒英雄會」活動舉辦地。　圖：公老坪流星花園／提供
▲以寬闊場域搭配絕美景致，成為農村水保署台中分署補助的「天茶地酒英雄會」活動舉辦地。　圖：公老坪流星花園／提供

第3代的轉型 從農產到里山倡議

如果說第1代是開創者，第2代是守護者，那麼第3代陸冠全便是家族企業的轉型者。

退伍後返鄉的他，不僅一肩挑起家業，更在接下公老坪產業發展協會理事長後，成為青年返鄉的代表人物。作為鄉里間的推廣者，他總是熟練駕駛高爾夫球車，沿著果園步道穿梭，從柑橘品種到鄰里作物如數家珍，並且能熱情分享農作故事。

然而返鄉接棒的他，在轉型的路上也常面臨來自家裡乃至於社區的阻力，但他沒有急著推翻傳統，而是從傾聽開始。透過一次次與農友對話，逐步凝聚共識，讓長輩理解：如果不改變，農村只會更快凋零。面對傳統農村老化與產業衰退，他思考的是如何讓公老坪「一年四季都有理由上山」？

在自家的流星花園，他選擇在民宿之外擴大整體園區的附加價值，寬廣的空間不僅成為中部地區學子們校外活動的最佳場域，更在婚宴、親友聚會等功能性之外，擴大成公司行號、公部門舉辦各式活動的首選，一如農村水保署台中分署補助的「天茶地酒英雄會」選擇在園區舉辦，便是看中寬闊的場域搭配絕美景致等優勢。

▲推動「農業六級化」，將一級生產、二級加工與三級行銷整合，讓農產品換個方式成為伴手禮或紀念品。　記者-王政／攝
▲推動「農業六級化」，將一級生產、二級加工與三級行銷整合，讓農產品換個方式成為伴手禮或紀念品。　記者-王政／攝

▲推動「農業六級化」，將一級生產、二級加工與三級行銷整合，讓農產品換個方式成為伴手禮或紀念品。　記者-王政／攝

而在公領域部分，陸冠全則推動「農業六級化」，將一級生產、二級加工與三級行銷整合，讓農產品不再只以「斤兩」計價，而是以品牌與體驗創造價值，包括：

★ 春天賞橘花如雪

★ 夏天舉辦「仲夏荔枝夢」與果醋DIY

★ 秋天柿子食農教育

★ 冬天柑橘節與柑橘饗宴

同時，他開發柿葉冷泡茶、柑橘吸凍、柑橘軟糖等加工產品，解決盛產滯銷問題，甚至利用專利瓶蓋與奈米技術，讓柿葉茶可鮮泡現飲，提高附加價值。

▲爭取農村水保署補助，推動「里山倡議」計畫，打造旱溪生態池與示範空間，保留百年土角厝與洞洞屋。　記者-王政／攝
▲爭取農村水保署補助，推動「里山倡議」計畫，打造旱溪生態池與示範空間，保留百年土角厝與洞洞屋。　記者-王政／攝

▲爭取農村水保署補助，推動「里山倡議」計畫，打造旱溪生態池與示範空間，保留百年土角厝與洞洞屋。　記者-王政／攝

在環境面，則爭取農村水保署補助，推動「里山倡議」計畫，打造旱溪生態池與示範空間，保留百年土角厝與洞洞屋。公老坪以「永續發展及坡地水資源調控之里山地景」成果，獲國際里山倡議組織肯定，並榮獲台中市「建築園冶獎」。公老坪，從單一柑橘產地，蛻變為結合生態、教育、觀光與加工的示範社區。

3代交織的價值：產業為翼，公益為根 

回望陸家3代，脈絡清晰可見，第1代的陸昌鼎，用觀光農業打開農村的門；隨後接棒的第2代陸桂森，以社會福利守住人的尊嚴。而目前正一肩扛起3代招牌的陸冠全，則用創新與永續翻轉農村未來。

他們並非單純經營企業，而是在經營「地方」。果園帶來人潮，民宿創造現金流，養護中心守護長者，產業協會凝聚社區。商業與公益並非對立，而是互為支撐。在高齡化與農村凋零的雙重挑戰下，公老坪沒有選擇離開，而是選擇扎根。

3代人的胼手胝足，不只是家族事業的延續，更是一場關於土地、尊嚴與未來的長跑。他們用半世紀證明，地方創生不是口號，而是一種願意留下來、慢慢耕耘的態度。在公老坪，接班不是權力的移轉，而是永續的接力。

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#觀光 #台中 #流星花園

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清心喝什麼才內行？2026必點10款飲料＋隱藏版神配方一次看

清心喝什麼才內行？2026必點10款飲料＋隱藏版神配方一次看

2026-05-25 14:08 女子漾／編輯周意軒
清心喝什麼才內行？2026必點10款飲料＋隱藏版神配方一次看 圖片來源：清心福全
清心喝什麼才內行？2026必點10款飲料＋隱藏版神配方一次看 圖片來源：清心福全

說到台灣手搖飲經典代表，清心福全絕對榜上有名。從學生時代人手一杯的烏龍綠，到夏天超解渴的蜂蜜系列，甚至網友口耳相傳的「隱藏版點法」，清心其實根本是被低估的寶藏手搖店。到底2026去清心要點什麼才不踩雷？這篇直接整理「10款人氣必喝＋隱藏版推薦」，不管你是清心老粉還是新手，照著點準沒錯。

文章目錄

茶凍奶綠：奶綠控會默默愛上的隱藏人氣王

如果你平常就是奶綠派，這杯真的很容易一試成主顧。清心經典特級奶綠本身就帶有濃郁茶奶香，再加入茉莉香綠茶凍，喝起來不只有滑順奶香，還多了Q嫩口感，咀嚼時還能聞到淡淡花香，整體層次很加分。

推薦點法：微糖少冰

圖片來源：清心福全
圖片來源：清心福全

珍珠奶茶：經典中的經典，怎麼點都不出錯

珍珠奶茶永遠不會退流行。清心的版本以錫蘭奶紅為基底，茶香比一般奶茶更明顯，搭配Q彈有嚼勁的珍珠，甜香與口感兼具。對很多人來說，珍奶就是安全牌，也是那種很久沒喝會突然想念的味道。

推薦點法：半糖少冰

圖片來源：清心福全
圖片來源：清心福全

仙草凍奶茶：成熟系手搖代表

如果你覺得珍珠奶茶太甜、太有罪惡感，那仙草凍奶茶會是更耐喝的選擇。奶茶的濃醇搭配仙草凍清爽草本香氣，整體喝起來比較不膩，還有軟嫩滑順的口感，是不少大人系手搖控的愛。

推薦點法：微糖少冰

圖片來源：清心福全
圖片來源：清心福全

暗黑水晶奶茶：低調但超有記憶點

光名字就很有神秘感。這杯是錫蘭奶紅搭配咖啡凍，喝起來有奶茶香，也有淡淡咖啡尾韻，口感比珍珠更細緻滑順。很適合想喝奶茶，但又想來點不同變化的人。

推薦點法：半糖微冰

圖片來源：清心福全
圖片來源：清心福全

蜂蜜奶茶：甜派會直接愛上

如果你喜歡偏甜、香氣濃郁型飲料，蜂蜜奶茶真的很強。奶茶本身已經夠香，再加入龍眼花蜜後，整體多了更溫潤的蜜香，茶香、奶香、蜂蜜香一次到位，是很有療癒感的一杯。

推薦點法：微糖正常冰

圖片來源：清心福全
圖片來源：清心福全

蜂蜜烏龍綠：老清心粉的經典愛將

這杯根本是很多人的青春。烏龍綠本來就夠耐喝，加入蜂蜜後整體更柔順，少了茶的澀感，多了舒服甜香。夏天來一杯真的超解渴，也是很多人從學生一路喝到出社會的固定班底。

推薦點法：微糖正常冰

圖片來源：清心福全
圖片來源：清心福全

蘆薈蜂蜜檸檬：夏天續命神飲

炎熱天氣最需要這種酸甜清爽系。現榨檸檬原汁搭配龍眼花蜜，酸中帶甜，再加入脆口蘆薈增加口感，整體喝起來超有夏天感。吃完炸物、火鍋後來一杯也很解膩。

推薦點法：微糖少冰

圖片來源：清心福全
圖片來源：清心福全

烏龍綠茶：真正內行人都點這杯

如果要說清心的靈魂飲品，很多人第一個想到就是烏龍綠。茶香濃、尾韻回甘，還帶一點炭焙香氣，是那種喝再久都不會膩的經典款。如果你是咀嚼控，加珍珠直接升級成快樂版本。

推薦點法：無糖微冰＋珍珠

圖片來源：清心福全
圖片來源：清心福全

優多綠茶：酸甜派必點青春神飲

這杯根本學生時代回憶殺。清爽綠茶加入發酵乳後，酸甜又順口，喝起來超有記憶點。比奶茶系清爽，也比純茶更有趣，是那種偶爾突然超想喝的存在。

推薦點法：少冰正常甜

圖片來源：清心福全
圖片來源：清心福全

桂圓鮮奶茶：冬天必喝暖心系代表

如果前面幾杯是夏日人氣王，那桂圓鮮奶茶就是冬天隱藏MVP。桂圓茶本身就有濃郁甜香，再搭配鮮乳後變得更醇厚，喝起來很有溫暖感，也比一般奶精奶茶更順口。

推薦點法：熱飲微糖

圖片來源：清心福全
圖片來源：清心福全

清心隱藏版 - 珍珠蜂蜜鮮奶普洱

渾厚甘醇的特選普洱，結合崙背鮮乳、龍眼花蜜與Q彈珍珠，茶香、奶香與蜜香層層交織，喝起來濃郁香甜又帶有厚實口感。其實清心不只固定菜單能點，從冰塊、糖度到配料都能自由搭配。無論是錫蘭紅茶、特級綠茶還是烏龍綠，都能混搭鮮乳、珍珠、椰果、仙草凍甚至水果，變化出老饕才知道的隱藏版喝法。

圖片來源：清心福全
圖片來源：清心福全

#清心福 #手搖飲料

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[中壢]老街溪步道

[中壢]老街溪步道

2026-05-19 14:19 Mei-wen Wang

中壢老街溪步道是城裡水景森呼吸。

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中壢渡周末，在福容徠旅中壢海旅客房一夜好眠，早起的老公出門散步，他驚喜發現就在壢小故事森林附近就有條整修完善的沿溪步道，這是老街溪步道，早餐後我們決定就到步道散散步。 老街溪源自龍潭，河道向北一路流經了平鎮、中壢、大園等區域，因流經中壢老街而得名。老街溪步道沿溪整修，目前總長約5.2公里長，自平鎮八字圳水岸公園開始，延伸至中壢環北路，沿路串起新勢公園、河岸公園、河川教育中心，還有歷史悠久的新光福德宮。我們當時散步約兩個鐘頭，無法走完整條步道，僅領略部分風情。從中壢家商附近進入步道，步道寬廣，多有鄉親散步運動而不顯擁擠，岸邊的綠意蔥鬱，涼風習習，老街溪溪面開闊，時有白鷺低飛掠過，我們仍在中壢市區，在此散步有大隱於市之感。我們經過復古建築，溪邊公園綠地，開闊廣場，土地公廟等等；在中壢生活的靜謐通道中散步，空氣中出現我喜愛的桂花香，溪畔家戶栽種的桂花盛開。

老街溪的位置低於市區路面，於是運用落差做成溜滑梯。

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來玩溜滑梯。

從前的豬舍如今更新成通風乾淨的洗手間。

溪邊步道樹蔭涼爽。


枝椏低垂於水面。

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老街溪步道仍持續修建中，完成後會長達十幾公里。

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現場有不少鄉親散步運動，而步道腹地廣闊，毫無擁擠之感。

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溪水清澈，風來徐徐。

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古紅磚窯柱。

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這段修有木棧道。

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前路還很長，考慮Check out 時間，該往回走了。

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身邊桂花飄香。

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回程因視野角度不同，同樣的路徑有不同的美麗。

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覺得遇見天然錦鯉池。

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步道上的可愛樹木。

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走進發現是很有存在感的老樹。

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走回福容徠旅時，注意到一地落花。

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仰望發現高聳的木棉樹。

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木棉樹上的鳥巢不知是誰的歸處。

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老公覺得自己對中壢很熟悉，而本回拜訪頗有驚喜，從未想過在中壢市區能遇到如此愜意散步之處。

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Mei-wen Wang

Mei-wen Wang

希望修練烏煙瘴氣中的歡笑，還有老來俏。

#老街

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