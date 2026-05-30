2026-05-30 09:46 享民頭條
「2026北投夏日祭り-魚躍龍門 音樂派對」商圈串聯抽好禮!上千鯉魚旗重現飄揚，那卡西音韻迴繞全北投
記者/鄭欣宜報導
為形塑北投商圈品牌特色，臺北市商業處輔導台北市溫泉發展協會於115年5月29日至6月21日辦理「2026北投夏日祭り-魚躍龍門音樂派對」活動，在去年大獲好評後，已是第二年辦理，源於日本傳統端午節懸掛鯉魚旗（こいのぼり）與華人文化「鯉魚躍龍門」寓意相互呼應，在北投公園、七星公園與地熱谷周邊設置共計上千鯉魚飄揚，營造與秋冬不同的日式氛圍，並於首(29)日開幕啟動記者會辦理廣受好評的那卡西經典酒家菜辦桌，除此之外，5月30日周六晚間更邀請到知名樂團「小男孩樂團」精彩獻唱，活動期間假日還有流行之聲演唱會、那卡西歌唱競賽及親子野餐露天電影院等豐富精彩活動，今年更要帶著民眾走入溫泉飯店體驗創意手作，活動期間只要下載專屬集章APP，在會員店家或現場市集攤商消費，並前往北投特色景點，即可參加集章抽獎活動，有機會帶走住宿或泡湯抵用券等多項好禮，好吃好逛好玩就在北投！
今年持續推出「經典酒家菜」辦桌活動，席開24桌，由總鋪師阿文師帶來多道創意北投酒家菜，道道佳餚令人食指大動，除了北投好料和經典紅茶，每桌更由金門酒廠加碼贊助1瓶金門高粱，將北投特色及日本文化透過美食打造出絕妙的搭配，現場藝起那卡西大叔團傳唱經典那卡西歌曲，讓參與民眾體驗聽覺味覺視覺的多重享受，歡迎大家攜家帶眷來此一遊，享受美好的休閒之旅，共譜歡樂時光。
臺北市蔣萬安市長表示，北投商圈具有豐富的人文歷史及溫泉觀光資源，那卡西音樂文化和酒家菜更是擁有深厚的文化底蘊，市府為推廣北投商圈夏日特色，去（114）年起透過藉由輔導台北市溫泉發展協會自主辦理「北投夏日祭り」系列活動，為了再次提升民眾前來北投誘因，臺北市政府更於今年2月份開放敬老卡扣點使用於北投地區大眾池溫泉。因北投早期與日本具有深度文化連結，夏日北投不僅充滿日式風格的吸晴特色拍照打卡景點外；到了秋冬季節更舉辦國際化的「臺北溫泉季」等活動，希冀在不同的季節吸引民眾來此地體驗不同的風貌，同時享受泡湯之趣，療癒身心！
北投音樂文化深厚底蘊 上千鯉魚旗隨樂曲起舞
台北市溫泉發展協會林致宇理事長表示，北投聞名溫泉文化的伴生產業，確立了「溫泉、酒家菜、音樂」三位一體的娛樂模式，回溯北投的產業發展史，1960年代「那卡西（Nakasi）」的興起，源於這塊土地獨有的溫泉觀光生態。早期的那卡西樂師穿梭於旅社之間，這不僅是表演藝術，更是一種高度精緻的「客製化音樂款待」，以這樣的走唱服務，奠定台灣人藉歌抒情的社交基礎，為此今年特別規劃那卡西酒家菜、流行之聲演唱會、那卡西歌唱競賽等音樂活動以歌會友。而為了秉持環保永續概念，北投公園一路延續至地熱谷，再次飄揚大小不同共一千面以上的鯉魚旗，更有2支3-4公尺以上的大型鯉魚裝置於噴水池上，喜好聽歌或是日式氛圍的遊客們一定要來北投，這裡有滿滿的日本味帶給大家，歡迎大家來此拍下鯉魚旗海飄揚，幸福且充滿祝福的絕佳勝景！
商圈串聯體驗、北投問導遊、地方藝能展演及好物市集精采活動週週登場！
活動期間頭尾2周例假日於七星街和七星公園皆有豐富及不同主題的精彩活動，活動首週(5月29日至31日)，於七星街封街盛大開幕，除推出創意酒家菜外，下午4時至7時也有超夯的親子DIY體驗，並邀集數十攤溫泉業者及精選好物推出市集；5月30日晚間7開始邀請到創作王子王譽韶、溫暖女聲森山優理子及壓軸的療癒熱力小男孩樂團帶來精彩演唱、5月31日則是辦理北投地區最愛的那卡西歌唱競賽，邀請樂隊現場伴奏，最高獎金5000元和泡湯券要送給得獎者；最後一週(6月19日至21日)適逢端午佳節連假，則安排老少咸宜的親子氣球帶動和露天電影院，周邊更有地方特色藝起543-藝起辦市集，期間更有4場次北投問導遊文化導覽行程，邀民眾一同走入中繼市場感受在地人的生活及信仰文化，深入瞭解北投充滿深度的魅力。
酷暑夏季，帶領民眾走入在地商圈會員店家，消費踩點更可參加集章抽獎
此外，盛夏午後，將邀請民眾走入在地會員店家，超過9家溫泉業者提供多樣手作體驗和行程，不管是療癒的精油DIY、北投在地礦脈手工皂章，還是最應景的自製香包體驗及會館業者搭配的套裝體驗行程，都可讓身心徹底放鬆！活動期間更推出專屬集章APP，只要活動期間至台北市溫泉發展協會會員店家和現場市集消費，不限金額即可集1點，前往地方特色景點，例如新北投車站、北投溫泉博物館等亦可集點，集滿3點，即可在假日服務台抽獎1次，獎項超過上千組，包含溫泉業者抵用券、泡湯及住宿券等好禮，喜歡泡湯的朋友們，千萬不能錯過帶走這些好禮的機會唷！周邊各場館亦配合於週六、日，延長營業時間至晚間8點，如新北投車站、北投溫泉博物館、凱達格蘭文化館、臺北市立圖書館北投分館(僅週六)等文化館舍及地熱谷，邀請民眾於欣賞表演及裝置藝術後，至周邊遊逛。
更多活動相關資訊歡迎至「新北投溫泉Xinbeitou Hot Springs」粉絲專頁及「台北市商業處-我是商Ya人」粉絲專頁查詢！
提醒您：「飲酒過量，有害（礙）健康。酒後不開車，安全有保障。未滿十八歲禁止飲酒。」
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