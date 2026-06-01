2026-06-01 07:04 旅遊經
粵菜版威靈頓牛排現身！ 高空景觀餐廳「望月樓」出新菜推10道必吃，極致脆皮牛小排、視覺系港點「靚」眼
望月樓將於5月中旬起推出二十多道全新料理，展現粵餚真實純粹的美味。(圖為望月樓提供)
【旅遊經 洪書瑱報導】
西式料理中相當考驗主廚工序的「威靈頓牛排」，如今竟然有了粵菜版本？坐落於新北地標百揚大樓48樓的頂級粵菜餐廳「望月樓」，5月20日起，行政主廚邱龍俊與資深點心港廚徐金有聯手，以「固本創新」為核心，一口氣推出二十多道全新料理。其中最受矚目的，莫過於被饕客暱稱為粵菜版威靈頓牛排的「椒鹽脆皮牛小排」，外酥內嫩的極致口感，完美展現了當代粵餚的摩登風貌。
新北口碑粵菜「望月樓」居高臨下，美食配美景賞心悅目！(圖為望月樓提供)
望月樓行政主廚邱龍俊廚藝資歷逾二十年，善於以優質食材凝聚鮮味，在經典本味中融入潮流新意。(圖為望月樓提供)
此次新菜為雙廚獻藝，由現年43歲的行政主廚邱龍俊，廚藝資歷橫跨法式日料、時尚中餐、餐酒館與國際五星酒店，深耕粵菜領域多年。他擅長從經典出發，融入潮流新意與摩登雅致的擺盤。而點心顧問徐金有師傅則擁有超過五十年的驚人廚齡，12歲在香港入行，師承港點大師「大佬強」陳銓強，其獨領風騷的「視覺系造型港點」更是一絕。
※.新菜融合東西方食材與不同菜色料理手法，道道展現功夫底子，推薦10道必吃──
一、「椒鹽脆皮牛小排」：
椒鹽脆皮美國牛小排(攝影：洪書瑱)
綜觀這次新菜色，令人眼睛為之一亮即這道「椒鹽脆皮牛小排」，在港澳地區，從米其林三星餐廳到街頭大排檔都點得到的傳奇菜色「脆皮牛腩」，因其驚豔的層次感而獲得粵菜版威靈頓牛排的美譽。邱龍俊主廚嚴選美國最高等級的Prime帶骨牛小排，先煎至表面金黃鎖住肉汁，再加入柱侯醬、醬油、白胡椒粒、干蔥及月桂葉等眾多香料慢滷入味。去骨修整後裹上特製脆漿，精準掌握油溫先輕炸定型，再以大火複炸逼油，打造出金黃酥脆的外衣，入口外酥內嫩不同的口感打造層次與融合。值得一提的是──為了增添風味，邱主廚特別沿用日料技法，將日本朴葉鋪於盤底，藉由熱氣催化出淡雅的木質香氣；牛肉可沾食帶有花椒辛香的特製椒鹽，或搭配炸小番茄，以微酸果韻平衡油脂感，入口辛香、酥脆、引人入勝。
二、乾煸火腿四季豆附麵餅：
乾煸火腿四季豆附麵餅(攝影：洪書瑱)
融入擁有歐盟產地認證的法國頂級拜雍火腿（Jambon de Bayonne），四季豆經二次油炸與火腿、開陽、冬菜煸炒，乾香帶有鍋氣，內裡水嫩多汁，裹上柔韌麵餅咀嚼生香，可單吃，亦可與火腿四季豆包入麵餅，不同吃法雙重享受。
三、南非鮮鮑燉肉佐野米：
南非鮮鮑燉肉佐野米(攝影：洪書瑱)
這道菜靈感來自鮑魚紅燒肉，融入加拿大野米。五花肉紅燒至八分熟後與南非活鮑同烹，底部襯以高湯煨煮的糯米椒燴野米，山珍海味完美交融，不僅外觀將燉肉升級，入口的濃醇香讓人印象深刻。
四、蔥香麻辣牛腱：
蔥香麻辣牛腱(攝影：洪書瑱)
翻轉川式涼菜「紅油牛肉」，特製雙味辣醬。盤底紅醬鹹酸辣鮮，上層油潑辣子則以藤椒油、郫縣豆瓣等煉成，麻與辣依序綻放，卻不掩牛腱的醇厚滷香。
五、廣式老火例湯：
廣式老火例湯(珍珠肉日月魚石斛湯；圖為望月樓提供)
廣東人篤信──「寧可食無菜、不可食無湯」，每當粵菜新菜新推出，最令人期待就是「煲湯」，而新亮相的煲湯為「珍珠肉日月魚石斛湯」，採用每公斤要價近三萬的矜貴珍珠肉（乾蚌肉）與深海日月魚，搭配霍山石斛、玉竹、豬龍骨及夏季消暑的佛手瓜，文火慢熬近三小時，湯汁濃而不濁，潤而不膩。
廣式老火例湯(珍珠肉日月魚石斛湯；攝影：洪書瑱)
六、蠔皇墨瑞鱈魚香檳茸：
蠔皇墨瑞鱈魚香檳茸(攝影：洪書瑱)
將香港酒樓人氣料理「蠔皇炒斑球」升級，選用台灣少見，宜蘭山泉水養殖、肉質Q彈如干貝的澳洲國寶魚「墨瑞鱈」，搭配每公斤進價三千元的台版松露「香檳茸」猛火快炒，鮮味加乘，鮮嫩彈牙的魚肉伴隨醬香菌味真可說是入口芳香撲鼻，展現經典中新意！
七、鮮蝦白兔餃：
鮮蝦白兔餃(攝影：洪書瑱)
小巧可愛造型如白玉兔俏皮可人，令人見了歡喜，不只外表，也具內涵，不要小看小小一隻，真的考驗燙麵與拍皮功力，做成薄中帶韌、半透明的蝦餃皮，捏塑成小白兔造型，蒸熟後白裡透紅，入口也有好滋味，是道好看又好吃的港點。
八、鮑魚燒賣：
鮑魚燒賣(攝影：洪書瑱)
豬後腿肉與蝦膠以黃金比例混勻，餡料紮實無腥味，再放上Q彈小鮑魚提升賣相，是自拍必點的奢華美味。
九、錦繡山竹果：
用紫薯粉與綠茶粉為糯米糰上色，紫糰包入蘆筍時蔬素菜餡，化身為幾可亂真的山竹果實，軟糯香甜。
十、蜂蜜柚子糕：
蜂蜜柚子糕(攝影：洪書瑱)
改良自香港經典桂花糕，改用蜂蜜搭配柚子醬與泰國柚肉，成品嫩黃透亮，果香襲人。
脆皮燒肉(攝影：洪書瑱)
另加碼私心推薦「脆皮燒肉」，雖不是新菜色，但連美食家都推薦讚賞！望月樓不僅高空景緻日夜皆美，典雅大氣的用餐氛圍更為饕客增添雅趣。想要一嚐粵菜版威靈頓牛排與大師級港點的魅力，即日起已可預訂品嚐。