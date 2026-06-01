2026-06-01 08:04 旅遊經
韓國仁川庶民文化與煙火氣推薦 「二麵四富」之旅錯不了！
韓國仁川庶民文化與煙火氣「二麵四富」推薦，圖為拉麵博物館(攝影：洪書瑱)
【旅遊經 洪書瑱報導】
韓國仁川是一座集結了海陸空交通的海港，也是極具前膽的已開發都市，仁川因有豪華的度假村，能華麗富遊，但也能感受撲實無華的「庶民文化」行，想感受「購」遊「味道」的旅遊方式嗎？建議來個「二麵四富」之旅！庶民美食並不是只有「小吃」，「韓國拉麵」近年在國際泡麵市場上，所受歡迎程度，真可用「現象級」來形容，除了是韓流的推波助瀾，事實上也因其麵體「耐煮、Q彈」與「濃郁湯頭」，受到國際旅人的喜愛，想一次了解韓國的拉麵文化嗎？推薦前往王山碼頭旁的CU便利商店中的「拉麵圖書館」及位於仁川西區還有「K-Ramyeon Studio」的韓國專屬「拉麵博物館」，進行一場獨具特色的「泡麵文化探險」，若享庶民購物樂趣，則推「富平商圈四大聚落」，包括：富平地下街、富平文化街 、仁川富平綜合市場、仁川富平光市場等，來場沉浸式體驗韓國「庶民美食與購物天堂」的旅遊樂趣。
※.仁川二麵，感受K-Food的多元與特有美食文化──
一、「K-Ramyeon Studio」拉麵博物館，以韓國拉麵為主軸的美食畫廊：
拉麵博物館 (攝影：洪書瑱)
「K-Ramyeon Studio」位於仁川西區，是一處將國民美食「拉麵」升華為感官藝術的文化聖地，進入「拉麵博物館」，視覺從地面一直延伸至天花板的展示牆，都是以拉麵如藝術品般陳列來裝點，如一座前衛的拉麵美食畫廊，「麵麵具到」的空間給人一種視覺性的震撼，這裡不僅適合拍照打卡，館內陳列高達200種拉麵，且全數為韓國本土產品，涵蓋了市面上約90%的流通款式。這裡還有未來感十足的烹飪實驗室，遊客可以選擇自己所喜歡的拉麵，在最先進的全自動電磁爐設備，透過科學計算的精準溫度與時間，確保每一次沸騰都能煮出靈魂般的「完美Q彈」。
拉麵博物館 (攝影：洪書瑱)
拉麵博物館 (攝影：洪書瑱)
拉麵博物館 (攝影：洪書瑱)
「K-Ramyeon Studio」拉麵博物館，是由從事旅遊業者朴志榮(박지영)與一群志同道同的朋友一起合作創辦，希望讓遊客在品嚐韓國拉麵時，也能同時體驗韓國飲食文化與博物館知性，博物館營業時間為早上10點至晚上10點，目前全年無休，為了貼近外國遊客，館內的螢幕展示介面具備多國語言切換功能含中英文等，值得一提的是──特別針對臺灣自由行旅客，能不預約參觀體驗。
拉麵博物館烹飪實驗室(攝影：洪書瑱)
入場的基本消費為每人7,000韓元，費用包含：一碗拉麵與現場烹煮體驗。若想品嚐第二碗，則需依每碗7,000元的價格額外加價。除了單純煮麵，現場還提供拉麵結合煎餅的特殊吃法，並免費無限供應雞蛋、蔥、黃蘿蔔，以及依季節調整的香菇或蔬菜等配料。此外，館方目前正籌備「人生四格」明星拍照機，讓年輕人能與韓流明星虛擬合照。若遊客在體驗後想大量購買泡麵或韓國特產當作伴手禮，則可至該棟大樓五樓的特產商店選購。
二、泡麵圖書館(RAMYUN Library)，「泡麵牆」成為最新打卡聖地：
拉麵圖書館(攝影：洪書瑱)
「泡麵圖書館」（Ramyeon Library）位於「王山碼頭」旁「CU便利商店」中，迎面而來的是震撼視覺的巨大彩色牆面，與桶裝拉麵造型的桌子最為明顯，約百種不同口味、包裝各異的泡麵整齊排列如圖書館中的圖書，都取名的「泡麵圖書館」，簡直是泡麵愛好者的天堂！店內的自動煮麵機，如便利商店購物般，選擇自己喜歡的拉麵，亦可選購起司、年糕或雞蛋等，計費方式非常庶民且彈性，基本上是「泡麵本體價格 + 紙碗費 + 自選配料費」，現場即可馬上體驗韓國便利商店的獨特「自助煮麵」文化。
拉麵圖書館(攝影：洪書瑱)
拉麵圖書館現場煮麵(攝影：洪書瑱)
拉麵圖書館(攝影：洪書瑱)
※.仁川「富平商圈四大聚落」，兼具現代潮流與傳統人情味，也是購物慾與金錢的決戰場域──
富平洞歷史悠久，曾在朝鮮時代作為軍事中心，它曾是比仁川更高的行政區，直到後者成為大都市，遊客可以在富平小學探索富平府辦公室的遺跡，提供其悠久歷史的迷人一瞥。而今「富平商圈四大聚落」也成為遊客旅遊購物的潮流文化！
一、富平地下街：金氏世界紀錄的「地底魔幻迷宮」：
富平地下街(攝影：洪書瑱)
富平地下街作為獲得金氏世界紀錄認證，是「單一建築內最多店鋪的地下購物中心」，地下街分為A~G棟，是全韓最大、平價服飾、美妝集散地，富平地下街擁有超過1,400家店鋪，如同一個巨大的地底迷宮，集結了服飾、化妝品、飾品、3C配件應有盡有，且價格驚人地親民。提醒由於地下街出口高達數十個，雖有人戲說「在富平地下街，迷路也是一種樂趣，因為轉個彎又是一間超好逛的女裝店！」，但連韓國在地人都經常在此迷路，國際旅客進來前務必認清標示，或下載地圖。
富平地下街作為獲得金氏世界紀錄認證，圖為入口打卡裝置(攝影：洪書瑱)
二、富平文化街，猶如洋溢青春氣息的「仁川弘大」──
富平文化街(攝影：洪書瑱)
富平文化街是富平洞的藝術心臟，是文化愛好者的天堂，擁有迷人的藝術畫廊、舒適的咖啡館和熱鬧的表演空間，「文化街」是寬敞的步行街，兩旁林立著各大韓國本土與國際品牌旗艦店、潮流選品店，以及裝潢各異的網美咖啡廳。午後時分，街頭常有韓國年輕舞團或獨立歌手進行街頭表演，街區內隨處可見年輕人結伴嘻笑前往。走累了，隨意挑選一家風格咖啡廳，點一杯冰美式與當紅的肉桂捲，便是最道地的韓式午後。
富平文化街(攝影：洪書瑱)
三、富平綜合市場與光市場，走進韓國阿珠媽「廚房」前的購物天地：
富平綜合市場與富平光市場(攝影：洪書瑱)
傳統市場是最能感受庶民煙火氣的地方，推薦仁川的富平綜合市場與富平光市場，原富平綜合市場主要銷售農產品、乾魚、雜貨；而富平光市場主要銷售蔬菜和水產品等，但近期二個市場已合而為一，是遊客想體驗最真實的韓國生活的傳統市場，且能直接品嚐最地道的庶民美食，從糖餅到現炸炸雞，熱氣騰騰的攤位展現了仁川強韌的生命力。其中，擁有數十年歷史的「富平綜合市場」。其中富平綜合市場是位於富平站前的傳統市場，遊客在此可以用最經濟的價格，購買或享用到最新鮮、最道地的傳統韓式食材與小吃，若要品嚐地道的庶民美食，建議品嚐，如：生牛肉刺身、辣燒雞、豆腐辛奇、辣炒魷魚、雞蛋捲、凍明太魚湯、海鮮節瓜煎餅、餃子等！
富平綜合市場與富平光市場(攝影：洪書瑱)
富平綜合市場與富平光市場(攝影：洪書瑱)
富平綜合市場與富平光市場(攝影：洪書瑱)
富平綜合市場當地小吃美食_凍明太魚湯(攝影：洪書瑱)
富平綜合市場當地小吃美食_生牛肉(攝影：洪書瑱)
旅遊本就具多元面貌，若到仁川，想來個「深度體驗型觀光」推薦「二麵四富遊」，能將金錢最大化來滿足美食的飽足與購物慾滿足等食衣行的旅遊需求。若覺得文字及照片無法滿足想像，不妨隨著台灣知名行腳節目主持人「廖科溢」在《台灣人的旅程韓國人的故事 仁川篇ep2》一起感受仁川的時光之旅！
※.影片：