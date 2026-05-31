2026-05-31 10:04 旅遊經
韓國觀光首都──江原道 四季慶典與必訪觀光亮點全解析！
江原道玩雪樂（攝影：廖晨光）
【旅遊經 洪書瑱報導】
韓國「江原特別自治道」，大家一般稱為「江原道」，取其「江陵」及「原州」兩字得名，江原道擁有得天獨厚的自然景觀，無論是壯麗的山巒還是感性的海岸線，都散發著獨特魅力，江原道不只是韓國著名的滑雪勝地，還被譽為「韓國觀光首都」，道內18個市郡，首府為「春川」市，「原州」則是江原道中規模最大、人口最多的城市，江原道「月月有活動、季季有慶典」為印象，而且還坐擁極具話題性的「韓流打卡地」與「療癒康養指南」。而且日前官方宣布2025至2026年定為「江原訪問年」，並聯手知名旅遊平台推出多款限定專屬行程。
日前官方宣布2025至2026年定為「江原訪問年」(攝影：洪書瑱)
束草_造型獨特優美的束草市大浦港夜景 (攝影：廖晨光)
束草(攝影：洪書瑱)
「江原特別自治道」束草市的 Sokchoeye「束草之眼」摩天輪。 ( 攝影：洪書瑱)
※.不同月份慶典──
◎.1月──【洪川江冬季節、太白山冰雪慶典、華川山鱒魚節、麟蹄冰魚慶典】：
華川山川魚慶典冰釣(圖：韓國觀光公社提供)
麟蹄冰魚節(圖：韓國觀光公社提供)
冬季的江原道是白雪的王國，冬令除了國際型比賽滑雪場，還有洪川江冬季節、太白山冰雪慶典、華川山鱒魚節、麟蹄冰魚慶典、平昌鱒魚等慶典，其中「洪川江冬季節」，可讓男女老少都能享受的冰釣外，還有與鱒魚正面對決的徒手抓鱒魚，與適合全家一起體驗的室內釣魚等；「太白山雪花節」不僅於太白山國立公園、中央路、黃池蓮塘等市區各處展出堪稱慶典重頭戲的各種超大型雪雕，還有太白山雪花登山大會、冰屋咖啡、噴泉冰柱、雪花溜滑梯、星光節等與冰雪有關的各種精彩活動。
華川山鱒魚節是曾在2011年被美國CNN評選為「冬季七大不可思議」之一的獨特冬季慶典，凍結的冰面鑿洞，捕捉有「溪谷女王」之稱的山鱒魚。抓到後即可現場品嚐，吃法包括前往生魚片中心切成生魚片、或放入大型烤箱中製成烤魚。除了冰釣之外、還有假餌釣魚、徒手抓魚體驗、並有雪橇、有舵雪橇、冰上足球等趣味活動。
◎.【鐵原漢灘江水上漂浮步道】：
冬季限定的「漢灘江水上漂浮步道（冰上健行）」，讓旅客能直接步行在結冰的江面上，近距離欣賞玄武岩峽谷的壯麗奇景。
◎.其他月份──
4月寧越「端宗文化祭」、襄陽「南大川櫻花道」；5月三陟「玫瑰花慶典」、楊口「蹄葉橐吾節」；6月江陵「端午祭」；7月東海「武陵別有天地＆鬼怪谷慶典」；9月春川「蕎麥麵＆鐵板雞慶典」；10麟蹄「百潭寺＆秋季花卉慶典」；11月平昌「高冷地大白菜（辛奇慶典）」等。
※.跟著台綜與熱門韓劇去打卡
江原道不僅自然風景絕美，更是許多影視作品與綜藝節目的最愛，整理多個精選「網美打卡亮點」與「台灣節目推薦景點」：
◎.台灣綜藝同款推薦：
荷瑟羅藝術世界(Haslla Art World)戶外一景(攝影：廖晨光)
平昌「靜江園」：台灣超人氣實境節目《嗨！營業中》曾在此進行傳統韓食體驗 ，旅客能親自參與拌飯製作、參觀壯觀的醬物罈子。
江陵「Hasla藝術世界」：結合自然與現代藝術的雕刻公園 ，其獨特的「石頭洞穴」是IG上最火紅的網美打卡點 。
原州「傳統汗蒸幕體驗」：體驗正宗的韓式窯烤汗蒸幕 ，並在流汗後品嚐外酥內嫩的「韓式炭烤豬五花」 。《上山下海過一夜》節目也大力推薦此行程 。
◎.韓流影視聖地：
《背著善宰跑》與《黑暗榮耀》：春川的RIVERAIN咖啡廳、春川大橋 ，以及江陵的牛巖港、牛巖兒子巖公園 ，都是近期大熱韓劇的男女主角浪漫定情地。寧越藝術之旅：寧越的「Byulmaro天文台」，曾是《愛的迫降》拍攝地與充滿幾何美感的「青春月亮 Y Park」 ，是文青與攝影愛好者絕不可錯過的景點。
喜歡BTS的粉絲一定要造訪，與防彈少年(BTS)來一場跨時間的約會(攝影：洪書瑱)
孟芳海邊因BTS在此拍攝專輯而聲名大噪(攝影：洪書瑱)
孟芳海邊(攝影：洪書瑱)
領津海濱就有《鬼怪》拍攝燈箱(攝影：洪書瑱)
領津海濱鬼怪擺拍(攝影：洪書瑱)
江陵安木海邊(攝影：洪書瑱)
江陵安木海邊(攝影：洪書瑱)
BTS防彈少年團打卡聖地：全台阿米（ARMY）必訪的「江陵領津海邊BTS公車站」與孟芳海邊，以及充滿異國風情的平昌三養牧場，都是必拍的經典名場面。
※.舒心療癒：頂級健康與冬季滑雪天堂
「Museum SAN」入口處巨大的「紅色拱門」是標誌性景觀(攝影：洪書瑱)
橡樹谷渡假村最大的亮點就是有一座由建築大師安藤忠雄設計的「Museum SAN」(攝影：洪書瑱)
「Museum SAN」石之庭園(攝影：洪書瑱)
◎.頂級康養旅遊：江原道積極推廣健康療癒，可選擇前往原州位於橡樹谷渡假村的「博物館SAN」為知名建築大師安藤忠雄的作品，園區分為四大主題花園，包括：鮮花庭園、雕塑庭園與水之庭園，另還有以新羅古墓為靈感，由 9 個柔和曲線的石塚組成的「石之庭園」，多座大型戶外藝術作品為園區增色外，「冥想廳」不僅是韓劇拍攝地，也能聆聽頌缽、沉澱心靈；或到旌善「PARK ROCHE度假村」體驗專業的伸展瑜珈；亦或是前往東海「武陵健康林」享受天然的芬多精與溫泉療癒 。
平昌滑雪場（攝影：廖晨光）
◎.冬季滑雪天堂：江原道擁有全韓國最頂級的滑雪度假村。例如旌善 High 1 度假村，擁有18條滑雪道、奢華賭場與養生瑜珈；適合全家同樂的洪川 SONO 百玩地公園，附設Snowy Land雪樂園；以及擁有20條專業滑雪道的「橫城威利希利公園」 ，皆能滿足不同程度滑雪愛好者的需求。
◎.健行者的戶外健身房：
江原道原州小金山_步步驚心橋(攝影：洪書瑱)
步步驚心橋(攝影：洪書瑱)
步步驚心橋的觀景台(攝影：洪書瑱)
小金山懸索吊橋 (攝影：洪書瑱)
小金山懸索吊橋(攝影：洪書瑱)
位於原州「小金山」，為「金剛山」的微縮版！小金山以娟秀的三山川河流，和雄偉的奇岩峭壁為背景，並透過一連串高空設施，如纜車、吊橋將大自然的險峻與壯麗完美串聯，園區最著名的便是兩座跨越峽谷、風格迥異的超長吊橋，構成了一幅驚心動魄的空中奇觀。但提醒，懼高症、心臟病或若有年長者，請自行評估身體狀況再行前往！
江原道從首爾出發，不論是搭乘高速鐵路KTX或ITX青春號，僅需1至2.5小時即可輕鬆抵達江原道各大城市。適合喜愛追逐慶典的熱血玩家、熱愛韓劇的追星迷，還是想要遠離喧囂的健行者與療癒旅人！