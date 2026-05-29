穿越仁川開港，在歲月潮汐中 探索仁川的歷史底蘊與現今蛻變的風華！(圖：亞洲朋友提供)







【旅遊經 洪書瑱報導】







提到韓國仁川，多數人的第一印象或許是現代化的仁川國際機場，然而這座與首爾、釜山鼎足而立的韓國第三大城市，實則是一座承載著深厚近現代史的城市，是一座文化變遷的「露天博物館」，仁川從1883年正式開港至今，仁川不僅是韓國通往世界的國門，更在韓戰時期憑藉「仁川登陸作戰」扭轉了韓國命運的「堡壘」，現今將帶領您走進仁川的巷弄，從蘇萊浦口的古今，到開港場的異國建築，探尋這座仁川歷史底蘊與蛻變風華！









對於仁川而言1883是一個重要數字印記(攝影：洪書瑱)





仁川在韓國歷史上擁有不可撼動的戰略地位，作為漢江流域的出海口，自1883年應列強要求開港後，仁川成為外國文物進入朝鮮半島的首站，各國租界在此交織出獨特的建築景觀。另，韓戰期間，麥克阿瑟將軍在此發動奇蹟般的登陸作戰，使仁川成為守護大韓民國的關鍵轉折點。今日，它已轉型為集海、陸、空於一體的全球樞紐，既保留了開港時期的滄桑，也展現出如松島國際都市般的未來感。此篇蒐羅了仁川三大歷史場景，邀您感受這座堅毅又努力茁壯的仁川！



一、蘇萊浦口魚市場，不斷蛻變從鹽田到今日觀光，是仁川發展與生活的縮影──









蘇萊浦口魚市場 (攝影：洪書瑱)





蘇萊浦口不只是單純的海鮮市場，也是仁川產業發展與庶民生活的縮影，一路從鹽業、鐵道、漁業、觀光，至今已有四個蛻變。「蘇萊」一帶過去是韓國西海岸重要的鹽田區，尤其在日治時期開始大規模開發，成為首都圈重要的鹽供應地，也為仁川奠定早期產業經濟基礎，而為了運送鹽與物資，建立了蘇萊窄軌鐵道，來連接仁川與首爾（當時京城），成為韓國近代化交通的重要象徵，隨著鹽業式微，蘇萊逐漸轉型為漁港與魚市場，發展出「現撈現賣」的海鮮交易文化，不僅是當地居民重要的生計來源，更展現在地生活的樣貌，現今的蘇萊浦口已轉型為觀光型魚市場，可購買鮮魚、蝦醬、明太子等漁獲產品，更可以現買現吃現撈海鮮，如：在地的生魚片、烤魚等，遊客能感受當地庶民的漁市場與漁港風情。值得一提的是──每年的9月份當地就會舉辦海洋生態慶典──「蘇萊浦口節」，遊客屆時可以暢遊蘇萊濕地生態公園、蝦塔、日升湖等地，也有捕撈大蝦、梭子蟹等水產體驗，與豐富的文化表演和活動等。









蘇萊浦口(攝影：洪書瑱)







蘇萊浦口魚市場 (攝影：洪書瑱)







蘇萊浦口魚市場(攝影：洪書瑱)







蘇萊浦口魚市場(攝影：洪書瑱)







蘇萊浦口魚市場品嚐烤魚美食(攝影：洪書瑱)







蘇萊浦口魚市場現買現處理現吃生魚片(攝影：洪書瑱)







蘇萊浦口魚市場觀景台(攝影：洪書瑱)







蘇萊浦口魚市場觀景台能看到當地風光(攝影：洪書瑱)

到了蘇萊浦口魚市場別忘了到鄰近的「蘇萊歷史館」，為了保存因都市開發而逐漸消失的鹽田文化，仁川在此建立了首座公立博物館，走進館內，如穿梭進入了時光隧道，展示著蘇萊浦口從日據時期的鹽田、窄軌列車「水仁線」到如今魚市場的演變，而館外還有放置的昔日蒸汽小火車等，在在都是歷史愛好者追憶過往的最佳去處。









蘇萊歷史館(攝影：洪書瑱)







蘇萊歷史館(攝影：洪書瑱)







蘇萊歷史館(攝影：洪書瑱)







蘇萊歷史館(攝影：洪書瑱)







蘇萊歷史館(攝影：洪書瑱)







蘇萊歷史館也可以來場換裝體驗(圖：旅遊經提供)







蘇萊歷史館館外還有放置的昔日蒸汽火車(攝影：洪書瑱)

二、仁川濁酒「馬格利」，仁川代表的邵城酒──









仁川邵城酒(攝影：洪書瑱)





酒文化絕對是韓國飲食靈魂的一部分，其中「馬格利」更是韓國酒類中，獨有的印記，仁川也有濁酒的代表，「仁川邵城酒」於1938年誕生，邵城酒引用新羅景德王時期的仁川舊地名「邵城」，僅使用純白米，將酵母經一定時間的增殖、培養後製成，其品質與風味出眾，摒除一般馬格利酒所帶有的混濁味與甜味，而目前「仁川邵城酒」是於1987年時集結了仁川馬格利工廠而成，日產6萬瓶的生產線規模，現今也發展為觀光工廠，結合了優良的米及當地純淨的水源而製，因獨特的米香及氣泡感，受到仁川及韓國人的喜歡，遊客在參觀工廠的同時，也能了解韓國濁酒的歲月與故事，還能來場酒粕肥皂、馬格利酒、蒸餾酒DIY體驗，費用韓元1萬至3萬左右。









仁川邵城酒 (攝影：洪書瑱)







仁川邵城酒已化身為觀光工廠可進行DIY體驗(攝影：洪書瑱)







仁川邵城酒可進行酒粕肥皂、馬格利酒、蒸餾酒DIY體驗(攝影：洪書瑱)



三、中華街與開港場，不同的建築風華卻展現一段令韓國鼻酸的歲月──









開港場有一種穿越時空之感(攝影：洪書瑱)







開港場(攝影：洪書瑱)







中華街牌樓 (攝影：洪書瑱)







中華街(攝影：洪書瑱)







當時戰後重建時刻，對韓國人來說，炸醬麵是如搬家、生日、畢業等特別慶祝的美食！(攝影：洪書瑱)







當時戰後重建時刻，對韓國人來說，炸醬麵是為慶祝特別日的美食，而糖醋肉在當時，可是實打實的「奢華加碼」大菜！(攝影：洪書瑱)







炒碼麵(海鮮麵)是現在中華街必吃美食之一(攝影：洪書瑱)







「清日租界地交界樓梯」，不僅將日、華的街景一分為二，更猶如歷史刻痕永刻在韓國人心中(攝影：洪書瑱)







「開港場」與「中華街」已不少建築轉型餐廳與文創咖啡廳等(攝影：洪書瑱)







中華街之炸醬麵博物館 (攝影：洪書瑱)





仁川有一個重要數字印記為「1883」，源於1883年的仁川開港，作為通往當時漢陽（今首爾）的咽喉，這裡曾是各國領事館、商行與租界的所在地，其中走進「開港場」與「中華街」街區，時光彷彿倒流，這裡保留著中華與日式建築，如：日本領事館、銀行及倉庫等化身展館，也有不少建築轉型餐廳與文創咖啡廳等，其中那一座「清日租界地交界樓梯」，不僅將日、華的街景一分為二，更猶如歷史刻痕永刻在韓國人心中，如同韓國人心中永遠的傷痕。值得一提的是──這裡的「中華街」，不僅是全韓規模最大的「唐人街」，也是炸醬麵的發源地，還有一個令許多國人想像不到的是──全球逾百以上的唐人街中唯一一處，這裡有相當比例的年長華僑、或是餐廳街區的老闆，手仍持著「中華民國護照」，但他們卻一輩子也沒在台灣生活過的辛淚史！









仁川市民愛家大門口(攝影：洪書瑱)







仁川市民愛家大門口(攝影：洪書瑱)







仁川市民愛家一隅(攝影：洪書瑱)







仁川市民愛家俯瞰仁川港美景與感受近代建築街景的絕佳場域(攝影：洪書瑱)





中華街附近還有許多景點，如擁有可愛風情的「松月洞童話村」、「三國志壁畫街」、自由公園，以及座落於自由公園旁，1900年代是一位日本企業家的別墅，融合日式與西式風格的建築，並擁有典型的日式庭園，後仁川市購買後，於1966年完工，並將此建築作為市長官邸一直使用至2001年，隨著仁川市政府遷移，這處官邸一度被改為仁川歷史資料館，在2021年7月完成整修，轉型為「仁川市民愛家」，目前作為提供仁川市民多元內容的複合型歷史文化空間，除了坐擁日式亭園風格，也是俯瞰仁川港美景與感受近代建築街景的絕佳場域。









想像平台(攝影：洪書瑱)







想像平台，化為數位藝術與展覽，如為仁川「炸雞啤酒節」活動的重要場域(攝影：洪書瑱)







想像平台 2樓是休憩品嚐飲品及輕食的地方(攝影：洪書瑱)







另還有這一處仁川都市再生的代表作──「想像平台」，原址曾是亞洲最大的穀倉，過去集合附近區域的穀物，爾後將廢棄的糧倉改造，如今保留舊穀倉的構造，並加以現代裝潢，成為一處超大型仁川文化藝術的新空間，平時販售文創商品與咖啡輕食與俯瞰仁川港海景的休息平台外，其空間也會化為數位藝術與展覽，如成為仁川「炸雞啤酒節」重要場域，為老舊的港口注入了數位時代的新能源。

仁川的歷史如同蘇萊浦口的潮汐一般，退潮時露出滄桑的灘泥記憶，漲潮時則帶領著韓國航向世界，無論是想品嚐一碗道地的炸醬麵、飲一杯仁川馬格利，或坐在開港場的石階上追尋歷史雲煙，仁川都在為喜歡歷史文化的旅人提供一場追古溯今的時光旅行。除了文字及照片，不妨隨著台灣知名行腳節目主持人「廖科溢」在《台灣人的旅程韓國人的故事 仁川篇ep2》一起感受仁川的時光之旅！







※.影片：









提醒您，飲酒過量有礙身體健康！