2026-05-30 10:02 旅奇傳媒 TR Omnimedia
重新開放！亞利桑那大峽谷國家公園北緣 世界自然奇景第一名 正式迎接暑假旅遊旺季
【旅奇傳媒/編輯部報導】亞利桑那州「大峽谷國家公園」（Grand Canyon National Park）幅員廣大並且出入口眾多，其中萬眾矚目的「大峽谷國家公園北緣」，歷經大規模修復作業後，園區現已宣佈正式重新開放，迎接年度夏季旅遊季，旅客可再次造訪這片以壯闊峽谷景致聞名的經典自然地標。
「大峽谷北緣」（North Rim）園區每年冬季皆會暫停開放，並於晚春迎接旅客回訪，而今年的重新開放更具指標意義。這是自去年「龍布拉沃火災」（Dragon Bravo Fire）野火影響週邊區域後，北緣園區首次恢復對公眾開放，也象徵園區在修復作業後，逐步回歸夏季旅遊接待節奏。
亞利桑那州州長 Katie Hobbs 表示：「作為亞利桑那州享譽國際的重要地標，大峽谷北緣今年重新開放具有特別意義。這不僅展現自然景觀的韌性，也反映各工作團隊為恢復這片經典園區所付出的努力。對亞利桑那州而言，這是值得肯定的重要時刻，我們也很高興能再次歡迎來自各地的旅客，親身感受大峽谷獨有的震撼景觀。」
重返北緣 走進峽谷精彩之最
「大峽谷北緣」以高海拔景觀、森林地貌與相對靜謐的旅遊氛圍聞名，適合喜愛公路旅行、自然觀景與戶外活動的旅客造訪。旅客可前往「天使之窗」（Angels Window）欣賞難得一見的科羅拉多河景觀，並遠眺形似神殿的「毗濕奴神廟」（Vishnu Temple）山峰，「瓦哈拉瞭望台」（Walhalla Overlook）則能同時欣賞「迴聲懸崖」（Echo Cliffs）、「彩繪沙漠」（Painted Desert）與「小科羅拉多河峽谷」（Little Colorado River Gorge）等壯麗景色，並造訪鄰近的「瓦爾哈拉谷地普韋布洛」（ Walhalla Glades Pueblo）原住民遺址，感受大峽谷自然地貌與人文歷史交織的獨特魅力。
若想安排北緣公路旅行，可沿著景觀道路穿越「凱巴布國家森林」（Kaibab National Forest）的高山森林與草原景色，前往海拔約2,683公尺的「帝國點」（Point Imperial），這裡也是大峽谷南北緣中至高的觀景點。
旅途中亦可停靠「勒菲弗觀景台」（Le Fevre Overlook）遠眺「大階梯-埃斯卡蘭特國家保護區」（Grand Staircase-Escalante National Monument）的壯麗景觀。喜愛戶外活動的旅客，可依自身體能與經驗規劃健行路線。經典的「北凱巴步道」（North Kaibab Trail）沿途海拔落差約1,770公尺，通往科羅拉多河方向，適合具備經驗的健行者挑戰，若偏好輕鬆行程，也可選擇適合散步與騎乘方式暢遊「跑馬徑」（Bridle Path）森林步道。
若想過夜停留，旅客可申請野營許可證後入住 Cottonwood Campground 或選擇位於 Fredonia 的 Kaibab Paiute RV Park。知名的 Jacob Lake Inn 則提供經典木屋住宿、戶外活動與著名手工餅乾，是探索北緣的重要門戶。
大峽谷北緣行前貼心提醒
・隨著「大峽谷北緣」園區重新開放，北亞利桑那州迎來暑假旅遊季的重要里程碑。美國國家公園管理局（NPS）提醒，目前北緣園區仍處於有限度服務營運狀態，所有計畫造訪北緣園區的旅客應提前規劃行程，並做好自給自足的準備。
・目前園區內尚無電力與飲用水供應，旅客需具備自給自足的準備。建議出發前於 Jacob Lake Inn 或 North Rim Country Store 補充飲用水與燃料，由於垃圾清運服務有限，也請旅客自行將垃圾帶離園區。
・目前 Highway 67、Cape Royal Road 與 Point Imperial Road 等鋪設道路皆已開放，可通往 Point Imperial、Cape Royal、Roosevelt Point、Walhalla Overlook 與 Angels Window 等北緣經典景點。North Kaibab Trail 則仍在進行修復與改善工程，建議僅具經驗的健行者評估前往，並務必行走於指定路徑。私人馬匹與騾隊健行目前仍暫停開放。
・露營服務則是採階段性開放 Cottonwood Campground（棉木露營地）已開放作為健行旅客過夜選項；North Rim Campground（北緣露營區）則預計於本季逐漸恢復帳篷與露營車服務。北緣園區內住宿2026 年暫不提供，旅客可選擇園區外鄰近住宿與補給據點，包括 Kaibab Lodge、North Rim Country Store 及 Jacob Lake Inn 皆提供住宿、燃料、餐飲與飲用水補給服務。
旅客出發前建議參考美國國家公園管理局（NPS）發佈的《大峽谷北緣隨身旅遊指南》，掌握最新遊園資訊與注意事項。
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