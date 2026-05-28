台北西門町韓式料理推薦｜西門町499起炭火烤肉吃到飽！韓烤大王by東大門 厚切牛小排、雙味韓式炸雞 平價聚餐首選

太狂了！在寸土寸金的西門町，妳敢相信只要花 499元 就能把整桌正宗的東大門炭火烤肉、韓式炸雞跟馬鈴薯豬骨湯火鍋通通吃到飽嗎？！ 韓烤大王 by.東大門 西門店主打「韓式木炭吃到飽烤肉專門店」，完全打破我對一般台式燒肉吃到飽的印象，這裡不是只跟妳拚肉片厚度，而是將韓國最正宗的「醬料 × 小菜 × 生菜包肉」的餐桌平衡和諧發揮到極致~

太狂了！在寸土寸金的西門町，妳敢相信只要花 499元 就能把整桌正宗的東大門炭火烤肉、韓式炸雞跟馬鈴薯豬骨湯火鍋通通吃到飽嗎？！ 韓烤大王 by.東大門 西門店主打「韓式木炭吃到飽烤肉專門店」，完全打破我對一般台式燒肉吃到飽的印象，這裡不是只跟妳拚肉片厚度，而是將韓國最正宗的「醬料 × 小菜 × 生菜包肉」的餐桌平衡和諧發揮到極致~

韓烤大王 by.東大門 西門店

地址：台北市萬華區昆明街92-1號3樓

電話：0937-917-068

營業時間:12:00-22:30（最後入場21:00)

訂位：https://reurl.cc/Yk4LVo

FB： 東大門 韓烤大王- 韓式木炭吃到飽烤肉專門店

座落在萬華區昆明街上的 韓烤大王 by.東大門 西門店，位置就在最熱鬧的西門町商圈，捷運西門站走過來非常方便~

一推開門走上 3 樓，店內明亮寬敞的工業風空間與強效的抽風系統，讓妳吃完炭火烤肉依然能優雅離店、身上不留一絲油煙味。不同於台灣常見的電熱烤盤，這裡大手筆使用「真炭火木炭」，那股炭火特有的燻香衝上來，氛圍感瞬間起飛！

店內備有極其豐盛的自助吧，從韓式炸雞、火鍋料、蔬菜到冰淇淋、多款飲品通通無限享用，隨桌還附上季節小菜與多種韓式拌菜~

不同於一般傳統台式或老舊韓式燒肉店那種略顯油膩、燈光昏暗的刻板印象，這裡的裝潢走的是非常現代且充滿質感的明亮工業風路線~整體空間挑高且寬敞，座位與座位之間的動線規劃得極其流暢，完全沒有為了塞滿客人而產生的擁擠壓迫感！

最值得瘋狂起立鼓掌的，絕對是他們家重金打造的強力高空抽風系統。老饕都知道，這裡可是西門町少見堅持使用「真炭火木炭」的頂級專門店，雖然木炭現烤的香氣爆開時非常迷人，但大家最怕吃完燒肉出店門時，全身衣服和頭髮都吸滿了洗不掉的油煙味。在韓烤大王妳完全不用擔心這個惡夢！每個烤盤上方都配備了超強吸力的排煙管，在炭火香衝上來、肉片滋滋作響的同時，油煙瞬間就被精準吸走。即使整場人山人海都在瘋狂烤肉，店內的空氣依然保持得非常清新舒爽，內用的冷氣更是開得誠意十足。讓妳在炎熱的夏天或悶熱的梅雨季裡，一邊享受真炭火帶來的炙烤快感，一邊還能保持精緻漂亮的妝容，優雅不流汗地大口吃肉！

來到「韓烤大王」西門店，如果說炭火烤肉是這場美食派對的靈魂，那他們家的全功能超澎湃自助吧區域，絕對就是讓所有吃貨集體失控的快樂天堂！自助吧的空間規劃得非常寬敞明亮，檯面隨時被店員擦拭得閃亮整潔、一塵不染，維持著極高水準的衛生環境~

最讓人激賞的是，店家的補貨速度簡直像開了外掛一樣驚人，只要某一盤稍微變少，廚房立刻就會補上熱騰騰、剛出爐的料理，絕對不會讓妳看著空盤嘆氣，誠意直接給到最滿！

韓式炸物依樣也不少，全部自助吃到飽~這裡完全展現了 K-Food 品牌的精緻度，一字排開的經典台韓最愛料理，通通都在這裡讓妳無限量自由夾取

燉肉泡菜也是無限供應，熱騰騰超好吃~

這裡的飲料機選擇多到讓人眼花繚亂，從冰涼暢快的氣泡飲料、清爽解膩的茶類，到各式冰鎮飲品應有盡有，大口吃完油亮肥美的牛五花後，來上一大杯冰涼飲料，那個爽快感真的無法用言語形容！

吃飽喝足後的第二個胃，就交給旁邊的無限享用冰淇淋🍦，挖上幾球當作這餐的完美句點。這種從熱食、烤肉配料、火鍋食材到冰品飲料全方位包辦、完全不怕妳吃的頂級自助吧，平日中午最低竟然只要 499 元起就能無限狂吃，不揪朋友來瘋狂續盤真的太對不起自己了！

接著轉個身，迎面而來的是色彩繽紛、種類多到讓人選擇障礙發作的新鮮蔬菜與火鍋料專區。這裡為了搭配店內靈魂的「韓式火鍋」，準備了滿滿的當季新鮮時蔬、菇類以及各式精緻火鍋料~

最棒的是，這裡還無限量供應韓國不倒翁泡麵，妳可以豪邁地夾滿一整盤大白菜、香菇和年糕，再疊上一塊泡麵放進熱呼呼的馬鈴薯豬骨湯底裡熬煮，看著麵條在濃郁的湯汁裡翻滾，簡直療癒到不行！

在火鍋肉品與配料區，店家完全展現了不怕客人吃的霸氣誠意，各款新鮮肉品一應俱全~

一進到店裡，親切的店員會先跟妳介紹消費模式。這裡主要分為兩種方案：

平日中午 499元（加一成服務費）：基本款的豬肉、雞肉、經典小菜與火鍋自助吧通通可以無限吃到飽，小資族、學生族首選！

豪華吃到飽 699元（平日晚上/週末 799元，加一成服務費）：姐今天點的就是這個頂級方案！直接直上牛、豬、雞、羊、海鮮全品項大滿貫，連外面單點很貴的帶骨牛小排、牛肋條、干貝、奶油烤魷魚通通不限量任妳刷，CP 值直接高到飛起！

選好方案後，桌上會有一張「黃色點餐表」~為了保證食材的新鮮度跟口感，單子上的牛肉、羊肉、海鮮，以及所有現點現做的經典韓國料理（像是蒸蛋、冷麵、石鍋拌飯、辣炒年糕等），都是採取「寫上數量、交給店員」的方式。

廚房接到單子後會立刻熱騰騰現做送上桌，完全不會有一般吃到飽餐廳熟食放久變涼、變乾的缺點。而且店員送單、上菜的速度超級快，完全不怕妳吃，這點真的要給他們瘋狂大貼大讚！

帶骨牛小排 / 牛肋條肉

牛板腱 / 牛五花

這盤豪華牛肉拼盤一端上桌，光看那新鮮的色澤就讓人食慾大開！這裡的烤肉風格完美還原了韓國餐桌，不一味追求薄肉片，而是提供厚切且扎實的厚度。當肉片放到木炭烤網上時，炭火的香氣高溫逼出多餘油脂，油脂滴入炭火中發出「滋滋」的靈魂樂章~

牛肋條肉帶有絕佳的彈牙嚼勁，咬下去滿滿都是香甜的肉汁~

帶骨牛小排 烤得雙面微微焦香，骨頭邊緣的筋膜越嚼越香，肉質扎實帶著濃郁牛香 ！

肉肉吃滿足了，接下來的海鮮軍團同樣讓人驚艷！這款在吃到飽非常少見的海鮮組合，食材新鮮度完全在水準之上~蝦子的殼非常好剝，肉質緊實彈牙，帶著炭烤特有的焦香~

韓式辣豬肉石鍋拌一上桌那熱燙的石鍋發出滋滋聲，底部的白飯在高溫下形成一層香脆無比的焦黃鍋巴。拌入豐富的拌菜、嫩煎辣豬肉與生雞蛋碎~

每一口都吃得到鍋巴的脆與醬料的香，扎實的飽足感讓人欲罷不能！！

醬味韓式炸雞裹上了亮晶晶的特製韓式甜辣醬汁，那股濃郁的甜辣香氣非常入味，卻完全沒有犧牲外皮的酥脆感~

這種外酥內多汁的雙重炸雞饗宴，配上自助吧冰涼暢快的飲品，這組合真的太可以了，根本是直接把韓國當地的連鎖炸雞店搬到西門町！

韓式辣炒年糕經典的街頭滋味，紅亮誘人的醬汁緊緊裹著口感極其 Q 彈的年糕與魚板，辣中帶甜的重口味非常開煙。 將現點現做的熱騰騰蒸蛋與香辣的年糕交替著吃，一邊解辣一邊補充滿滿的幸福感，這才是老饕才懂的道地韓國吃法~

韓式冷麵 (拌) 拌入了主廚特製的韓式紅辣醬，酸辣帶勁，風味更為大膽濃郁~

這裡老饕不藏私的隱藏版「特色吃法」，就是夾起剛烤好、熱呼呼的牛五花，直接包著冰涼的冷麵一起吃，那種冷熱交織、酸甜與油香在舌尖碰撞的強烈對比，好吃到讓人想原地起舞！

韓式火鍋 更是店裡的一大亮點！湯底濃郁飽滿、充滿層次，妳可以去自助吧自由拿取喜歡的蔬菜、火鍋料，更強烈建議一定要加一塊韓式泡麵進去煮，當泡麵吸飽了濃郁的豬骨湯汁，爽口溫暖，全身都暖了起來~

「韓烤大王 by.東大門 西門店」 徹底打破了我對吃到飽餐廳「品項多卻不精緻」的刻板印象。從肉質厚實且富含炭香的牛小排，到現點現做的雲朵蒸蛋、外酥內多汁的炸雞，甚至連外面單點很貴的馬鈴薯豬骨湯底火鍋，這裡通通讓妳無限量無限續點。

在這個充滿生活壓力的城市裡，努力到現在的妳，絕對值得被一桌澎湃的韓式美味好好款待。下次來到西門町聚餐不知道吃什麼，別再猶豫了，最低 499 元起直接衝昆明街上 3 樓，用生菜包肉與冰涼飲料，創造屬於妳們最完美的微醺韓味之夜吧！