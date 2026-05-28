2026-05-28 11:35 女子漾／編輯周意軒
酒鬼快存！2026最新話題酒飲盤點：柯震東代言臺虎、Johnnie Walker邊佑錫、頑童MJ116聯名SUNMAI全來了
炎熱夏天下班後，最療癒的事情真的就是和朋友找間店坐下，大口吃肉、大口喝冰啤酒，把一整天的疲憊直接清空。今年夏天酒類市場也特別熱鬧，不只有柯震東正式成為臺虎精釀首位品牌代言人，KIRIN更推出全新零糖質啤酒與白桃系微醺新品，SUNMAI金色三麥也攜手頑童MJ116打造超有態度的新世代酒飲。從精釀啤酒、果實系微醺到高酒感派，2026這波新品根本讓酒鬼們完全沒辦法冷靜。
臺虎精釀
臺虎精釀今年話題真的超滿。品牌正式宣布由柯震東擔任史上首位品牌代言人，主打「有趣靈魂隨時在線」概念，把工作與玩樂自由切換的生活態度直接拉滿。柯震東也坦言自己本來就是臺虎老粉絲，收工後開一罐臺虎早已成為固定儀式感，甚至私下常出沒臺虎居餃屋東門與臺虎信義門市，完全是真酒友認證。
除了代言話題，臺虎這次還同步推出超有台味的「有拜有堡庇」活動。從5月25日至6月7日，臺虎啜飲室大安、臺中、臺南同步登場，只要是臺虎App會員，到店消費就能參加「虎哩來擲筊」，連續擲出6個聖杯可免費獲得漢堡，3個笑杯則能免費喝臺虎生啤酒。
為了國際漢堡日，臺虎主廚Han還特別推出期間限定厚切漢堡「The Han」。這次不同於過去臺虎招牌smash壓扁肉餅風格，改走超厚肉排路線，搭配自製芥末籽美乃滋、番茄與雙洋蔥設計，肉汁感超級誇張。重點是只限量販售4天，從5月28日至5月31日快閃供應。
KIRIN
KIRIN今年夏天直接雙新品齊發，從低負擔啤酒到高酒感水果系微醺全包。近年越來越多人喝酒開始在意熱量與負擔感，KIRIN今年正式推出全新「Bar BEER零糖質啤酒」，鎖定機能系啤酒市場。
新品延續Bar BEER原本清爽、不苦澀、易入口的特色，同時提升整體滑順感與平衡度，喝起來更輕盈。包裝也同步全面升級，以銀白藍色系搭配幾何切割視覺，象徵「切除糖質」。即日起至6月30日止，只要購買Bar BEER系列商品並登錄發票，就有機會兌換「變一變Bar冰杯」、「乒下去Bar桌上乒乓」以及「轉起來Bar轉盤」等限量周邊。
除了零糖啤酒，KIRIN今年另一款話題新品就是「冰結STRONG白桃」。這次主打白桃果香結合9%高酒感，入口先是柔甜白桃香氣，後段再帶出伏特加酒感與爽快氣泡，尾韻乾淨不甜膩，非常適合夏天聚餐或追劇時小酌。包裝則以深藍與銀色為基底，再加入白桃粉色點綴，整體超有夏季微醺氛圍。
SUNMAI金色三麥
SUNMAI金色三麥今年同樣火力全開，不只找來頑童MJ116推出聯名酒款，品牌也再度於國際賽事奪下金牌。SUNMAI這次攜手頑童MJ116推出全新概念啤酒「喝SUNMAI啤酒」，主打「怎麼舒服怎麼喝」。頑童MJ116一路以來的街頭態度，加上SUNMAI多年精釀工藝，讓這次聯名不只是明星合作，更像是一種年輕世代生活態度的延伸。
現在很多人喝酒，其實不是為了拚酒，而是想在忙碌生活裡找到一點放鬆感。這次聯名也因此特別容易引起共鳴。除了聯名新品外，SUNMAI近期也於澳洲國際啤酒大賽（AIBA）中傳來捷報。
品牌旗下「包種茶啤酒」榮獲金牌肯定，將台灣茶香與精釀工藝成功推向國際舞台。這款啤酒融合包種茶清香與麥香層次，一直都是許多精釀愛好者心中的代表性酒款之一。只能說，今年夏天酒類市場真的越來越會玩。不管你是精釀派、水果系微醺控，還是偏愛低負擔啤酒路線，這波新品都很值得先存起來。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
Johnnie Walker
全球奢華蘇格蘭威士忌品牌 Johnnie Walker 藍牌正式宣布攜手韓國人氣男神邊佑錫展開合作，為每一段人生旅程中的重要時刻，以及歷經努力、堅持與蛻變後，迎來個人成就與嶄新篇章的高光瞬間一同歡慶，更呼應 Johnnie Walker 經典「Keep Walking」邁步向前的品牌精神。作為品牌最具代表性的高端酒款之一，Johnnie Walker 藍牌以來自蘇格蘭極為珍稀之酒液調和而成，一萬桶酒藏中，僅有一桶符合藍牌的深度與風味標準，匯聚繁複八維層次風韻，層層堆疊的煙燻與果香韻味，與深藏不露的滑順口感，不僅是慶祝人生重要時刻的理想之選，更致敬人生各階段不同的成就與進步。
蘇格蘭單一麥芽威士忌品牌蘇格登（The Singleton）推出全新「蘇格登12年單一麥芽威士忌 甜醺三桶（Triple Wine Cask）」，由首席調酒大師Dr. Craig Wilson專為台灣市場打造。新作以城市夜晚微醺氛圍為靈感，透過Pedro Ximenez與Oloroso雪莉桶、葡萄酒復活桶熟成12年以上，最後再以西班牙葡萄酒桶收尾，打造甜潤不膩、層次豐富的滑順口感，完整展現蘇格登經典醇順風味。
三得利-196
全新「-196無糖－葡萄柚柳橙 7%」以葡萄柚清爽酸甜果香，結合柳橙多汁厚實的圓潤口感，開罐瞬間釋放雙果實交織的爽快風味。無論是下班放鬆、好友聚會、週末派對，或是夏日夜晚想來點暢快的時刻，都能以真實果香與俐落酒感，帶來剛剛好的爽快體驗。即將登場的「-196 REAL Playground」也將集結三得利-196全系列產品(雙重葡萄、雙重葡萄柚、雙重檸檬、沖繩檸檬、葡萄柚柳橙)，透過沉浸式互動體驗、拍照打卡與現場試飲，邀請具備果敢靈魂的大家走進信義街頭，從下午到夜晚一路「來真的，玩真的！」感受三得利-196整顆真果實帶來的夏日暢快魅力！
邀請現場民眾透過水果風味連線、大聲公挑戰等方式加入體驗，完成指定任務即有機會獲得350ml「三得利-196」試飲。週末夜晚則於6月5日、6月6日20:00至22:30帶來DJ Party，由知名DJ駐場，以音樂節奏與街頭舞蹈互動引爆現場氣氛，讓喜愛派對、音樂與舞蹈的你，從下午到夜晚一路感受三得利-196真實、爽快又炸裂的夏日魅力！