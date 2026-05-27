台中宵夜推薦｜久根食事｜炭火燒烤＋炸物＋雞白湯拉麵一次滿足！

台中的夜晚，好像特別適合去居酒屋，結束一天忙碌的工作後，找一間燈光暖暖的小店，點上幾串炭火燒烤，幾樣熱騰騰的炸物，再配上一碗暖胃的熱湯，和身邊的人慢慢聊天，那種放鬆感，總讓人忍不住想一去再去，這次來到隱藏在台中西區的『久根食事』，低調的店面外觀，搭配帶點日式深夜食堂氛圍的空間感，店內炭火現烤飄出的香氣，讓人一走進來就瞬間被療癒。除了料理之外，店裡還收藏了不少老闆的玩具公仔，讓整個空間多了一種很有趣、很有溫度的小細節，最近店內還推出超高CP值的雙人套餐，一次就能吃到10道料理，不管是串燒、炸物還是主食都很有誠意，好吃又放鬆，也難怪，這裡成了不少台中人默默收藏的居酒屋口袋名單！

久根食事

完整菜單

菜色、品項、價錢如有調整，請以店家為主喔！

飲品除了酒精飲品外，也有提供非酒精類的可以選擇喔！（注意：喝酒不開車！開車不喝酒！）

店內用餐環境

低調的店面外觀，走進去後卻像瞬間切換成日劇裡的深夜食堂，暖黃色燈光搭配帶點復古感的日式氛圍，空間不算太大，卻有種讓人很放鬆的舒服感

除了有四人座位外，也有吧檯座位區

半開放式廚房，坐在吧檯區可以看得到探靠過程，超級療癒！

店內還有老闆好多玩具藏品，時不時都會發現有趣的角落可以拍拍照喔！

超值雙人套餐＄1780

如果你跟我一樣是有選擇障礙的人，雙人套餐直接點起來，10道料理+2杯飲品，從前菜、炸物、串燒到主食和拉麵，幾乎把店內人氣料理一次集合，一整套幫你配好好，完全不用想，份量和豐富度真的很有誠意，兩個人吃還真的吃不完！

意外讓人驚艷的開胃前菜｜涼拌珊瑚草

搭配店家自製醬汁，帶著微微辣感，吃起來清爽又開胃，珊瑚草本身脆脆的口感也很加分，在重口味居酒屋料理中，反而有種平衡味蕾的感覺

吃到一半後再擠上金桔汁，吃起來會多了一層清新的果香氣喔！

層次感超豐富｜店家自製可樂餅

鬆軟綿密的馬鈴薯裡，包著蟹肉絲和蝦子，多了海鮮的鮮甜感，最後還能吃到洋蔥微脆的口感，層次很豐富，不會只有單純炸物的油膩感，這個記得要小心夾，如果太大力，可樂餅就會容易斷掉（哈！）

可樂餅本身單吃調味就很剛好，重口味的人可以搭配沾醬一起吃喔！

炭火香氣直接拉滿｜香烤透抽

以往我自己很討厭吃炭烤海鮮，因為烤不好就容易會很老、有腥味，這時真的很佩服店家的烤功，切成一口大小，吃起來完全沒腥味外，Ｑ彈好吃，滿滿炭香味，越嚼越香，是我會推薦大家點的一道海鮮料理！

超級爆汁｜椒鹽櫛瓜

越簡單的食材越考驗火候，保留了櫛瓜的厚度，一口咬下直接爆汁，外層帶著炭烤香氣跟椒鹽的鹹度，吃起來很過癮

蝦味濃到太犯規｜爆蒜鮮蝦飯

這道一上桌，還沒吃就先聞到濃濃蝦香味，看起來真的很有食慾

醬汁超級濃郁，口味也是比較重，蒜香和蝦味融合得很好，不會互搶戲，鮮蝦也很Ｑ彈，吃到後面還有魚卵逼逼波波的口感

推薦把醬汁跟白飯攪拌均勻一起吃，每一粒白飯都巴附著滿滿蝦子香氣

深夜裡最療癒的一碗｜牡蠣雞白湯拉麵

超級吸睛的拉麵，還沒吃手機就趕緊先吃（哈！）

兩顆新鮮肥美的牡蠣，吃起來很鮮甜，沒有討人厭的腥味，一口塞很過癮

蔬菜量也很有誠意，蘆筍、蔥花、香菇..等，再配上現烤的海苔，每一口麵夾帶著蔬菜一起吃，好滿足！

店家每日現熬的雞白湯，喝起來濃郁卻不會太膩口，入口先是雞湯的醇厚香氣，後面還帶著自然的甘甜感，會讓人忍不住一口接一口慢慢喝完

炭烤功力真的強｜黑羽雞橫膈膜、雞軟骨、雞中翅

黑羽雞軟骨、黑羽雞橫膈膜、雞中翅，每一道都能吃出店家對火候的掌握，他們家的雞軟骨跟一般只有骨頭的不太一樣，還保留了不少肉感，咬起來不會太乾柴，搭配脆脆的軟骨口感，越嚼越香，很適合邊聊天邊慢慢吃

黑羽雞橫膈膜本身就很有嚼勁，帶一點彈性跟炭火香氣，越咬越香。再撒上一點七味粉之後，辣香直接被帶出來，整個味道更有層次，會越吃越涮嘴

雞中翅的外皮烤到微微焦脆，一口咬下會先感受到那層炭火香氣的脆感，裡面的肉卻意外多汁不乾柴，外酥內嫩的對比很明顯，越吃越順口

整體吃下來真的很有滿足感，這次的雙人套餐對我跟先生來說份量其實蠻足的，甚至還有吃不完打包回家，來之前其實有先上網看過一些網友評論，有人說好吃、也有人覺得普通，但實際吃過之後，反而更能感受到這間店的特色

我自己最喜歡的是整體的用餐氛圍很舒服，不會有壓迫感，再加上烤物、炸物、湯品的表現都蠻穩定的，尤其是他們的烤物，炭火香氣真的很明顯，每一串都有烤出自己的味道，是會讓人特別想再回訪的那種，比起單一道料理的驚艷，這裡更像是「整體都剛剛好」的居酒屋，很適合慢慢吃、慢慢聊的一家店喔！

（偷偷說：門外的富士山蚊香好可愛喔！）

一起看看影片吧！