2026-05-30 14:03 旅遊經
自助餐可外帶？ 茹曦Sunny Buffet成為全台首家吃到飽可外帶，同場加映「美墨狂歡節」
茹曦Sunny Buffet自6月1日至8月31日，披薩可外帶，加映「美墨狂歡節」！
【旅遊經 洪書瑱報導】
「啥米」，自助餐可外帶？在自助餐中不能外帶是「原則」，也是「常規」，現在有業者打破框架，在自助餐用餐可外帶了！茹曦酒店Sunny Buffet宣布推出震撼業界的超值福利，將打破自助餐只能內用的傳統框架！Sunny Buffet自6月1日起，不僅推出全新夏季主題「美墨狂歡節」端出新菜色，更同步首創星級自助餐「手工披薩免費外帶」服務，這項創意十足的活動，源於餐廳長期傾聽饕客心聲，特別以人氣招牌手工披薩作為回饋首選，推出「內用享受、免費外帶」的驚喜模式，而且還是由服務人員直接送上餐桌，讓賓客的美味體驗全面升級！
茹曦Sunny Buffet自6月1日起，內用每桌2至4人隨桌奉送9吋手工披薩一片、5至8人送兩片，吃不完免費打包外帶，與親友共享美味。
受君品Collection委託經營的茹曦酒店Sunny Buffet表示，自6月1日起，凡於店內消費用餐，每桌2至4人由服務人員送上一整片9吋手工披薩，5至8人則送兩片，以此類推。顧客不僅能在現場品嚐熱騰騰的現烤美味，若內用吃不完，亦可免費打包外帶，將招牌手工披薩帶回家與親友共享，徹底打破星級自助餐無法外帶的消費慣例。每日披薩口味由主廚從夏威夷、番茄乳酪、義式洋蔥、美式臘腸、經典起司、中式烤鴨等六款特色口味中隨機精選，並堅持現點、現擀、現烤。這項全台首見的創舉，也為自助餐美食市場中，投下震撼彈，或許也未來自助餐的服務框架，開啟了鬆動的第一步！
「青辣椒燉豬肉」，主廚將豬肩肉、青辣椒、番茄、洋蔥、蒜頭、孜然、奧勒岡葉及各式煙燻辣椒慢燉至軟爛，每一口都充滿濃郁的墨西哥香料靈魂。
雞肉口袋餅，把鮮嫩碳烤雞胸結合特製莎莎醬與酪梨醬，醬汁與雞肉香氣在口袋餅中完美融合，展現道地墨式街頭風味。
除了空前絕後的外帶福利，Sunny Buffet自6月1日至8月31日推出的「美墨狂歡節」主題餐檯同樣精采。主廚特別推薦「青辣椒燉豬肉」，這是一道極具代表性的墨西哥傳統燉菜，主廚將豬肩肉、青辣椒、番茄、洋蔥、蒜頭、孜然、奧勒岡葉及各式煙燻辣椒慢燉至軟爛，每一口都充滿濃郁的墨西哥香料靈魂。「墨西哥烤雞」選用去骨雞腿肉，以充滿煙燻香氣的胡椒粉及煙燻紅椒粉醃漬6小時後，送入250度烤箱烘烤15分鐘，鎖住肉汁同時賦予外皮焦香，是傳統墨式家常餐桌上的主角。
燉豆牛肉醬用牛絞肉、紅腰豆與獨家煙燻香料粉交織，打造溫熱辛辣、層次豐富的經典美墨邊境料理。
魔鬼蝦用在地優質白蝦裹上火紅極致辛辣醬汁，鹹鮮酸辣在舌尖碰撞，釋放濃烈的墨西哥異國熱情。
針對喜愛重口味的饕客，「魔鬼蝦」是墨西哥的一道經典海鮮料理，主廚選用台灣在地優質白蝦，醬汁由墨西哥辣椒與本土辣椒交織，搭配番茄碎與洋蔥拌炒出的濃郁基底，最後撒上靈魂香料粉，鹹鮮、酸辣與蝦肉的清甜在舌尖碰撞。「燉豆牛肉醬」這道著名的美墨邊境料理，加入洋蔥、蒜末及墨西哥辣椒，拌入牛絞肉與番茄翻炒，最後放進飽滿的紅腰豆慢火燉煮，溫熱辛辣的風味令人食指大動。
玉米酸奶沙拉以鮮甜玉米拌入濃郁酸奶與檸檬清香，清爽層次平衡重口味肉類，為餐桌增添解膩亮點。
此外，還有清爽的「玉米酸奶沙拉」，以傳統墨西哥街頭玉米為靈感，將鮮甜玉米拌入濃郁的酸奶與美乃滋，加入洋蔥、檸檬汁與香菜增添清新層次，最後撒上蔥花與鹽胡椒提味，是平衡重口味肉類料理的最佳拍檔。「雞肉口袋餅」，這道料理結合了鮮嫩的碳烤雞胸肉與多層次的墨式配料，特製的番茄莎莎醬酸甜開胃，搭配綿密的酪梨醬與清爽酸奶，最後加入墨西哥辣椒與煙燻紅辣椒點綴，辛辣香氣在口袋餅中完美融合，展現道地的街頭風味。
質地細緻的紅絲絨蛋糕疊加清新香檸慕斯，譜出優雅果香。
墨式布丁以滑順蛋奶基底巧妙融入醇厚咖啡粉，佐以手熬苦甜焦糖，深度詮釋精緻的墨西哥甜點。
選用53%優質巧克力打造的布朗尼蛋糕，以輕盈巧克力香堤點綴，呈現雙重巧克力的層次感。
餐後甜點「紅絲絨蛋糕」，主廚將傳統美式經典紅絲絨蛋糕進行創意變奏，特別融合了墨西哥檸檬派的概念，覆蓋一層清新酸爽的香檸慕斯，為濃郁的甜點注入一抹優雅的果香。「墨式布丁」將傳統布丁升級，在滑順的蛋液、牛奶與煉乳基底中，巧妙拌入芳香醇厚的咖啡粉 ，最後淋上主廚親手熬煮的焦糖醬，帶出苦甜交織的深度風味。選用53%巧克力製成的「布朗尼蛋糕」，這款布朗尼不同於傳統質地，甜點主廚特別在厚實的蛋糕體上裝飾了輕盈的巧克力香堤，帶來雙重巧克力的奢華口感，是巧克力愛好者不容錯過的盛宴。
位於捷運小巨蛋站旁的茹曦酒店Sunny Buffet，擁有挑高自然採光的舒適空間。假日下午茶每人1,080元+10%，平日午晚餐1,180元+10%起。當月壽星享2人同行1人半價、4人同行1人免費，搭配餐後免費帶走披薩的超值亮點，絕對是今年全台話題度最高的自助餐饗宴。
※.茹曦酒店Sunny Buffet餐廳資訊──
餐廳地址:台北市松山區敦化北路100號
餐廳營業時間:07:00-21:00
以上圖片：君品Collection提供