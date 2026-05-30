2026-05-30 09:03 旅遊經
韓國的心臟──忠清北道 總統、禀巴、馬桶，走進「療癒心靈」與「詼諧」的內陸秘境！
韓國的心臟──忠清北道 總統、禀巴、馬桶，走進「療癒心靈」與「詼諧」的內陸秘境！
【旅遊經 洪書瑱報導】
韓國和台灣有不少相像之處，其中就包括：台灣與韓國海洋資源多，而台灣只有一座不靠海的城市「南投」，而韓國唯一的內陸行政區為「忠清北道」，只要打開韓國地圖，就可知道忠清北道位於韓國中心，當旅人的目光從首爾的繁華與釜山的蔚藍移開，轉向韓國唯一不靠海的「行政地區」，就會發現這座被譽為「清風明月」之鄉，隱藏著另一種截然不同的魅力，不僅擁有深厚的歷史積澱，更以壯麗的「湖光山色」與「療癒心靈」的秘境，成為喜歡深度旅遊者的心頭好！
一、曾在韓國座標消失20多年的神秘「南方青瓦臺」：
總統紀念館(攝影：洪書瑱)
「青南臺」位於清州市大清湖畔，可說是「南方的青瓦臺」，自1983年起，「青南臺」是韓國歷任總統的私人度假別墅，在長達20年的時間，這裡在導航與地圖中完全消失，直到2003年才正式對外開放。若想一窺韓國最高當權者的權力中心風采，在青瓦臺不開放的現在，「青南臺」無疑是最佳「總統牌」景點！
若從高空俯瞰，蜿蜒的湖岸線與山脈交織，竟呈現出一個碩大的「王」字(翻拍園區看板，翻拍：洪書瑱)
青南臺園區(攝影：洪書瑱)
青南臺園區(攝影：洪書瑱)
青南臺園區(攝影：洪書瑱)
青南臺園區(攝影：洪書瑱)
本館中陳列總統之用的辦公及居家傢俱(攝影：洪書瑱)
青南臺內可以來場「總統體驗」(攝影：洪書瑱)
單軌列車(攝影：洪書瑱)
單軌列車軌道(攝影：洪書瑱)
觀景臺(攝影：洪書瑱)
觀景臺大清湖及自然植被之美(攝影：洪書瑱)
由於這裡曾被高僧預言會有王的出現，加上大清湖若從空中鳥瞰為個「王」字，增加這裡是地靈人傑寶地的印象，遊客可以漫步在「總統小徑」，觀賞大清湖的瀲灩水色。館內展示了歷任總統使用過的辦公室、生活用品，甚至是他們休閒時使用的健身設備與高爾夫球場，建築與自然景觀的和諧統一，讓人感受到權力核心背後的寧靜。
建築風格皆融合了韓國傳統與現代建築美學，並在近年來從神聖禁區轉變為大眾共享的文化財。它坐擁大清湖的絕美湖光山色，佔地超過180萬平方公尺，與自然環境完美融合，少了一分官僚氣息，多了一分如世外桃源般的寧靜。而且為了讓遊客能更輕鬆、全面地俯瞰大清湖的壯闊景色，青南臺於今(2026)年4月15日起，「遊」了最新設施──「單軌列車」，這座現代化的列車能載著遊客緩緩上升，穿梭於林蔭之間，來回票價 5,000 韓元，一組兩台車載客量，單台可搭乘 20 人，共計 40 人，每20分鐘一個班次，全程車程約莫 7 分鐘左右，是攝影愛好者捕捉青南臺全景的最佳角度。
二、結合了森林與湖泊的大型綜合度假村「BELLE FORET RESORT」：
BELLE FORET RESORT度假村_「牧場體驗區」鳥瞰園區(攝影：洪書瑱)
BELLE FORET RESORT度假村_其中房型(攝影：洪書瑱)
除了厚重的歷史，忠清北道的旅遊發展近年來朝向「綜合休閒」與「人文關懷」邁進，其中推薦之一就是坐落在曾坪郡的「BELLE FORET RESORT」，其名稱取自法語「美麗的森林」之意。除了住宿服務外，必玩設施，包括：這裡擁有全韓國著名的山地卡丁車、四季滑草場、快艇體驗與高爾夫俱樂部等。對於家庭旅客，度假村內的「牧場體驗區」能近距離接觸羊群與動物，還有邊境牧羊犬的牧羊表演，以及帳篷烤肉區設施，是放鬆身心的絕佳去處。
BELLE FORET RESORT度假村_「牧場體驗區」綿羊(攝影：洪書瑱)
BELLE FORET RESORT度假村_「牧場體驗區」 迷你馬(攝影：洪書瑱)
BELLE FORET RESORT度假村設施_山地卡丁車(攝影：洪書瑱)
BELLE FORET RESORT度假村設施_四季滑草場(攝影：洪書瑱)
BELLE FORET RESORT度假村設施_快艇體驗(攝影：洪書瑱)
BELLE FORET RESORT度假村_帳篷烤肉區 (攝影：洪書瑱)
BELLE FORET RESORT度假村_帳篷烤肉區也可以烤綿花糖(攝影：洪書瑱)
BELLE FORET RESORT度假村_帳篷烤肉區烤肉(攝影：洪書瑱)
BELLE FORET RESORT度假村_帳篷烤肉區烤肉 (攝影：洪書瑱)
三、陰城禀巴體驗村，笑中帶淚的人文精神：
陰城稟巴節慶典(圖：韓國忠清北道提供)
在陰城郡，有一個極具特色的文化符號——「禀巴」（Pumba）。除了每年5月的陰城禀巴節外(今年因為選舉將延至6月10日至14日止)，活動是為紀念促成花村創立的已故「崔貴童」的博愛精神，類似韓國丐幫慶典，帶些反諷的精神，又是多彩、逗趣、熱鬧、詼諧、療癒、分享與愛的慶典！
陰城稟巴품바節慶典中化妝體驗(圖：韓國忠清北道提供)
陰城禀巴體驗村_稟巴活動(攝影：洪書瑱)
陰城禀巴體驗村_稟巴亂打及服裝體驗(攝影：洪書瑱)
陰城禀巴體驗村_Diy(攝影：洪書瑱)
而陰城稟巴體驗村，是為了紀念「乞討聖者」崔貴童爺爺而設立的。他在艱難的歲月中，以歌舞乞討換取食物來照顧其他殘疾人士，這裡並非歌頌貧窮，而是弘揚「分享與博愛」的精神，讓人在歡笑中體會深刻的人性光輝。館內提供多款特色體驗──稟巴部份：歡樂的稟巴亂打、稟巴角色烘焙體驗、馬克杯、多肉植物馬克杯、拼圖、收納袋、時鐘彩繪體驗與稟巴服裝體驗等，另外還有綜合工藝、韓紙工藝、金屬工藝、藤編工藝、民畫、拼貼裝飾藝術與木燒工藝、韓國傳統鼓與民謠教室等。
四、陰城衛浴博覽會，算得上衞浴「桶」治區，顛覆想像──
「陰城衛浴博覽會」，不是短期的展覽，而是一家觀光工廠 (攝影：洪書瑱)
Bath Expo 衛浴博覽會是一處位於陰城工廠所打造的特色園區，將原本私密的衛浴設備，變成讓人會心一笑的網美打卡點，近年在韓國的社群媒體上極具話題性，真的是一處顛覆想像、充滿幽默感與藝術感的特色地標，為韓國著名的衛浴大廠 Interbath（인터바스）的「觀光工廠」，也能被當作是一座「衛浴主題的當代藝術公園」，這裡不僅有壯觀的現代衛浴展示，最吸睛的是數以千計，各式各樣的造型馬桶等衛浴化為裝飾。
「陰城衛浴博覽會」園區內有許多不同樣式的衛浴(攝影：洪書瑱)
「陰城衛浴博覽會」像一座以「衛浴主題的當代藝術公園」。(攝影：洪書瑱)
「陰城衛浴博覽會」園區內有許多不同樣式的衛浴(攝影：洪書瑱)
園區「Lavacro Café」(攝影：洪書瑱)
園區「Lavacro Café」戶外空間(攝影：洪書瑱)
園區「Lavacro Café」戶外空間 (攝影：洪書瑱)
園區「Lavacro Café」戶外空間(攝影：洪書瑱)
園區內有一座現代設計咖啡館「Lavacro Café」（라바크로 카페）是一間以「馬桶、瓷磚、浴室美學」為主題的義式料理烘焙餐廳，店內設有專業的窯烤火爐，故提供不同品項的義式窯烤披薩、義大利麵外，還有烘焙糕點、蛋糕與飲品，並且提供辣炒年糕、炸雞等。另外，也提供「DIY彩繪個人專屬瓷磚」等手作體驗。來這裡一定要品嚐一下融入在地的「馬桶冰淇淋」，值得一提的是──這間老闆娘為台灣人，在品嚐美食的同時，偶爾會有耳熟能詳的音樂，與您一起「餐」與這段滿妙的「食」光！
園區「Lavacro Café」室內餐廳一隅(攝影：洪書瑱)
園區「Lavacro Café」餐廳所提供義式料理(攝影：洪書瑱)
園區「Lavacro Café」餐廳提供的烤雞(攝影：洪書瑱)
園區「Lavacro Café」餐廳提供的辣炒年糕(攝影：洪書瑱)
園區「Lavacro Café」必吃馬桶冰淇淋(攝影：洪書瑱)
園區「Lavacro Café」可「DIY彩繪個人專屬瓷磚」(攝影：洪書瑱)
五、孟洞治癒林，與林間芬多精的對話──
孟洞治癒林建築外觀(攝影：洪書瑱)
佔地約60公頃的「孟洞治癒林」是忠清北道近年推廣「森林康養」（Forest Healing）的代表作，於今(2026)年4月1日開始試營運，這裡不僅規劃了多條不同難度的林間步道，讓遊客在綠意林間，在芬多精的作用下緩解城市生活的壓力外，設有多樣的室內療癒體驗，如：音波溫熱按摩椅與扁柏加熱蒸氣艙等，是近年韓國「慢活之旅」的代表景點之一！
孟洞治癒林中有多條步道(攝影：洪書瑱)
室內療癒體驗之扁柏加熱蒸氣艙(攝影：洪書瑱)
室內療癒體驗，如：音波溫熱按摩椅(攝影：洪書瑱)
六、韓國工藝啤酒了解及體驗──
韓國工藝啤酒工廠外觀(攝影：洪書瑱)
KOREA CRAFT BREWERY是韓國首個國產精釀啤酒品牌 「ARK」的誕生地，也是一處啤酒製作藝術的獨特文化空間，在這裡可進行釀酒廠導覽，時間約40分鐘，結束後還會免費招待1 杯招牌啤酒，價格每人20,000韓元，若是想來個「釀酒巡迴」，約3小時，只適用於事先預約20人的團體，除了導覽外，可進行大麥汁釀造體驗（1瓶500ml），事後還可以啤酒試飲（4款各200ml）及免費1個招牌啤酒招待，每人費用50,000韓元。
韓國工藝啤酒建築一隅(攝影：洪書瑱)
韓國工藝啤酒工廠內部一隅(攝影：洪書瑱)
免費招待1 杯招牌啤酒(攝影：洪書瑱)
參觀工廠可以試喝一杯啤酒(攝影：洪書瑱)
韓國 ARK 精釀啤酒與聯名系列(攝影：洪書瑱)
常陸野貓頭鷹啤酒(攝影：洪書瑱)
世界級人氣精釀「常陸野貓頭鷹 – 雛菊愛爾啤酒」 ，由G-DRAGON擔任全球品牌大使，目前台灣買得到喔 ！(攝影：洪書瑱)
忠清北道不只是一個地理位置，更是一個能讓人靜下心來微觀世界的地方，有機會不妨來感受韓國最溫暖、最真摯的內陸風情。提醒您，飲酒過量有礙身體健康！