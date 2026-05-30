2026-05-30 10:03 旅遊經
泰國「普吉島」樂古浪 四家一站式家庭夏日度假體驗推薦！
泰國「普吉島」 四家樂古浪一站式家庭夏日度假體驗推薦！(圖：Cassia_Phuke提供)
【旅遊經 洪書瑱報導】
泰國最大的島嶼──「普吉島」（Phuket），坐擁旅遊資源、便利的交通以及多元的文化背景，加上融合了「極致原始的自然海景」，因而被譽為「安達曼海的珍珠」！每每夏天之際，即會湧入喜歡海島旅遊的遊客，若想體驗一站式頂級奢華度假，推薦前往西北角的樂古浪區。普吉島樂古浪也在暑假期間，為家庭和旅客推出不同的暑假旅程，也讓遊客同時能感受海濱住宿、文化探索、水上樂園刺激與活力冒險的多元度假體驗。
普吉島樂古浪是亞洲首屈一指的綜合度假勝地，距離普吉島國際機場僅 25 分鐘車程，坐落於安達曼海(Andaman Sea)的壯麗背景下，擁有 3 公里長的原始海灘，與超過1,000 英畝的綠意盎然的公園，普吉島樂古浪擁有六家世界級酒店，且風格各異的度假村，每一家都滿足不同的旅遊需求，同時帶來和諧且適合家庭的度假體驗，為此蒐羅了「普吉島樂古浪」四間不同風情的度假村──
一、普吉島樂古浪悅椿度假村，海灘上的輕鬆家庭歡聚──
Angsana Laguna Phuket 客房
普吉島樂古浪悅椿度假村（Angsana Laguna Phuket）是一處專為多代同遊設計的度假村，從兒童俱樂部的體驗和水上遊樂，到充滿活力的宋干節主題活動及泡泡派對， 普吉島樂古浪悅椿度假村為家庭營造出既熱鬧又悠閒的氛圍，讓每一位家庭成員都能輕鬆自在地重溫親密時光。提供寬敞的兩臥室住宿，可直接通往邦濤海灘和瀉湖畔活動。若是購買Sharing Time 套票，家庭可享有更多優惠，包括：兩位兒童免費入住和用餐、每日早餐、餐飲優惠，以及免費非機動水上運動活動。
Angsana Laguna Phuket兒童俱樂部
※.普吉島樂古浪悅椿度假村(Angsana Laguna Phuket)
網址：https://www.angsana.com/thailand/laguna-phuket
電話號碼: +66 76358500
二、普吉島悅槤酒店，水上樂園的趣味逸遊──
Cassia_Phuket
普吉島悅槤酒店（Cassia Phuket）適合追求活力與活動彈性的家庭，推出了 Phuket Splash Escape，將時尚閣樓式套房住宿與安達曼達普吉水上樂園門票結合，為賓客帶來超值又豐富的假期體驗。專案包含：水上樂園一日通行證及往返接駁服務，全家人可以盡情暢玩刺激滑水道、造浪池和專屬兒童區域，隨後回到普吉島悅槤酒店，享受熱鬧的泡泡派對、湖畔悠閒時光與豐富的社交美饌體驗。此外，11 歲以下兒童可免費入住，讓普吉島悅槤酒店成為兼具便利性與趣味性的夏日親子度假首選。
Cassia_Phuket
Cassia_Phuket
Cassia_Phuket
Cassia_Phuket
※.普吉島悅槤酒店(Cassia Phuket)
網址：https://www.cassia.com/thailand/cassia-phuket
電話號碼: +6676 356 999
三、Dusit Thani Laguna Phuket，為精緻的「綠色季節」度假之選──
dusit-thani-laguna-phuket泳池
六月至八月期間，Dusit Thani Laguna Phuket 提供更寧靜且富有深度的夏日度假體驗。賓客可參加精心策劃的泰式烹飪課程、蠟染繪畫工作坊及水上有氧運動等活動。夜幕降臨時，賓客可於Casuarina Beach Club 盡享壯麗的季風天空和島上最迷人的落日美景，搭配海濱美饌與悠閒的日落小酌，締造難忘時光。
dusit-thani-laguna-phuket海景房
dusit-thani-laguna-phuket大廳接待區
※.Dusit Thani Laguna Phuket
網址：https://www.dusit.com/dusitthani-lagunaphuket/
電話號碼: +66 (0) 7636 2999
四、SAii Laguna Phuket，動感探險與溫馨共聚時光──
SAii Laguna Phuket 泳池
在 SAii Laguna Phuket，夏日假期展現更活力四射的節奏，賓客可於充滿活力的清晨參加球拍類運動，以及在安達曼海進行無動力水上活動，或體驗與Seahorse Sailing Phuket合作的獨特帆船體驗。度假村為家庭提供動感又平衡的氛圍，讓大家透過共同的時光重新建立聯繫。
SAii Laguna Phuket 泳池設施
SAii Laguna Phuket 兒童帆船體驗
海濱餐廳
※.SAii Laguna Phuket
網址：https://www.saiiresorts.com/phuket/laguna/
電話號碼: +66 (0) 76 360 600
普吉島樂古浪坐擁風格迥異的多元度假體驗，共同打造出引人入勝的一站式夏日度假選擇，讓家庭可以自由選擇步調、個性化住宿安排，在海濱感受美好的度假時光。
以上：各業者提供