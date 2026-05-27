2026-05-27 15:47 FunTime旅遊比價
全家出遊首選！大阪優質公寓式飯店大公開
還在煩惱帶全家人出國住哪嗎？別再住擁擠的商務飯店了，公寓式飯店就是你的最佳選擇！公寓式飯店不只有超大客廳，還有自己的小廚房跟洗衣機，給你一種「家」的感覺。小編今天要為大家推薦幾家高CP值的公寓式飯店，不僅環境好、交通方便，每間都鄰近熱門景點和購物區域，這篇一定要存起來！
看詳細全文連結：【大阪公寓式飯店】全家入住都沒問題！大阪優質公寓式住宿大公開
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大阪南海輝盛庭公寓(Fraser Residence Nankai Osaka)
便利的公寓式酒店，還有高雅的歐式早餐
大阪南海輝盛庭公寓位於絕佳的地理位置，鄰近難波站，離機場也不到1小時的車程。飯店內設有健身中心和桑拿，需要的話還有按摩服務，幫你趕走一天的疲憊～客房寬敞、採光充足，有的房型還有大面的落地窗可以觀賞市景，房內有備品、洗衣機、廚房可以使用，廚房有完整廚具，電池爐、微波爐、鍋碗瓢盆與各種杯子跟餐具一應俱全，對於短期出差或是長期旅居的朋友都相當方便唷！
訂房網評價：9.1/10 (agoda)
交通：距地鐵難波站步行約3分鐘
新大阪假日飯店及套房-洲際酒店集團旗下 (Holiday Inn & Suites Shin Osaka By IHG)
在大阪也有一個家！充滿日式生活感的公寓飯店
這家新大阪假日飯店及套房主打「像家一般的住宿空間」，特別適合小家庭入住的公寓式套房，房間內有配備完善的廚房、咖啡機、冰箱、洗衣機等設備，讓每位旅客來到這裡都能覺得如自己家一般舒適自在。飯店貼心提供嬰兒床、兒童浴缸和玩具，讓寶寶也能睡得安穩、玩得開心，同時也讓爸媽的行李輕鬆不少！而且走路5分鐘就有超市和便利商店，買些在地食材回來下廚，就能輕鬆準備好料理，體驗在日本生活的感覺！
訂房網評價：8.7/10 (agoda)
交通：距JR新大阪站步行12分鐘 (飯店也提供免費接駁車)
大阪心齋橋北美滿如家(MIMARU Osaka Shinsaibashi North)
穿越時空住進大阪城？融合歷史風情與現代的特色飯店
這家飽受許多遊客喜愛的連鎖飯店在2022年11月全新開幕的大阪心齋橋北美滿如家飯店，把歷史感跟現代住宿結合得超有特色，飯店以大阪城為設計靈感，氛圍典雅又帶點奢華貴氣。另外這裡最有名的就是超吸睛的主題客房，有城主房、公主房、少主房、忍者房等，不管是大人小孩都會超愛！客房空間寬敞，行李很多也不用擔心，是間非常適合全家大小入住的飯店，而且走路就能到心齋橋、道頓堀和美國村！逛累了還能隨時提著戰利品回飯店休息~
訂房網評價：9.3/10 (agoda)
交通：距地鐵長堀橋站步行2分鐘
大阪心齋橋西美滿如家(MIMARU Osaka Shinsaibashi West)
穿越時空住進大阪城？融合歷史風情與現代的特色飯店
另一家也是MIMARU集團的大阪心齋橋西美滿如家飯店，一走進大廳就能看到充滿日式風格的日式燈籠與日本襖繪壁畫。別以為他們的特色只有這樣，寬敞的房間、多樣化的房型選擇以及一應俱全的廚房都是這家飯店超搶手的原因！最受大家喜愛的是日式公寓房，他們利用手動拉門靈活區分客餐廳與臥室，彈性的運用空間，廚房區域還有大容量冰箱與微波爐，不論想下廚還是微波超市購買的餐點都沒問題！更讓人驚喜的是飯店還準備了超可愛的互動小遊戲，住宿期間可以領取賓果券，只要完成指定任務（像是吃章魚燒、去海遊館等）並連線，就能換取精美小禮物，讓旅程充滿驚喜！
訂房網評價：9.2/10 (agoda)
交通：距地鐵四橋站步行2分鐘
UH套房難波站水療中心(UH Suite Namba Station The Spa)
團體出遊首選！可以在房間裡享受水療的飯店
如果你們是4-6人團體出遊但還在煩惱該住哪裡的話，這家2024年才開幕的UH套房難波站水療中心絕對是你們的救星！這家最受歡迎的房型是6人上下舖套房，每種房型都有洗衣機、微波爐與廚房，可以自己簡單料理一些食物，超級方便！房間裡面有很多大片落地窗，邊做水療邊欣賞外面的風景，完全就是旅行的一大享受～不過最讓小編心動的是從難波車站可以提前預約接駁車到飯店，而且只要連住4天以上，飯店直接免費送你去機場！真的省了很多帶大行李箱移動的煩惱啊～另外一個貼心服務是24小時的飯店小管家，它可以幫你預訂餐廳、叫計程車、安排清潔房間等。這間飯店因為太新了，目前網路上資訊還不算多，所以還算好訂，最近要去大阪的朋友趕快收藏起來！
訂房網評價：9.1/10 (agoda)
交通：距JR難波站步行6分鐘
大阪有各式好逛的商店及美食，前往關西其他城市也相當方便，以後前往大阪的時候，別忘了考慮一下當地的公寓式飯店，不僅可以體驗逛超市、下廚的樂趣，也可以體驗當地生活唷！
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