2026-05-27 13:45 夫子。旅食趣
日本東京旅遊 烏龍派出所 兩津勘吉 動漫迷 必訪葛飾區龜有「こち亀紀念館」
如果你喜歡動漫「烏龍派出所」(こち亀) 與有地表最強警員之稱的「兩津勘吉」，去日本東京玩時，絕對要把位於葛飾區 JR 龜有站南口不遠處，2025年3月才全新開幕的「烏龍派出所紀念館」(こち亀記念館) 排入行程！漫步龜有街區，你還可以找到 15座角色銅像與 6種彩繪人孔蓋，過程就像在尋寶一樣，東京旅遊非常推薦安排半天來走走！
「烏龍派出所」動漫迷，過去來龜有玩只能看銅像，但現在不一樣！位於 JR 龜有站南口不遠處，一座五層樓高，外觀宛如漫畫格設計的「烏龍派出所紀念館」(こち亀記念館) 是 2025年3月才全新開幕的官方常設紀念館，館內五層樓的空間設有拍照打卡點、複製原畫藝廊、小遊戲專區等，豐富多元的看點琳瑯滿目。
人物拍照打卡點
一樓入口，一進門的就是神還原的「龜有公園前派出所」辦公室。右邊是麗子的座位乾淨優雅，左邊阿兩的辦公桌上則堆滿了雜物、惡作劇小道具和賽馬券。「烏龍派出所紀念館」的參觀動線設計為電梯直達 5F 後，再逐次下樓回到 1F。
「烏龍派出所紀念館」的故事設定非常有「兩津風格」，阿兩瞞著大原所長，偷偷在派出所頂樓蓋了自己的紀念館，還自封為永久名譽館長！結果所長發現後暴怒，阿兩只好慌忙逃跑。來館者受到阿兩的上司大原大次郎之託在館內追捕逃跑的阿兩，同時欣賞展間的故事設計。
5F「兩津勘吉誕生！」是紀念館巡禮的起點，來館者可搭乘電梯直達，牆面陳列著秋本老師的私人物品、模型收藏、歷代「烏龍派出所」週邊、作品相關資料等，能一窺創作者秋本老師創作的泉源與幕後故事，深入探索阿兩誕生的背景，其中「兩津大明神」是 5F 的展示亮點。
在這裡你可以體驗 (100日圓/次) 描繪有「烏龍派出所」角色的「角色籤 (共 50種)」扭蛋機。
紀念館 4F「烏龍派出所的作品世界」重現秋本老師親筆原稿的「複製原畫藝廊」是紀念館的展示亮點之一。
紀念館 3F 「烏龍派出所的遊戲場」設有多種專為紀念館製作的獨特遊戲，有「開運改名君」、「AI人格診斷 阿兩度檢測儀！」、「與麗子的♡相性診斷」、「木魚和風遊戲！！ 開拓！！ 悟道的世界」等，不論大人小孩都能樂在其中。
紀念館 2F「為我而設的樓層」由 2個區域組成，第一個區域是「阿兩房間」。包括室內晾曬的衣物、小冰箱，描繪由單身男性散發出的生活感極其寫實。
第二個區域是「永久名譽館長室」，除了能坐在豪華皮椅拍攝紀念照外，抽屜內的「始末書」亦可帶走作為入館紀念。
始末書 (しまつしょ) 是一種日式商務文書，類似中文的「檢討書」或「悔過書」。當員工在公司內部發生工作過失、重大疏失或事故時，須用來詳細報告事情原委並表達歉意、承諾防範措施的正式書面文件。
紀念館 1F「歡迎來到龜有！」是連結漫畫世界與現實龜有的樓層，這裡也是紀念館的終點，在「兩津商店」可購買紀念館原創週邊等伴手禮，再前往街區的路線。
逛完紀念館後，沿著阿兩逃跑的路線，剛好可以展開一場街頭尋寶。記得一出 JR 龜有站南口，先去龜有觀光案內所拿一張免費的「龜有阿兩銅像巡遊地圖中文版」(正反面有北口版與南口版二版)
各式烏龍派出所角色銅像。
位於 JR 龜有站南口廣場的「南口彩色三人組」是龜有街區烏龍派出所 15座角色銅像中唯一的彩色銅像，阿兩、中川、麗子三人元氣滿滿地迎接大家，這是最經典的必拍打卡點。
沿途還能找到 6個特製的彩繪人孔蓋 (包含兩津勘吉、中川、麗子、本田、麻里愛、大原部長等)。
龜有公園「長椅阿兩」， 這座長椅銅像真的太治癒了！你可以直接坐在阿兩旁邊，學他翹著二郎腿、搭著他的肩膀，體驗陪阿兩一起偷懶的快樂。
龜有香取神社內有著「少年啊，朝那顆星邁進吧！阿兩像」。
「龜有銀座商店街 (You Road)」是從 JR 龜有站南口往舊水戶街道方向延伸、全長約 200公尺的直線型商店街，推薦美食有草莓大福、阿兩銅鑼燒、叉燒拉麵、糰子與龜有炸肉餅 (亀有メンチ) 等。
烏龍派出所紀念館 (こち亀記念館)
地址：日本東京都葛飾區龜有3丁目32−17
開放時間：10:00～18:00 (最終入館 17:20，每月第3個星期二公休，若逢假日則順延一天)
門票：大人 (高中生以上) ¥700 / 兒童 (小學生、國中生) ¥300 / 學齡前兒童免費。門票購買採線上預約制 (若當日尚有名額，也可現場購票)，預約官網：https://www.e-tix.jp/kochikame-kinenkan/zh_tw/
交通：搭乘東京地下鐵千代田線 (會直接連通 JR 常磐線各站停車)，從上野或淺草出發大約 20~30分鐘就能抵達 JR 龜有站，走出南口步行約 3分鐘可達。
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