春末夏初的餐桌風景：「凱華樓」一場從北京烤鴨到金魚港點的中菜漫遊

2026-05-26 16:04 舌尖上的旅人 Eric Hsu

春末夏初，JR東日本大飯店台北凱華樓中華料理推出全新菜單，以「南北名饌．匠心宴」為主題，端出多道特色佳餚，從烤鴨到港點樣樣美味，吸引粉絲搶先品嚐。 

栩栩如生的「福壽金魚餃」視覺感滿分。Eric Hsu攝
栩栩如生的「福壽金魚餃」視覺感滿分。Eric Hsu攝

本次全新菜單由凱華樓主廚 楊德興一手打造，延續國人最愛的烤鴨料理，推出「黃袍北京烤鴨3吃」，精選重約3公斤的宜蘭櫻桃鴨入饌，油亮外皮色澤如琥珀般，一刀切下，滿滿鴨油傾流而出，建議先從經典「片皮鴨」吃起，桌邊享受片鴨秀的同時，主廚貼心去除鴨皮內多餘脂肪，更能感受酥脆外皮的焦香風味。第二吃「芋頭鴨架米粉湯」是懂吃老饕的最愛，芋頭燉的軟糯入口即化，品上一口鴨架熬煮的高湯，鹹中帶香溫暖味蕾，讓人不自覺一口接一口停不下來。

招牌「黃袍北京烤鴨3吃」是老饕的最愛。Eric Hsu攝
招牌「黃袍北京烤鴨3吃」是老饕的最愛。Eric Hsu攝

第三吃必嚐「絲瓜鴨肉羹」，選用新鮮絲瓜為食材，清甜絲瓜能降低烤鴨油膩感，鴨肉軟嫩不乾柴，讓人一試難忘。熱炒菜以「東北酸白菜豬肉絲」最為吸睛，大火快炒逼出香氣，豬肉保有一定嫩度，清脆的酸白菜特有酸味畫龍點睛，宛如乾式的酸菜白肉鍋，推薦喜愛酸白菜鍋的饕客必點。

新菜「東北酸白菜豬肉絲」風味酸爽美味。Eric Hsu攝
新菜「東北酸白菜豬肉絲」風味酸爽美味。Eric Hsu攝

特色「北京鍋塌豆腐」小火香煎至表皮微酥，入口滑嫩美味，輔以雞湯微火燜至入味，堪稱絕佳下飯神器。另道「蛋酥開陽娃娃菜」加入蝦米、蛋酥調味，蝦米鹹香滋味更能襯出娃娃菜的清甜，讓整場餐期富含變化。

特色「北京鍋塌豆腐」小火香煎滋味最佳。Eric Hsu攝
特色「北京鍋塌豆腐」小火香煎滋味最佳。Eric Hsu攝

招牌港點也是凱華的一絕，視覺感滿分的「福壽金魚餃」以手工捏製塑形，超仿真金魚造型超吸睛，內餡夾入新鮮蝦肉泥，搭配特製芡汁享用，栩栩如生造型好吃又好拍，讓人回味再三。小朋友最愛的「青蘋果鹹水餃」，以青蘋果為靈感設計，鹹香餡料與Q彈外皮完美契合。

小朋友最愛的「青蘋果鹹水餃」造型超擬真。Eric Hsu攝
小朋友最愛的「青蘋果鹹水餃」造型超擬真。Eric Hsu攝

熊貓造型港點超級吸睛。Eric Hsu攝
熊貓造型港點超級吸睛。Eric Hsu攝


舌尖上的旅人 Eric Hsu

舌尖上的旅人 Eric Hsu

我是Eric，身兼記者、主編、模特等多重身份，同時也是個嗜吃如命的男子，熱愛一步一腳印探索世界，典型金牛座性格對美的事物異常著迷，喜歡在燈光美氣氛佳環境，來杯微醺酒精放慢步調，以文字描繪感情與時尚觀點

#烤鴨 #台北 #美食探店

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2026-05-17 21:11 Belinda的玩美甜蜜窩

#連鎖美味

#雅室牛排

創立於1983年

台北老牌西餐廳代表之一

看過不少人推薦，一直是口袋名單

終於有機會來嚐嚐~!!

為慶生而來~

某娃一早放了一千元在我桌上

說了句給妳~就帥氣轉身

小小年紀就懂現金最實用

且特地05:13傳來生日祝福

((真心覺得浪漫的有點兒肉麻呀~!!))

雅室牛排主打傳統的西式料理

融入現代風味~

讓經典重新詮釋，也多了層次

平日有商業午餐

現烤麵包、和風沙拉

湯品3選1及飲品

來到大直旗艦店~

點了雅室牛排、牛小排

各加點半隻加拿大活龍蝦

半隻加購價980元

蘇先生則點了海鮮套餐

比商業午餐多了前菜跟甜點

前菜干貝Q彈鮮甜~推喔

牛小排超厚的~皮酥內嫩

很好咬也超美味

雅室牛排雖推3分熟

但怕太生保守點5分~也好讚!!

蒸烤龍蝦搭配奶油醬

新鮮龍蝦烤至金黃微脆

搭配濃郁的奶油醬

完美搭配~蝦肉也鮮Q

可惜某娃那孩子嫌腥呢..

蘑菇酥皮濃湯也超推

濃郁奶油湯底

與新鮮蘑菇完美融合

香醇濃郁~搭上酥皮也超讚!!

麵包現烤有兩款~

葵花籽橙皮、雜糧裸麥

端上桌還會燙手

沾滿奶油超好吃~!!

#雅室牛排#台北西餐廳#加拿大活龍蝦

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#牛排 #台中 #台北 #美食探店

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走進台中豐原 看陸家3代人的齊心胼手胝足 讓公老坪譜寫出觀光的新樂章

走進台中豐原 看陸家3代人的齊心胼手胝足 讓公老坪譜寫出觀光的新樂章

2026-05-19 21:01 旅奇傳媒 TR Omnimedia
台中豐原公老坪的「流星花園．幸福樂活園區」視野遼闊，成為各大活動指定選地。　圖：公老坪流星花園／提供
台中豐原公老坪的「流星花園．幸福樂活園區」視野遼闊，成為各大活動指定選地。　圖：公老坪流星花園／提供

【旅奇傳媒/記者-王政】台灣旅遊交流協會執行委員會召集人賴瑟珍指出：「時序2月，一進入台中豐原公老坪的『流星花園．幸福樂活園區』，映入眼簾的是滿園黃澄澄的橘子樹與尚未滿開的櫻花樹，海拔僅約500公尺，但視野遼闊，可將大台中景色盡收眼底。以『流星花園』來命名休閒農場，可知它成立的年代，它的前身是『公老坪觀光果園』，為台灣最早期的觀光農場，而台灣第1個結合『農業』與『觀光休閒』的宜蘭香格里拉休閒農場，張清來創辦人亦專程前來參觀交流。」

▲（左起）公老坪流星花園第3代陸冠全、台中市觀光旅遊局局長陳美秀、台灣旅遊交流協會執行委員會主委賴瑟珍、公老坪流星花園第2代陸桂森。　記者-王政／攝
▲（左起）公老坪流星花園第3代陸冠全、台中市觀光旅遊局局長陳美秀、台灣旅遊交流協會執行委員會主委賴瑟珍、公老坪流星花園第2代陸桂森。　記者-王政／攝

▲（左起）公老坪「流星花園」第3代陸冠全、台中市觀光旅遊局局長陳美秀、台灣旅遊交流協會執行委員會主委賴瑟珍、公老坪「流星花園」第2代陸桂森。　記者-王政／攝

不是接班、而是接力 從果園到觀光度假型安養中心 流星花園寫下以社福為根、以產業為翼的地方創生路

「流星花園」成立於1988年，歷經觀光農場、休閒農場、經營民宿與企業教育訓練設施的轉型，期間更運用農場優勢創立田園幼稚園，首創「大自然教室」；隨著台灣社會的高齡化，因應長者尊嚴照護的迫切需求，設立「田園老人養護中心」，以慈善公益為目標，提供需要照顧及低收入戶優先入住。

歷經年代的「流星花園．幸福樂活園區」能夠屹立不搖的發展，親自走一趟園區就會發現關鍵因素在於父子的質樸與傳承。第2代同時也是公老坪產發協會榮譽理事長、台中民宿協會理事長陸冠全，開著高爾夫球車載著父親陸桂森導覽園區的每個角落，陸桂森驕傲的如數家珍說著「流星花園」轉型歷程、滿園的橘子樹、園區的一花一木、幼稚園小朋友最親近自然的學習、老人養護中心的照護、農產品加工過程與體驗，甚至子女的教育也圍繞著園區發展，兒子學習農場經營管理、女兒修習護理專業，經營流星花園是全家的事業，也是陸桂森的志業。

聽著陸冠全眼睛發亮的說著退伍即接棒父親，思考的是永續經營與未來理想。看到他沿路與農家話家常、關心柑橘的產量與銷售，就知道他不只經營自家事業，而是懷抱農村與產業再創新的理想。甚至以年輕人的思維順應國際趨勢，推動里山計畫，運用園區內旱溪水源生態池、保留百年土角厝與洞洞屋等，獲得國際里山倡議組織肯定，成為企業安排 ESG 學習的最佳場域。

家族企業的永續發展，傳承就是核心，從陸家父子身上看到經營理念、在地共好與投入公益價值觀的一致，打造園區滿足不同年齡層的需求，成為名符其實的幸福樂活園區。

▲園區已成為台中最具代表性的休閒娛樂基地，更兼具老人養護中心的慈善功能。　圖：公老坪流星花園／提供
▲園區已成為台中最具代表性的休閒娛樂基地，更兼具老人養護中心的慈善功能。　圖：公老坪流星花園／提供

代代傳承，是許多企業主的心願；子承父業，既是血濃於水的牽絆，也是理念延續的期待。然而，現實中接班往往伴隨衝突與磨合，理想的碰撞未必總能圓滿收場。

但在台中豐原的公老坪「流星花園」，陸家3代的故事，卻是另一種版本：不是權力的交接，而是志業的接力；不是世代的對立，而是價值的延續。他們從農業出發，走向觀光，再跨入社會福利，最終以「在地共好」為核心，走出一條融合產業與公益的地方創生之路。這是位於公老坪的流星花園的3代故事。

▲公老坪「流星花園」第3代陸冠全正扮演企業乃至於社區的轉變推動者，帶領家鄉向上提升。　記者-王政／攝
▲公老坪「流星花園」第3代陸冠全正扮演企業乃至於社區的轉變推動者，帶領家鄉向上提升。　記者-王政／攝

▲公老坪「流星花園」第3代陸冠全正扮演企業乃至於社區的轉變推動者，帶領家鄉向上提升。　記者-王政／攝

第1代起家 從山坡果園出發的夢想

被稱為「豐原的陽明山」的公老坪，隨著時代的推進，已讓柑橘與柿子成為這片丘陵的一級產業命脈。

1977年，陸家第1代陸昌鼎在這裡創業，打造全台第1座觀光果園－「公老坪農場」。在那個農業尚未「觀光化」的年代，他便意識到農村不能只靠收成，而要讓人走進來、體驗它。於是他開放採果、導覽解說，甚至接待海內外參訪團體，讓公老坪聲名大噪。這份前瞻思維，為日後陸家的多角化經營奠下基礎。

▲「流星花園．幸福樂活園區」也提供度假民宿場域，週邊環境高雅舒適。　記者-王政／攝
▲「流星花園．幸福樂活園區」也提供度假民宿場域，週邊環境高雅舒適。　記者-王政／攝

▲「流星花園．幸福樂活園區」也提供度假民宿場域，週邊環境高雅舒適。　記者-王政／攝

從教育到老人社福 完成人生的起與終

由於陸昌鼎自幼受戰亂影響，求學之路坎坷，因此始終懷抱「興學夢」，因此1990年，他創立「公老坪田園幼稚園」，首創「大自然教室」，讓孩子在果園與山林間學習，孫子陸冠全便是第1代的學生。

而當陸昌鼎步入晚年，看見社會快速高齡化，又萌生另一個更大的願望：為長者打造有尊嚴的晚年生活。隨著社會高齡化加劇，另一個更迫切的需求：「長者的尊嚴照護」也因應而生。因此1998年，他選擇投入畢生積蓄，並向銀行貸款龐大資金，成立社福慈善事業基金會，籌設「田園老人養護中心」。

當時社福單位並不看好這個位於半山腰、以「觀光度假型」為概念的安養機構，從申請到正式營運，歷經多年波折，直到2005年才正式開幕。這是一場理想與現實的拔河，而接下來的重擔，落在第2代陸桂森的肩上。

承擔壓力的第2代 守住尊嚴的安養理念

並非社工背景出身的陸桂森，為了完成父親的夢，他赴東海大學修習社會工作學分，深入了解高齡社會的趨勢與需求。不僅如此，他更走訪各地安養機構，思考一個問題：為什麼住進安養中心，往往被視為「被遺棄」？ 於是，他將養護中心打造成「觀光度假型」空間。寬敞的前庭花園、遠眺山景的視野、專業復健室與輔具設備、免費復健師服務、日間照護與陪診服務，讓長者不只是被照顧，而是有尊嚴地生活。

然而，理想並不等於順遂。營運初期僅10餘位長者入住，虧損壓力沉重。最終，他靠著「流星花園景觀餐廳民宿」的營收補貼養護中心，撐過最艱難的時刻，只為守住父親那句話：「給長者有尊嚴的晚年。」經過多年的努力，終於讓田園老人養護中心被市場認可，更多次獲得政府評鑑優等，成為中部具指標性的安養機構。

▲寬廣的空間除了是學子們校外活動最佳場域，更是婚宴、親友聚會之外擴大成公司行號、公部門舉辦各式活動的首選。　圖：公老坪流星花園／提供
▲寬廣的空間除了是學子們校外活動最佳場域，更是婚宴、親友聚會之外擴大成公司行號、公部門舉辦各式活動的首選。　圖：公老坪流星花園／提供

▲以寬闊場域搭配絕美景致，成為農村水保署台中分署補助的「天茶地酒英雄會」活動舉辦地。　圖：公老坪流星花園／提供
▲以寬闊場域搭配絕美景致，成為農村水保署台中分署補助的「天茶地酒英雄會」活動舉辦地。　圖：公老坪流星花園／提供

第3代的轉型 從農產到里山倡議

如果說第1代是開創者，第2代是守護者，那麼第3代陸冠全便是家族企業的轉型者。

退伍後返鄉的他，不僅一肩挑起家業，更在接下公老坪產業發展協會理事長後，成為青年返鄉的代表人物。作為鄉里間的推廣者，他總是熟練駕駛高爾夫球車，沿著果園步道穿梭，從柑橘品種到鄰里作物如數家珍，並且能熱情分享農作故事。

然而返鄉接棒的他，在轉型的路上也常面臨來自家裡乃至於社區的阻力，但他沒有急著推翻傳統，而是從傾聽開始。透過一次次與農友對話，逐步凝聚共識，讓長輩理解：如果不改變，農村只會更快凋零。面對傳統農村老化與產業衰退，他思考的是如何讓公老坪「一年四季都有理由上山」？

在自家的流星花園，他選擇在民宿之外擴大整體園區的附加價值，寬廣的空間不僅成為中部地區學子們校外活動的最佳場域，更在婚宴、親友聚會等功能性之外，擴大成公司行號、公部門舉辦各式活動的首選，一如農村水保署台中分署補助的「天茶地酒英雄會」選擇在園區舉辦，便是看中寬闊的場域搭配絕美景致等優勢。

▲推動「農業六級化」，將一級生產、二級加工與三級行銷整合，讓農產品換個方式成為伴手禮或紀念品。　記者-王政／攝
▲推動「農業六級化」，將一級生產、二級加工與三級行銷整合，讓農產品換個方式成為伴手禮或紀念品。　記者-王政／攝

▲推動「農業六級化」，將一級生產、二級加工與三級行銷整合，讓農產品換個方式成為伴手禮或紀念品。　記者-王政／攝

而在公領域部分，陸冠全則推動「農業六級化」，將一級生產、二級加工與三級行銷整合，讓農產品不再只以「斤兩」計價，而是以品牌與體驗創造價值，包括：

★ 春天賞橘花如雪

★ 夏天舉辦「仲夏荔枝夢」與果醋DIY

★ 秋天柿子食農教育

★ 冬天柑橘節與柑橘饗宴

同時，他開發柿葉冷泡茶、柑橘吸凍、柑橘軟糖等加工產品，解決盛產滯銷問題，甚至利用專利瓶蓋與奈米技術，讓柿葉茶可鮮泡現飲，提高附加價值。

▲爭取農村水保署補助，推動「里山倡議」計畫，打造旱溪生態池與示範空間，保留百年土角厝與洞洞屋。　記者-王政／攝
▲爭取農村水保署補助，推動「里山倡議」計畫，打造旱溪生態池與示範空間，保留百年土角厝與洞洞屋。　記者-王政／攝

▲爭取農村水保署補助，推動「里山倡議」計畫，打造旱溪生態池與示範空間，保留百年土角厝與洞洞屋。　記者-王政／攝

在環境面，則爭取農村水保署補助，推動「里山倡議」計畫，打造旱溪生態池與示範空間，保留百年土角厝與洞洞屋。公老坪以「永續發展及坡地水資源調控之里山地景」成果，獲國際里山倡議組織肯定，並榮獲台中市「建築園冶獎」。公老坪，從單一柑橘產地，蛻變為結合生態、教育、觀光與加工的示範社區。

3代交織的價值：產業為翼，公益為根 

回望陸家3代，脈絡清晰可見，第1代的陸昌鼎，用觀光農業打開農村的門；隨後接棒的第2代陸桂森，以社會福利守住人的尊嚴。而目前正一肩扛起3代招牌的陸冠全，則用創新與永續翻轉農村未來。

他們並非單純經營企業，而是在經營「地方」。果園帶來人潮，民宿創造現金流，養護中心守護長者，產業協會凝聚社區。商業與公益並非對立，而是互為支撐。在高齡化與農村凋零的雙重挑戰下，公老坪沒有選擇離開，而是選擇扎根。

3代人的胼手胝足，不只是家族事業的延續，更是一場關於土地、尊嚴與未來的長跑。他們用半世紀證明，地方創生不是口號，而是一種願意留下來、慢慢耕耘的態度。在公老坪，接班不是權力的移轉，而是永續的接力。

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#觀光 #台中 #流星花園

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[中壢]老街溪步道

[中壢]老街溪步道

2026-05-19 14:19 Mei-wen Wang

中壢老街溪步道是城裡水景森呼吸。

CSC07879
CSC07879


中壢渡周末，在福容徠旅中壢海旅客房一夜好眠，早起的老公出門散步，他驚喜發現就在壢小故事森林附近就有條整修完善的沿溪步道，這是老街溪步道，早餐後我們決定就到步道散散步。 老街溪源自龍潭，河道向北一路流經了平鎮、中壢、大園等區域，因流經中壢老街而得名。老街溪步道沿溪整修，目前總長約5.2公里長，自平鎮八字圳水岸公園開始，延伸至中壢環北路，沿路串起新勢公園、河岸公園、河川教育中心，還有歷史悠久的新光福德宮。我們當時散步約兩個鐘頭，無法走完整條步道，僅領略部分風情。從中壢家商附近進入步道，步道寬廣，多有鄉親散步運動而不顯擁擠，岸邊的綠意蔥鬱，涼風習習，老街溪溪面開闊，時有白鷺低飛掠過，我們仍在中壢市區，在此散步有大隱於市之感。我們經過復古建築，溪邊公園綠地，開闊廣場，土地公廟等等；在中壢生活的靜謐通道中散步，空氣中出現我喜愛的桂花香，溪畔家戶栽種的桂花盛開。

老街溪的位置低於市區路面，於是運用落差做成溜滑梯。

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來玩溜滑梯。

從前的豬舍如今更新成通風乾淨的洗手間。

溪邊步道樹蔭涼爽。


枝椏低垂於水面。

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老街溪步道仍持續修建中，完成後會長達十幾公里。

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現場有不少鄉親散步運動，而步道腹地廣闊，毫無擁擠之感。

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溪水清澈，風來徐徐。

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古紅磚窯柱。

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這段修有木棧道。

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前路還很長，考慮Check out 時間，該往回走了。

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身邊桂花飄香。

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回程因視野角度不同，同樣的路徑有不同的美麗。

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覺得遇見天然錦鯉池。

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步道上的可愛樹木。

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走進發現是很有存在感的老樹。

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走回福容徠旅時，注意到一地落花。

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仰望發現高聳的木棉樹。

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木棉樹上的鳥巢不知是誰的歸處。

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老公覺得自己對中壢很熟悉，而本回拜訪頗有驚喜，從未想過在中壢市區能遇到如此愜意散步之處。

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Mei-wen Wang

Mei-wen Wang

希望修練烏煙瘴氣中的歡笑，還有老來俏。

#老街

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《有時就想往山裡去》下雨天也能散心！台北捷運就能到的療癒系步道

《有時就想往山裡去》下雨天也能散心！台北捷運就能到的療癒系步道

2026-05-14 19:30 Milly

有時候，想去山裡走走，不一定是為了運動。只是想暫時遠離都市的喧囂，走進寧靜。

這天剛好下著雨，原本還在猶豫要不要出門，最後還是決定到景美附近的仙跡岩散步。從景美捷運站出站後，步行不到五分鐘就能抵達登山口，對於臨時想親近自然的人來說，非常方便。

仙跡岩步道介紹

仙跡岩步道入口
仙跡岩步道入口

仙跡岩步道鋪設完善，沿途多是平緩的水泥路與木棧階梯，即使是陰雨綿綿的日子，也不太需要擔心泥濘濕滑。

階梯步道
階梯步道

一路上經過幾座小廟宇，香火與山林交錯，有種台北郊山特有的生活感。偶爾停下腳步雙手合十，也像是在替最近忙碌的生活留下一點喘息空間。

走到山上的涼亭時，眼前沒有期待中的遼闊景色，只有一大片被濃霧覆蓋的山景。雖然少了視野，卻意外多了幾分安靜。

仙跡岩傳說

而「仙跡岩」這個名字，其實也藏著有趣的地方傳說。

其中一種說法，是五百年前劉海仙翁雲遊到景美時，發現北方妖氣沖天，原來是一隻大蟾蜍精正在作亂。仙翁便試圖以魚竿降伏妖怪，卻因用力過猛，一腳踩進岩石中，留下了如今的仙跡。



vocus｜新世代的創作平台
充滿仙氣的步道

另一種傳說則與呂洞賓有關。相傳他追隨何仙姑來到凡間，先落腳於公館蟾蜍山，後來再一步跨到景美仙跡岩，因此留下足跡。不過也有一說，真正的人物其實是「顏洞賓」，只是多年來被誤傳成了呂洞賓。


據說就是這顆石頭
據說就是這顆石頭

下山時改走另一條步道，同樣平緩好走，最後再慢慢接回景美捷運站。仙跡岩步道四通八達，甚至能一路走往萬芳醫院，不論長輩、小孩，或只是想短暫逃離日常的大人，都很適合來這裡散散步。

有時候，真的不用跑太遠。

在雨天裡，走進一片山林，就已經很療癒了。

Milly

Milly

單身獨居女子的的日常生活。特別喜歡親近山林，分享登山健行行程、國內外獨旅見聞，品評在地特色美食、藝文展覽，以及簡單的食譜料理，一個人的生活也可以過得豐富充實。

#台北 #療癒 #散步趣 #捷運旅遊 #雙北健行步道

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網評「最值得重刷」的鬥智權謀陸劇TOP6！這部無法超越、口碑更勝《慶餘年》
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半年已有百家開賣！全台杜拜巧克力Q餅人氣TOP 10

半年已有百家開賣！全台杜拜巧克力Q餅人氣TOP 10

2026-05-19 11:02 網路溫度計DailyView

杜拜巧克力Q餅熱潮來襲！

你知道什麼是「杜拜巧克力Q餅」嗎？從2025年底開始，這款名為「두쫀쿠」的「杜拜巧克力Q餅」就在南韓創下驚人紀錄，不僅超商3個月狂賣180萬個，搜尋量更暴增25倍！這股熱潮在2026年初正式席捲台灣，其靈魂在於保留了杜拜巧克力最具代表性的「開心果醬」與「金黃卡達伊夫麵絲」，並將其包裹在棉花糖成的Q皮中。這種「外層軟Q、內餡咔滋」的層次感爆棚，讓它迅速擄獲甜點控的心，成為今年最強的「社群流量密碼」。

面對全台百花齊放的店家，哪一家最值得你排隊？《網路溫度計DailyView》特別盤點全台超過百家店家，並透過《KEYPO大數據關鍵引擎》大數據輿情分析軟體，調查2026年1月1日至2026年5月11日期間網路上討論熱度最高的「十大人氣杜拜巧克力Q餅店家」。究竟誰才是網友心目中的「天花板」？跟著小編一起揭曉！

No.10 SIROO CAFE

翻攝IG／si__roo__

IG：si__roo__
價格：140元／顆

位於捷運雙連站巷弄內的韓系咖啡廳SIROO CAFE，號稱是台北最早販售「杜拜巧克力Q餅」的指標店！其靈魂內餡卡達伊夫麵絲歷經3次、耗時30分鐘反覆烘烤，打造出極致酥脆且不油的口感；搭配100％開心果醬與比利時白巧克力精準調和，外層則以深色可可粉與棉花糖製成輕薄Q皮，整體紮實飽滿、甜而不膩。

身為台北杜拜巧克力Q餅的先行者，SIROO CAFE在社群上累積了大量好評，網友紛紛大讚：「內餡脆口然後爆炸濃」、「外皮雖然是棉花糖，但很好咬斷」、「開心果香氣最濃郁」。近期店家更推出「杜拜巧克力毛巾蛋糕」，將咔滋作響的開心果麵絲結合輕盈的馬斯卡彭起司，層層堆疊的絕妙平衡再度掀起瘋搶熱潮！

No.9 Melting Finger

翻攝IG／meltingfinger

IG：meltingfinger
價格：現場售價110元／顆；官網限定6入禮盒特價660元（原價780元）

由韓國老闆主理的甜點店Melting Finger，自1月14日開賣杜拜巧克力Q餅以來，已締造超過10萬顆的驚人銷量！其外層採用揉入微苦黑可可粉的棉花糖糯米皮，口感偏濕潤；靈魂內餡則以發酵奶油拌炒黃金酥脆的卡達伊夫麵絲，混合濃郁開心果醬，一口咬下瞬間發出誘人的「沙沙」碎裂聲，層次分明。

憑藉極具記憶點的軟Q口感與親民定價，Melting Finger迅速在社群累積超高聲量，成為網友推薦的必吃名單：「外皮麻糬最軟Q，內餡脆口，比較奶味的開心果」、「口感很好越嚼越香」、「餡料厚實香氣十足，外皮厚度適中，口感彈牙不黏牙」。不過也有網友認為：「實體比較小顆，內餡也少一些，價格也算親民」、「有點太濕了，內餡容易流出來」，建議品嚐時大口咬下要小心爆漿！想品嚐的吃貨們也需注意，門市週一皆不供應，北部門市於週二至週日販售，台中店則限定週五至週日才買得到。

No.8 尷尬司康

翻攝IG／embarrassing_scone

IG：embarrassing_scone
價格：110元／顆

被譽為台中首家開賣「杜拜巧克力Q餅」的尷尬司康，不僅是極具競爭力的CP值代表，更研發出全台最狂的「杜拜系列家族」！品牌選用義大利頂級開心果醬、法芙娜可可粉及法國AOP發酵奶油，除了經典Q餅，更將觸角延伸至小山園抹茶口味、司康及可頌。最受矚目的莫過於全台首創「杜拜巧克力壽司」，外皮不再裹可可粉，讓最純粹的開心果鹹香直接與味蕾正面對決，創意無極限。

店家挑戰甜點邊界的功力讓社群聲量居高不下，網友紛紛評價：「皮薄偏軟，內餡算濕潤，開心果味道也夠」、「甜度對我來說剛剛好」。尤其是創意十足的壽司造型更引發熱烈討論，創下聲量高點：「竟然出壽司太可愛了吧」、「老闆真的太逼人了」、「這個日本人看到會生氣（笑）」。這系列商品僅在台中金典店限量販售，想一嚐「杜拜家族」魅力的朋友記得提前預訂！

No.7 台南遠東香格里拉

翻攝IG／shangrilatainan

IG：shangrilatainan
價格：杜拜巧克力Q餅190元；草莓杜拜巧克力Q餅220元

位於台南遠東香格里拉的「品香坊」，將杜拜巧克力直接拉升至五星奢華等級！內餡嚴選西西里等地中海產區開心果，搭配法國Weiss精品巧克力與卡達伊夫麵絲，外層則包覆自製的Q軟棉花糖。一口咬下，堅果香與可可濃度瞬間爆發，完美演繹滑順與酥脆的雙重口感。此外，母親節更強勢推出專屬芙朗塔與巴斯克蛋糕，徹底征服甜點控的胃。

頂級用料與絕佳的鹹甜平衡，讓它榮登許多饕客心中的台南第一：「人生第一次如此頻繁進出五星級飯店，就是為了杜拜巧克力」、「料很紮實，內餡滑順但卡達伊夫絲是酥脆的」、「鹹甜口味中和了巧克力的甜膩，是可以完整吃完一顆的那種」。而更讓網友大推的超級加分項，則是其購買便利性：「重點是不用排隊不用預訂，不論哪時去都有現貨」、「每天都有現貨提供，每次都是走進去就有」，想隨時解饞免排隊的極致享受，這家絕對必收！

No.6 奧瑪烘焙

翻攝IG／auma_bakery

IG：auma_bakery
價格：85元／顆

深耕高雄近20年的在地職人名店奧瑪烘焙（Auma Bakery），成功將韓國大熱的杜拜巧克力Q餅風潮引進南台灣，更創下日銷突破3,000顆的超狂紀錄！由於買氣極旺，品牌建立了一套完整的購買機制：高雄各門市僅開放「當日」電話預訂，且每人限購30顆以防堵代購。針對全台吃貨，官方也提供宅配服務，主要販售方便保存的「冷凍盒裝版」，共有4盒裝與6盒裝兩種組合可供選購。

除了完善的通路與佛心的85元親民價，其產品實力也不容小覷。許多網友盛讚：「內餡給得很足，咬下去整個滿出來」、「外皮厚度雖然較明顯，但軟Q口感搭配脆口內餡很有層次」、「第一口是微苦可可，中和了甜度，非常推薦！」目前品牌也持續在屏東、台南百貨進行快閃，讓南台灣的粉絲不用跑遠就能輕鬆解饞。

No.5 拌伴 반반

翻攝IG／banban_taipei

IG：banban_taipei
價格：135元／顆

明明主打的是健康韓式料理，近一年來卻憑藉純韓系甜點一炮而紅的台北中山區名店「拌伴　반반」，連老闆也忍不住打趣自嘲是「被杜拜巧克力Q餅耽誤的韓式餐廳」！身為台北代表性店家之一，拌伴持續優化購買體驗，5月正式宣布全時段開放現場購買與Uber Eats外送，且標榜免排隊、無數量限制。品牌更針對食客回饋迎來全面進化，將內餡調整為100％開心果搭配嘉麗寶白巧克力，大幅提高堅果比例以平衡甜度，外皮更換成成分單純、更輕盈的低糖棉花糖，將質感推向新高度。

升級後的Q餅外層裹上頂級法芙娜可可粉，完美演繹了「外Q軟、內滑順、超脆口」的口感層次！網友對風味給予極高評價：「外皮是偏軟Q的口感，內餡甜度我個人覺得適中、不會太甜」、「口感超級脆，本身對開心果是還好的，但這個我真的很可以」、「微苦可可粉很棒～整體不會太甜，內餡濕潤搭配脆脆的口感好好吃」。店家也溫馨提醒，品嚐Q餅之餘，別忘了嘗試主打「0味精」的健康韓食，同樣是社群上好評不斷的熱門焦點。

No.4 旅禾烘焙

翻攝IG／luffbakehouse.tw

IG：luffbakehouse.tw
價格：90元／顆

知名的台中伴手禮名店「旅禾烘焙」也來參戰！其杜拜巧克力Q餅內餡不僅包裹著濃郁西西里開心果醬，還有獨家招牌泡芙脆片，完美交織出頂級堅果與苦甜可可香。單顆90元的佛心價不僅CP值破表，連鎖產能優勢更讓吃貨大讚：「門市現貨滿滿，不想等的可以買來嚐鮮」，堪稱隨時解饞的最佳救星。超高還原度與完美比例讓網友狂推：「內餡濕潤酥脆、開心果味很重，跟上個月在韓國吃的差不多」、「外皮有嚼勁不過硬，甜度適中很好吃」。

除了經典Q餅，旅禾更推出「杜拜巧克力生甜甜圈」，將極柔軟的麵團填入香濃可可香堤，表面撒滿開心果麵皮絲與可可粉，極致邪惡的濃郁層次讓粉絲直呼：「買到生甜甜圈也超好吃！」雙重美味一次滿足，絕對是甜點控的朝聖首選。

No.3 糖村 SUGAR & SPICE

翻攝Threads／sugarspicetw

IG：sugarspicetw
價格：350元／盒（5入裝）

以法式牛軋糖聞名的台灣伴手禮指標「糖村SUGAR & SPICE」，強勢跨足杜拜巧克力Q餅戰局！平均單顆僅70元的極高CP值，一曝光便在Threads與IG引爆開箱熱潮，穩居網友推薦名單前段班，帶動聲量穩定爬升。

糖村的Q餅尺寸精緻小巧，主打「皮薄、極致濕潤且爽脆分明」，吃過的網友盛讚：「皮薄Q，內餡濕潤又會脆，有淡淡奶香味推爆」、「奶香偏重醬也偏多，一口一顆剛剛好不會很甜」、「已經回購超多次了」。因每日手工限量，官方於5月13日更新販售模式：除了全面開放官網與門市預訂外，北中南多間指定門市（如台北敦南、台中文心旗艦、高雄文立等）也備有現場現貨供直接搶購。想解饞的吃貨建議出發前先致電確認，以免撲空！

No.2 聖保羅烘焙花園

翻攝官網／聖保羅烘焙花園

IG：saintpaul_tw
價格：100元／顆

沒想到居然可以在傳統中式Q餅名店內，找到時下最熱門的「杜拜巧克力Q餅」！聖保羅烘焙花園巧妙運用擅長的皮料研發經驗，打造出拉絲感極強的厚實棉花糖皮，內餡則塞滿爆量的西西里開心果醬與靈魂卡達伊夫麵絲，每口都能感受到「咔滋咔滋」的脆口。新品上市後在Threads與IG迅速竄紅，被許多甜點控譽為「心中第一名的杜拜Q餅」。除了經典Q餅，品牌更延伸推出杜拜巧克力蛋糕，滿足甜點控對濃郁慕斯與酥脆口感的雙重追求。

由於市場反應遠超預期，聖保羅曾於3月一度因原物料供應不及而短暫暫停接單，以確保每一份Q餅的品質穩定，目前已全面恢復供應。這份對品質的堅持也反映在網友評價中：「聖保羅夯爆了」、「聖保羅真的是目前第一」、「聖保羅的杜拜巧克力Q餅真的世界無敵好吃，我要買一百顆起來囤貨」、「到底是誰第一個發現的，聖保羅的杜拜巧克力真的有夠好吃」。

No.1 85度C

度C提供

IG：85cafe
售價：90元／顆

榮登榜首的正是全台知名連鎖品牌「85度C」！2月率先於限定門市開賣便引起瘋狂搶購，3月12日起正式推向全台門市，憑藉極高的購買便利性與話題性奪冠。這波熱潮更因韓國男團 NCT WISH 來台認證大讚美味，迅速在粉絲圈發酵，引爆社群打卡與同款甜點朝聖風潮。單顆90元的定價讓小資族也能輕鬆入手，網友開箱後紛紛盛讚：「完全不死甜又脆又紮實，無糖人可以衝！」、「內餡濕潤且開心果味濃，整體平衡得很好」。

除了明星同款Q餅，85度C更祭出超豐富的杜拜全系列甜點。全台麵包坊同步推出超吸睛的「杜拜馬麵包」，呆萌的小馬造型內含香濃開心果醬，不只好吃更拍到停不下來；還有金黃酥脆的「杜拜可頌」，層層奶油香氣與開心果麵絲交織，奢華感滿分。這種將潮流甜點與日常烘焙完美結合的策略，讓85度C成功從眾多名店中脫穎而出，成為全台甜點控公認「好買又好吃」的終極首選！

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2026年1月1日至2026年5月11日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

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