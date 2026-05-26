高雄巨蛋追星必存！演唱會補充體力美食清單

Miss Mimi Coffee。圖／IG, khplayfun

近年來高雄演唱會大爆發，讓「巨蛋捷運站」成了全台追星族的聚集聖地。但其實最崩潰的往往不是散場人潮，而是狂歡後發現肚子比靈魂還要空虛啊！大家難得來高雄巨蛋一趟，與其在巷弄盲目亂走，不如先存下這篇！小編特別整理了2026高雄巨蛋美食懶人包，精選中式、日式、咖啡廳三大類私藏清單。通通是步行就到餐廳，從捷運站出來走幾步就能開吃！這份清單也考慮到了一個人也能吃的友善店家，讓你輕鬆鎖定巨蛋捷運站美食，把體力留給最愛的本命！

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高雄巨蛋附近美食｜中式餐廳

弘記肉燥飯舖

弘記肉燥飯鋪。圖／ IG, yuan_kseat

這家絕對是巨蛋商圈的「中式顏值擔當」！誰說吃肉燥飯一定要路邊攤？弘記肉燥飯舖把傳統小吃做出米其林級的精緻感。小編私心最愛他們的「肉燥飯加半熟蛋」，濃郁滷汁配上流汁蛋黃真的太幸福！這間店翻桌速度快，對於開演前想「快、狠、準」補足體力的粉絲來說簡直是福音。加上裝潢明亮舒適，就算是一個人也能吃得超有儀式感。出捷運站走過來不用幾分鐘，絕對是2026高雄巨蛋美食裡必吃項目之一！

小編小提醒：雖然弘記翻桌很快，但遇到尖峰時段人潮還是很驚人！建議大家避開正中午或晚上六點的時段，或是選擇外帶吃也一樣美味。

營業時間：11:30-15:00、16:30-22:00

交通：捷運巨蛋站2號出口步行約3分鐘

地址：高雄市左營區立文路96號

華饌湯包麵食館

華饌湯包麵食館。圖／IG, mingshen0814

想要大口吃的飽足感？選「華饌湯包麵食館」就對了！這間主打現點現蒸的爆汁湯包和各式麵食，雖然走平實路線，但味道絕對是紮實的「硬實力」。小編最推他們家的招牌湯包，皮薄餡滿、輕輕一咬就有鮮甜湯汁流出，配上一碗酸辣湯真的超靈魂！這裡空間寬敞，非常適合揪團追星的朋友們演唱會後坐下來大吃一頓。如果你不愛排隊等百貨美食街，這間步行就到餐廳就是最棒的選擇。多樣化的點心與麵食和熱騰騰的現蒸美味，保證讓你能快速回血。

小編小提醒：雖然弘記翻桌很快，但遇到尖峰時段人潮還是很驚人！建議大家避開正中午或晚上六點的時段，或是選擇外帶吃也一樣美味。

營業時間：11:30-15:00、16:30-22:00

交通：捷運巨蛋站2號出口步行約3分鐘

地址：高雄市左營區立文路96號

高雄巨蛋附近美食｜日式美食

榮一拉麵

榮一拉麵。 圖／IG, doppo_shokkyaku

如果是對湯頭層次有要求的拉麵愛好者，「榮一拉麵」絕對是這區的實力代表之一。這間店從門面到內裝都帶有一種低調的職人氛圍，主打濃厚卻不膩口的雞白湯頭，吃完並不會給人一種負擔的感覺。小編很喜歡這裡的用餐環境，雖然位置不算多，但都有使用隔板，一個人也能吃得非常專注且自在。這裡不像一般拉麵店只有單純的鹹味，而是能吃出食材的品質，對於想在高雄巨蛋美食中尋找質感日料的人來說，這碗拉麵的表現相當穩健，完全值得來嘗試看看。

小編小提醒：榮一拉麵有提供免費加麵一次的服務！不過小編也要溫馨提醒，大家還是要衡量自己的胃口，千萬不要浪費食物喔！

營業時間：平日17:00-21:00；假日11:00-14:00、17:00-21:00

交通：捷運巨蛋站2號出口步行約12分鐘

地址：高雄市鼓山區明華路120號

森川丼丼

森川丼丼-巨蛋店。圖／IG, st_flowerandfoodie

「森川丼丼」以種類繁多的丼飯與壽司聞名，從基本款到視覺張力滿分的料理通通有。雖然外觀看起來很華麗，但餐點口味其實相當紮實，不會讓人有種「只是拍美照」的落差感。如果你不喜歡太沉悶的用餐氛圍，森川丼丼這種熱鬧的居酒屋感絕對會讓你喜歡。菜單選擇多到讓人有選擇困難，不管是想要大口吃肉還是享用鮮甜海鮮，這裡都能一次滿足。

小編小提醒：如果你是帶著家裡的毛小孩一起出門，森川丼丼設有「寵物友善區」，讓毛孩可以一起享受巨蛋美食，不過為了維護其他客人的用餐環境，記得要帶牽繩或提籃喔！

營業時間：平日15:00-22:30；假日11:00-14:00、17:00-21:00

交通：捷運巨蛋站1號出口步行約5分鐘

地址：高雄市鼓山區昌盛路55號

高雄巨蛋附近美食｜咖啡廳

日和珈琲 GoodVibe Coffee

日和珈琲 GoodVibe Coffee。圖／IG, dailytaste_2024

「日和珈琲」以老宅懷舊復古門面聞名，比起一般快節奏的咖啡廳，這裡更像是一個讓你可以暫時與外界切換頻道的空間。小編私心推薦他們的「招牌焦糖布丁」，口感紮實且帶有微苦的焦糖香味，配上一杯手沖咖啡剛剛好。這裡不只適合朋友小聚、輕聲聊天，一個人也能吃得非常愜意，是那種會想讓人一訪再訪的口袋名單。如果你想找個地方放慢腳步、享受一段不被打擾的午茶時光，日和珈琲絕對是能讓你徹底放鬆的最佳地方！

小編小提醒：店家目前不開放電話預約。另外，店內最後點餐時間是17:30，想要前往的朋友要注意時間，以免撲空喔！

營業時間：10:00-18:00（星期一、二公休）

交通：捷運巨蛋站4號出口步行約5分鐘

地址：高雄市左營區新上街307巷2號1樓

Twomi Coffee To go 富國店

Twomi Coffee To go。圖／IG, angelawanglove

如果你在高雄巨蛋商圈附近想喝杯好咖啡，但又不想大費周章在店內久坐，「Twomi Coffee To go」絕對是首選。這家店雖然主打外帶，但裝潢仍然一點都不馬虎，店面日系復古的簡約俐落設計，散發出職人的專業感，對於每天需要一杯好咖啡來「開機」的人來說，這裡提供的品質絕對優於一般的連鎖咖啡。小編特別要私心推薦給甜點控：這裡的「布丁霜淇淋聖代」真的非常欠點！香濃的蜂蜜霜淇淋配上口感滑順的焦糖布丁，兩者搭在一起的層次感，完全不輸給專門的甜點店。Twomi Coffee To go這間店不僅是日常的咖啡店，更是能為生活帶來滿滿幸福感的小確幸。

小編小提醒：因為店家定位為外帶店，所以即使是在現場內用，也同樣是提供外帶杯裝喔！雖然沒有精緻的內用杯具，但咖啡的品質依舊滿分！

營業時間：07:30-18:00（星期一、三公休）

交通：捷運巨蛋站4號出口步行約8分鐘

地址：高雄市左營區富國路480號

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