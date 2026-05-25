隨身沖泡飲品推薦｜忙碌工作日裡，陪伴我減糖生活的無添加沖泡飲｜早安薌園評價

我長期以來都有一個壞習慣，只要面臨趕稿壓力，就會習慣買杯手搖飲放在旁邊。尤其下午開始疲累時，總想喝點甜的轉換一下狀態。只是時間久了之後，我逐漸意識到，自己不知不覺中攝取了不少糖分，也讓我開始重新檢視自己的飲食習慣。

最近我改成在工作空檔泡早安薌園的「無加糖杏仁粉」與「無加糖黑玉米芝麻豆漿粉」。相較於過去習慣的手搖飲，它們沒有太多額外調味，無糖配方加上隨手就能沖泡的設計，不僅更適合忙碌又生活節奏不固定的日常，如今還成了陪伴我工作的其中一部分。

早安薌園｜成分單純又方便沖泡的臺灣穀物飲品分享

早安薌園是臺灣在地的穀物食品品牌，長期以臺灣在地穀物作為產品主軸，像是紅藜、黑豆、黑米、黑玉米等食材，都能在他們的產品中看到。除了沖泡穀粉之外，也有推出糙米脆片、黑豆茶、非基改豆漿等系列產品，整體方向圍繞著天然穀物與無添加飲食，不使用人工色素、防腐劑等化學添加物。

最近意識到自己無形中攝取了過多糖分之後，我開始比以前更在意每天喝進身體裡的東西。比起濃厚甜味的飲品，我反而越來越偏好食材組成純粹、能自然融入日常生活的選擇。

我自己最喜歡的是早安薌園推出的「無加糖杏仁粉」與「無加糖黑玉米芝麻豆漿粉」。兩款都主打無加糖配方，不含奶精與人工香料，加上隨身包設計，無論是在工作空檔、外出，或是想簡單準備早餐時，都能輕鬆沖泡。

早安薌園無加糖杏仁粉｜工作前熱泡一杯，綿密口感與自然杏仁香

我一直都很喜歡杏仁類飲品，但以前喝過不少市售杏仁飲，味道都偏甜，有些甚至會蓋掉原本應該有的杏仁香氣。後來開始有意識的挑選減糖或是無糖的食品後，我反而越來越喜歡這種沒有過多調味，就能喝到食材本身味道的沖泡飲。

早安薌園的「無加糖杏仁粉」主要成分為杏仁、糯米與杏仁油，整體成分相對單純。用熱水泡開之後，能夠聞到自然的杏仁香氣，口感則是綿密中帶著一點微稠感，即使沒有額外加糖，喝起來依然順口。

相較過去的杏仁飲，不是偏甜就是人工香氣較重，這款的味道溫和許多，不會有太厚重的甜膩感。我自己最常在早上工作前熱泡一杯，搭配吐司或簡單早餐一起喝，有時候也會加入燕麥裡，當成日常飲食的一部分。

早安薌園無加糖黑玉米芝麻豆漿粉｜芝麻香濃郁，尾韻帶著黑玉米的清爽穀物香

相較於杏仁粉偏溫潤的堅果香氣，我覺得早安薌園的「無加糖黑玉米芝麻豆漿粉」則是比較有層次感的一款。主要成分為非基改黃豆、黑芝麻、燕麥與黑玉米，整體喝起來除了有芝麻豆漿本身的濃郁香氣之外，尾韻還會帶出一點黑玉米特有的穀物清香。

一開始我原本有點擔心黑芝麻類飲品會太厚重，但實際喝起來意外滑順，即使沒有額外加糖，整體味道依然很自然，不會有過於甜膩或人工調味感。加上裡面有燕麥與豆漿成分，喝完之後也會有一種溫和的飽足感。

我自己除了早上會搭配早餐之外，下午工作空檔偶爾也會泡一杯。有時候晚上寫稿到比較晚，想喝點有味道的東西時，也會直接熱泡來當消夜飲品。隨身包的設計其實很方便，放在工作室或包包裡，需要的時候直接沖泡就可以了。

無糖沖泡飲推薦｜從手搖飲轉向成分單純的減糖日常選擇

以前總覺得減糖生活好像代表著「少了很多選擇」，但真正開始調整之後，我反而發現，自己越來越能品嘗食材原本的味道，也開始重新習慣沒有過多調味的飲食。

我很喜歡早安薌園的「無加糖杏仁粉」與「無加糖黑玉米芝麻豆漿粉」，無論是工作前熱泡一杯、下午工作空檔，或是晚上寫稿時想喝點有味道的東西，都能很方便地隨手沖泡。

如果平常和我一樣，正在調整飲食習慣，或是想找成分相對單純、沒有太多負擔感的無糖沖泡飲，早安薌園的這兩款穀物飲品，會是很適合放進減糖日常裡的選擇。

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