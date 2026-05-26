韓國仁川「遊」四大新地標 邀您感受旅遊新風貌！

The sky 184與青羅天空大橋(攝影：洪書瑱)

【旅遊經 洪書瑱報導】







隨著 2026 年旅遊熱潮全面回升，「韓國仁川」再度成為國際旅客與首爾近郊度假的首選，這座曾以仁川國際機場聞名的城市，如今正透過一系列全新落成如：「The Sky 184」展望台地標建築與原始自然的海島景觀，重塑成「海洋觀光門戶」的形象，邀您在仁川四大新建設及新設施中，感受仁川正在以最快速的蛻變，展現出動靜皆宜的旅遊「新」魅力！





一、最新地標「青羅天空大橋」至「The Sky 184」的休閒與娛樂──









The sky 184」(攝影：洪書瑱)



2026 年 5 月7日，仁川迎來了最受矚目的旅遊亮點，這是一條連接永宗島與青羅國際都市的「青羅天空大橋」正式通車，而這座橋樑最令人驚豔，莫過結合了「The Sky 184」的複合式展望台。值得一提的是──橋面下在暑假之後，將化身為螢幕，遊客可廣大的文化休閒空間欣賞影片與燈光的精彩。









「The sky 184」有三座不同高度，亦被稱為海陸空「展望台」。(攝影：洪書瑱)







「The sky 184」有三座不同高度，亦被稱為海陸空「展望台」。(攝影：洪書瑱)







The sky 184展望台可用上帝的視角觀看「青羅天空大橋」！(攝影：洪書瑱)









「邊緣漫步」（Edge Walk，攝影：洪書瑱)







可以居高臨下觀看仁川，天氣晴朗時甚至能遠眺首爾的南山塔與樂天世界塔(攝影：洪書瑱)







「The sky 184」，此展望台已獲得金氏世界紀錄認證，成為目前「全球最高的海上橋樑展望台」(攝影：洪書瑱)





「The Sky 184」展望台因其184 .2公尺高度而得名，是全球少見結合交通、休閒與極限景觀的建築。遊客不再擔任車輛經過的橋樑，更可以讓民眾利用步行、慢跑或自行車「行進」在大橋之上，在「The Sky 184」中，旅人能以「上帝視角」俯瞰西海，能環看青羅都市天際線，與遠眺壯闊的仁川大橋與永宗大橋。「The Sky 184」有三座不同高度展望台分別象徵「海、陸、空」，提供全方位的視覺震撼，這裡最著名的設施就是「邊緣漫步」（Edge Walk），遊客可以在安全繩索的保護下，走到欄杆外側體驗高空行走的極限體驗快感，儼然成為 2026 年韓國 IG 最熱門的打卡地標。











「青羅天空大橋」不僅擔任交通要道角色，也承載著運動與休閒的能力！(攝影：洪書瑱)







「青羅天空大橋」單車騎乘(攝影：洪書瑱)







「青羅天空大橋」不僅可供車輛行駛，亦可供路人行走及慢跑及單車騎乘！ (攝影：洪書瑱)







「青羅天空大橋」下也是一處文化休閒空間，橋下橋面在暑假後，化身為螢幕，將投放影片，供遊客欣賞(攝影：洪書瑱)





二、療癒身心，韓國最美島嶼與泥灘咖啡廳的慢遊時光──









摩西分海與項島(攝影：洪書瑱)





在追求快節奏的旅行中，仁川也提供了極致的療癒選擇，仁川坐擁眾多不同的跳島旅遊體驗，推薦「仙才島」！仙才島有個美麗的傳說，因有仙女下凡在此翩翩起舞而得名，仙才島最特別之處，莫過與項島(목섬，韓文有脖子之意，故取名為「項」，又有人因直接音譯稱為木島)的連結，項島是位於仙才島南側的一座無人小島，小島上茂密松樹群落扎根其間，因未經人工雕琢而完整保留了純天然的大自然面貌，與潮間帶與泥灘的生態，展現另一種獨特的韻味，是仙才島代表的觀光景點，它被CNN在「韓國最美的 33 個島嶼」中評為第1，仙才島與項島會因潮汐而出現「摩西分海」的奇蹟，仙才島的居民與遊客，因為這條一天出現兩次長達 1 公里的柔軟又不會深陷泥灘，能在步行之中在淡淡鹹味的海風相伴下前往至項島。











2026 年仙才島新增設了全新的海上觀景橋(攝影：洪書瑱)







2026 年仙才島新增設了全新的海上觀景橋(攝影：洪書瑱)







2026 年仙才島新增設了全新的海上觀景橋(攝影：洪書瑱)







摩西分海攝影：洪書瑱)







摩西分海所露出的潮間帶(攝影：洪書瑱)





值得一提的是──2026 年仙才島新增設了全新的海上觀景橋，讓遊客即使在漲潮時，也能從高處俯瞰這座被蔚藍海水包圍的無人島。這裡的夕陽更是絕景，當金色陽光灑在濕潤的泥灘上，整片海域宛如鏡面般閃耀，是攝影師們夢寐以求的取景地。









「泥灘茶館」(뻘다방)，是一座充滿波西米亞與峇里島風情咖啡館(攝影：洪書瑱)







「泥灘茶館」(뻘다방)，這座充滿波西米亞與峇里島風情咖啡館(攝影：洪書瑱)







「泥灘茶館」(뻘다방)具異國海島風情(攝影：洪書瑱)







「泥灘茶館」(攝影：洪書瑱)







「泥灘茶館」戶外一隅(攝影：洪書瑱)







「泥灘茶館」也是欣賞項島的好所在(攝影：洪書瑱)





到這裡絕不能錯過「泥灘茶館」(뻘다방)，這座充滿波西米亞與峇里島風情咖啡館，還是一處文化藝術的展間，獲2026年咖啡金獎肯定，到此處隨個人喜好可選擇室內或室外雅座，點選飲品及甜點，也能給自己一段「啡」常時光，因地理優勢，咖啡廳直接連接著廣闊的泥灘，當潮水退去時，遊客可以端著咖啡走到泥灘上的鞦韆拍照，這種「泥灘美學」被網紅們封為「韓國的小峇里島」。











「泥灘茶館」室內一隅(攝影：洪書瑱)







「泥灘茶館」室內一隅(攝影：洪書瑱)







「泥灘茶館」室內一隅(攝影：洪書瑱)







「泥灘茶館」室內一隅，二樓也設置了文藝展示廳(攝影：洪書瑱)





三、不只可經浪漫海鷗船，未來還能與「信島和平大橋」一起，征服三兄弟島──









三兄弟也是看飛機起降最好的方式(圖：1883仁川文化觀光中心提供)





若想體驗更純粹的海島生活，「三兄弟島」——信島、矢島、茅島是不二之選，這三座島嶼相鄰且有橋樑相連，過往遊客通常從永宗島的三木碼頭搭乘「海鷗船」前往。航程中，成群的西海海鷗會圍繞著船隻盤旋，遊客可以體驗餵食海鷗的樂趣，這已成為仁川跳島遊的經典開場。抵達信島後，最推薦的遊玩方式是租借電動自行車，沿著連島大橋一路騎行至最遠端的茅島。











三兄弟島過往多仰賴海鷗船前往(圖：1883仁川文化觀光中心提供)







三兄弟島搭乘電動自行車最為方便(攝影：洪書瑱)







三兄弟島美景(圖：1883仁川文化觀光中心提供)







三兄弟島美景(圖：1883仁川文化觀光中心提供)







三兄弟島美景(圖：1883仁川文化觀光中心提供)





◎.信島 (Sindo)： 以寧靜的漁村風光與美味的煙囪麵包咖啡館著稱。



◎.矢島 (Sido)： 曾是多部經典韓劇（如《浪漫滿屋》）的拍攝地，擁有一片靜謐的鳴基海灘。



◎.茅島 (Modo)： 島上的「白味美雕刻公園」展示了眾多超現實主義雕塑，與荒涼的海邊景致形成強烈對比。









三兄弟島上Cafe Harabora（哈拉博拉咖啡廳）(圖：1883仁川文化觀光中心提供)







三兄弟島上Cafe Harabora（哈拉博拉咖啡廳），推薦招牌美食「煙囪麵包」，必吃！ (圖：1883仁川文化觀光中心提供)





過往三兄弟島與海鷗船印象緊緊相連，未來還能與「信島和平大橋」連結，這座全長約 3.26 公里的橋樑，將連接永宗島（三木碼頭附近）與信島，預計於今(2026)年 5 月底通車。



四、仁川「潮湯」，感受K-Spa韓國獨特養生體驗──









仁川潮川休息區(攝影：洪書瑱)

2025年甫開幕的「仁川潮湯」(인천조탕)，位於距仁川機場約10分鐘車程處，此處再現了韓國最早海水浴場「潮湯」概念而成立！「仁川潮湯」之名源自1920年代位於仁川月尾島的「海水湯（潮湯）」的歷史，是韓國最早的汗蒸幕（찜질방），但令人遺憾的是，後來在仁川陸戰戰火摧殘下，所有的設施均被全部燒毀，如今僅能透過歷史文獻記載來重溫這段過去，因而業者取名「仁川潮湯」除了提供汗蒸幕的體驗，也邀請遊客一起來重「溫」這段歷史！











仁川潮湯櫃檯(攝影：洪書瑱)







「仁川潮湯」提供四種不同建材及溫度的汗蒸幕體驗(攝影：洪書瑱)







在體驗汗蒸幕可用流沙計時(攝影：洪書瑱)







「仁川潮湯」咖啡輕食吧(攝影：洪書瑱)







仁川潮湯不妨點一下甜米釀及蛋，來場韓國民眾在汗蒸幕的日常(攝影：洪書瑱)







「仁川潮湯」可觀看運動節目按摩(攝影：洪書瑱)







「仁川潮湯」泡腳池(攝影：洪書瑱)







「仁川潮湯」頂樓觀景臺(攝影：洪書瑱)





「仁川潮湯」總面積約 1,800坪，可同時容納 1,600人，為仁川最大規模的汗蒸幕，提供深受台灣旅客喜愛的 K-Spa 與健康養生體驗，這裡有四種不同建材及溫度的汗蒸幕，包括：22.5°C「芬多精房」、51.8°C「麥飯石房」、64.5°C「鹽房」與86.6°C的黃土房，亦可在咖啡輕食吧購買汗蒸幕中必吃的甜米釀及水煮蛋，感受韓味汗蒸幕，另還有整片落地窗休息區、泳池及泡腳池，而且還有鳥瞰周邊景點的觀景台，仁川「潮湯」空間大，且以合理價格提供多元服務，是遊客到遊仁川想體驗K-Spa的最佳去處！









東洋鹽田Bakery Cafe(攝影：洪書瑱)







東洋鹽田Bakery Cafe(攝影：洪書瑱)



值得一提的是──園區內亦設有「東洋鹽田烘焙咖啡廳」，以昔日永宗島主要產業「鹽田」為靈感打造、以舊鹽倉庫改造而成的複合式空間，巧妙地將歷史的痕跡與現代的設計、美食和藝術融為一體，因其獨特曾入電影、電視劇、韓綜和廣告的影片中，它不僅僅是一家烘焙咖啡廳，更是一個承載著鹽業歷史記憶的場所。「東洋鹽田」提供超非常多樣化的烘焙麵包與點心，甜點搭配香醇的鹽咖啡等，是這裡的經典享受，因保留了鹽田的獨特建築風格，讓訪客在品嚐美食的同時，也能感受到昔日鹽業的風情，是眾多網紅和攝影愛好者的打卡勝地。

2026 年的仁川是一座充滿生命力的獨立旅遊目的地，正以便利的交通網、溫暖的海風與壯闊的夕陽，張開雙臂歡迎每一位遠道而來的旅人。若平面文字、照片滿足不了您對「仁川」的想像，不妨隨著台灣知名行腳節目主持人「廖科溢」在《台灣人的旅程韓國人的故事 仁川篇ep2》一起同遊仁川！



※.影片：



