2026-05-25 12:00 卡娃思 / 開心趴趴走
渡船頭商圈吃吃喝喝：從淡江跨河大橋散步趣八里（ 三）
散步趣八里左岸吃吃喝喝，接續「為了吃它輕騎鐵馬10公里，盡享河岸風光」、踏上淡江大橋散步趣八里」🥹
來八里渡船頭商圈，大多時候都是為吃古早傳統味，尤其是那廣受大眾喜愛物廉價美的「在地特色銅板價的街頭美食、國宴指定點心」等等，多年前我們家都是一吃成主顧。酷暑炙熱的夏天也不怕熱，想舒服點的用餐，就到特色海鮮餐廳裡，整個商圈或甜或鹹，或古早味或潮流，美食任意吃，每一次來吃不但能吃得飽，還吃的很過癮！
渡船頭老街一帶多以物美價廉的小吃為主，從八里大馬路的公車下車處的龍米路二段和渡船頭街這一條最熱鬧的商圈開始，知名的特色美食有耳熟能詳的「糊椒餅＆宋記油心蛋」、「統力雙胞胎」、「鳥蛋＆豆乾滷味」、「各式各樣海鮮炸物」、「蚵仔煎」、「蚵蛋包」、「百花油條」……細數盤點15家中不難發現，這些大多是在地老字號值得一試的好滋味，隨意的盤點一下，隨意吃吃，一不小心就吃撐喔！😇
一.⟪鹹食⟫💕
1️⃣ 宋記紅油心蛋胡椒餅
內餡好吃在新鮮豬肉、青蔥、辛香料、芝麻等材料調製，外皮單純的麵粉和白芝麻，口感脆有麵粉的香氣。
地址：新北市八里區龍米路二段172號
營業時間：每日 08:00 – 20:00
2️⃣ 滷豆干＆鳥蛋、 蚵嗲
- 豆干滷得透徹，色澤金亮，散發著誘人的香氣，咬下去的瞬間，甜味在口中爆發，真的太好吃了，若吃辣，那就一定要配店家自製的辣醬拌著吃，辣香，一份只要 30元。
- 推薦吃法，買熱的，現買現吃，美味無比！（冷食香氣弱些）
- 地址位置：渡船頭街5號，龍米路二段和渡船頭街交叉口，全家便利超商旁。
3️⃣ 鮮貝貝平價海鮮
- 擅長蒸烤原味方式呈現海鮮餐點，平價就可以品味新鮮原味，小家庭聚餐首選。
- 特推薦：原味蛤蠣湯，加粉絲一碗$120元，是阿公阿婆的最愛，各種烤海鮮料理和炒飯普獲青年和兒童族群的好評。
- 地址位置：八里米倉里渡船頭街7號
- 營業時間：12:00~20:00
4️⃣蚵蛋包
- 滿滿鮮蚵、韭菜與冬粉的炸蛋包，外脆內餡豐富，沒吃過的會想吃吃看。八里有二家店可選，另外一家在渡船頭街面對淡水河。
- 地址位置：新北市八里區渡船頭街19號 /許家花枝の燒旁
- 營業時間14:00~19:00間14:00～19:00
5️⃣ 許家花枝の燒「百花油條」
油條裡包了海鮮的百花油條，趁熱吃，酥脆油條連同魚漿Q和蝦子及花枝的海鮮，一口咬下飽滿豐富。
- 地址位置：新北市八里區渡船頭街19
- 營業時間：週一至五10：15～19：30／週六、日10：00～21：00
- 電話：0932-916-110
6️⃣豐食屋平價海鮮
- 現點現做的海鮮，保留原有海味的鮮甜餐點，代表餐點小卷米粉、鮮蚵蓋飯。
- 餐點供應多元，還有深坑臭豆腐、蒜蓉生蠔、港式小點。
- 地址：八里渡船頭街13號
- 營業時間：週一至週五 12:00-20:00，週六日12:00-21:00
7️⃣香腸炒米腸＋免費米血糕
渡船頭老街極具人氣的在地特色小吃，炭烤的高粱酒香腸與米腸切片，加入洋蔥、蒜頭、九層塔等豐富配料和米血糕大火快炒，鹹香夠味。
位置：渡船上船位置前方攤車
8️⃣ 佘家孔雀蛤大王總店
渡船頭，超過30年在地美食餐廳，吃過會想再來吃的招牌必吃的孔雀蛤餐點，鮮甜美味，數十年前吃過後，只要來到八里渡船頭，會想吃的唯一就是炒孔雀蛤，再加一碗白飯，輕鬆簡單的吃得飽足，用餐時間擠忽視座無虛席，常見店門口有家庭、聚餐的人在排隊等。
- 地址位置：八里區米倉里渡船頭街22號
- 營業時間：11:00 - 20:00
二.⟪甜食點心飲料⟫💕
1️⃣溫發黑糖糕專賣店，懷舊古早味
- 純手工製作，成分單純、無添加物
- 道地客家風味黑糖糕，軟嫩Q彈，特色多種口味，四種口味的黑糖糕，原味黑糖糕、芝麻黑糖糕、蔓越莓黑糖糕、桂圓芝麻糕，價廉物美。四個100元。
- 位置：八里區米倉里渡船頭街32號，姊妹雙胞胎斜對面。
2️⃣ 創意冰室/造型香港雞蛋仔
- 茶飲和港仔雞蛋糕的複合店冰吧！
- 提供有室內座位，店內氣氛有早年泡沫紅茶店的FU
- 特色：造型香港雞蛋仔冰淇淋
- 地址位置：渡船頭街21巷7號面河畔1樓
(菜單上的店名稱：淡江大橋.冰吧）
3️⃣八里花瓣霜淇淋
- 造型取勝的霜淇淋，價錢貴了點，一個100元，味道純正。
- 地點: 新北市八里區渡船頭街21巷3號。
4️⃣爆打檸檬茶（獨特美味現打果汁茶），大推薦必吃必喝💓💓💓💓💓💓
一個新鮮檸檬連皮用長棍在一個筒狀容器爆打，成片成塊，連同檸檬汁全部倒入搖搖杯，加入紅茶冰塊，現打新鮮檸檬茶。八里必喝茶飲。
- 地址位置：渡輪售票處旁攤車
5️⃣ 阿忠花生捲冰淇淋、冰沙、綿綿冰
假日來，幾乎都要排很久的「花生捲冰淇淋」，似乎都是衝著國宴點心而來。還有古早味趴噗清冰、李鹹冰等，都是真材實料。
- 地點: 新北市八里區渡船頭街21巷3號。
6️⃣ 福州兩相好平價雙胞、麻花捲
- 當天現場新鮮製作雙胞胎和各種延伸的餅，是炸的甜點，口感都不會有油膩感，只有脆脆彈牙的表皮有吃到油，賣的每一種的不論有沒有包餡的餅，皆是軟嫩的好吃。
- 麻花捲，脆脆的，八里伴手禮之一。
- 地址位置：八里區米倉里渡船頭街30號
八里渡船頭商圈，銅板價的街頭美食，大多集中在龍米路二段和渡船頭街的這一條熱鬧，延伸到沿岸商圈，老榕碉堡旁的美食天地😳
- 假日常常是擠的謝不通，寸步難行，幾家高人氣的店，排隊更是誇張到甚至排隊排到爆，排到巷子裡是常有的事，時間更是需要等上一過多小時，像是統力（姊妹）雙胞胎，超誇張的。
- 老榕碉堡裡高人氣有「有蛋黃金蟹」、「寶奶奶鹽烤台灣鯛魚」、龍蝦三明治…
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