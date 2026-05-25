博多車站住宿【KOKO飯店博多站 KOKO HOTEL Hakata Station】距離博多車站步行不用10分鐘，位於鬧區超級便利。前身為Hotel Wing，每層樓客房分別打造不同城市的形象設計。

博多是福岡的核心區域，光是一個博多車站地下街，就很豐富。

一路延伸到天神商圈，真的好好逛啊!

我們離開福岡前，最後一晚住在KOKO飯店博多站 KOKO HOTEL Hakata Station，

寫這篇文章查詢資料時，我發現它最近才改名，

在我們今年1月造訪時，它還叫做Hotel Wing。

KOKO飯店博多站 KOKO HOTEL Hakata Station 地理位置與停車

看我們的照片，還大大寫著Hotel Wing，現在已經改名囉!

KOKO飯店博多站在博多站前，

之所以選擇這間飯店，最主要就是它離博多車站真的是超近。

隔天就要搭乘新幹線回熊本的我們，

當然要選一間離車站近一點的飯店。

從JR博多站博多出口步行，10分鐘內即可到達。

其實大概僅需5分鐘路程而已，

不過由於那天天氣寒冷，

又拖著行李，雖然是短短的路程，但花的時間比一般還久一些。

飯店內是不提供停車位的喔!

如果自駕有停車需求的旅客，可以停它們的附屬停車場—凜榮停車場，

停車費採另外付費，每晚(24小時)1500日圓。

KOKO飯店博多站 KOKO HOTEL Hakata Station 飯店大廳

走進飯店馬上感受到它們的特色，

大廳牆上掛著班機起飛與落地時間，打造一個世界旅行的氛圍。

飯店規模雖不算大，但當天遇到的服務人員素質很好。

大廳的擺設，就如同他們的服務人員一樣，

呈現出親切輕鬆，又不失條理的感覺。

備品以及旅遊資訊等資料，都是放在大廳，任旅客依需求自行取用。

比較特別的是，還有提供各種花茶茶包。

種類不少，應該有個10幾種喔!

在茶包的旁邊，還有一道專屬的許願牆，

給旅客寫下自己的心願或者心情。

苳寫了一張她的心願，在一堆日文的心願卡中特別顯眼，哈哈!

其實這間飯店的大廳還蠻好逛的，

除了可以喝花茶、寫心願，還有免費的沐浴鹽。

會提供小杯子，自由選擇喜歡的顏色及味道。

苳自己在這邊裝了好久，不知道在開心什麼?

哈哈哈!話說她還把裝好的粉紅色沐浴鹽帶回台灣，

現在擺在家裡浴室，可能已經硬掉了XDD

註:這是我們2026年1月在Hotel Wing時期，入住時的心得，現在已更名，因此大廳擺設或許也有變更囉!

KOKO飯店博多站 KOKO HOTEL Hakata Station 豪華雙床房

我們住的是雙床的房型，因為訂房時我有寫兩大一小，

本來打算兩張床併在一起睡就好。

沒想到飯店直接幫我們多鋪了一張床，好貼心。

但不得不說，福岡市區的飯店，空間真的是偏小，

塞了三張床的結果，就是走道變超擠，

變成我們要整理行李拿東西時，只能將行李箱放在床上。

電視機、冰箱、空氣清淨機...

小歸小，該有的都沒少。

連洗手台都是小小的。

小小的馬桶。

明明就這麼擁擠了，還是堅持要有一個浴缸耶!

哈哈哈，雖然浴缸也是小小的。

總結來說，房間就是簡單，

使用席夢思床，蠻好睡的。

空間雖然不大，但由於飯店位置真的很好，可以接受。

KOKO飯店博多站 KOKO HOTEL Hakata Station 相關資訊

還記得一進到飯店大廳，彷佛要登機環遊世界的感覺嗎?

飯店以這為概念發想，11層客房全部以世界各地城市的風情為設計靈感。

每一個樓層都是一個不同的國家城市，很有特色。

我要退房之前，還特地跑了幾個樓層，看看不同的國家風格，

看我多認(無)真(聊)...

KOKO飯店博多站 KOKO HOTEL Hakata Station，

這間簡約的福岡博多車站周邊住宿，分享給大家。

KOKO飯店博多站 KOKO HOTEL Hakata Station

地址:福岡縣福岡市博多區博多站前3-22-19

官網:https://koko-hotels.com/hakata_station/