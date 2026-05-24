2026-05-24 16:32 女子漾／編輯王廷羽
布丁狗30週年活動懶人包！限定咖啡廳、大巨蛋主題日、路跑派對6大亮點一次看
那個總是戴著深棕色貝蕾帽、慢悠悠露出療癒笑容的布丁狗，今年正式迎來30週年！這隻自1996年誕生的黃金獵犬男孩，根本是不少人的童年回憶代表，陪大家走過學生時期、戀愛時期，甚至變成大人後還是會默默被牠可愛到～為了慶祝這個重要里程碑，台灣三麗鷗今年把布丁狗的生日變成大型慶典，從主題咖啡廳、花海展覽、街頭3D廣告，這篇就幫大家一次整理布丁狗30週年必追活動清單，粉絲們快收藏！
文章目錄
1.《CACO CAFÉ x 布丁狗》限定咖啡廳，療癒野餐風太好拍
布丁狗30週年的慶祝活動，其實從春天就已經悄悄開跑，其中最先讓粉絲暴動的，絕對就是這波《CACO CAFÉ x 布丁狗》限定聯名咖啡廳！這次直接把布丁狗最招牌的悠哉療癒感變成「野餐時光」主題，整間店從佈置到餐點都充滿滿滿布丁狗元素，真的會讓人一走進去就忍不住開始狂拍，除了有超可愛打卡場景，還有主題甜點和限定周邊可以收，完全像進入布丁狗專屬的小宇宙。
《CACO CAFÉ x 布丁狗》活動資訊活動日期：即日起至2026年6月30日（二）
活動地點：
台南南紡店（台南市東區中華東路一段366號1F）
台南新光三越小西門店（台南市中西區西門路一段658-1號B1）
高雄夢時代店（高雄市前鎮區中華五路789號2F）
台中漢神洲際店（台中市北屯區崇德路三段865號5F）
2. 超人布丁狗空降台北！最近最萌街頭打卡點就是這裡
如果最近有在台北中山、西門或京站附近晃，應該有機會被布丁狗突然萌到～這次布丁狗直接化身超級英雄，登上超大3D戶外廣告，圓滾滾的身影配上帥氣登場畫面，反差感真的超可愛，這種期間限定又不用門票的活動，真的很適合下班順路去打卡。
超大3D超人布丁狗活動資訊活動日期：即日起至2026年5月31日（日）
播放時間：08:00－00:00（每12至15分鐘播放一次）
活動地點：
京站商圈（承德路一段與華陰街交叉口）
南西商圈（誠品生活南西對面）
西門商圈（漢中街與峨嵋街6巷交叉口）
3. 布丁狗跑進花海了！巨大氣偶+生日蛋糕裝置超欠拍
除了城市打卡點，今年布丁狗還悄悄把可愛勢力擴張到戶外花海，《2026新北河濱蝶戀季》這次首度和布丁狗合作，整個園區直接變身超夢幻療癒景點。入口有超大布丁狗氣偶迎接大家，還有熱氣球裝置和大片花海，怎麼拍都很有春日氛圍！最可愛的是，現場還特別做了生日蛋糕造景，呼應布丁狗30週年主題，推薦大家來這邊打卡。
2026新北河濱蝶戀季活動資訊活動日期：即日起至2026年5月24日（日）
活動地點：新北蝴蝶公園地景花海
4. 布丁狗30週年生日派對！
你有參加過布丁狗的生日派對嗎？台灣三麗鷗這次特別邀請170位幸運粉絲，近距離和布丁狗一起過生日，能一起慶生、互動，還有滿滿生日氛圍包圍，對從小喜歡布丁狗的人來說，完全超夢幻、童年夢想成真！雖然活動已經結束，但看到現場畫面還是會默默羨慕呀。
布丁狗30週年生日派對資訊活動日期：2026年5月22日（五）
活動地點：台北國際會議中心（TICC）
參與人數：170位幸運粉絲限定
5. 布丁狗變身陽光男孩！大巨蛋聯名主題日亮點一次看
布丁狗今年真的很忙，下一站直接衝進台北大巨蛋！這次和統一7-ELEVEN獅聯名推出主題日活動，最大亮點就是三麗鷗明星們全員換上「曬黑版」造型，整個超有夏天戶外感，和平常白白萌萌的樣子完全不同，反而更讓人想收。現場除了有角色見面會，還有 UniGirls 聯合演出，不管你是角色粉還是棒球迷，這場感覺都會玩得很開心。
SANRIO CHARACTERS x UNILIONS 活動資訊活動日期：2026年6月5日（五）－6月7日（日）
活動地點：臺北大巨蛋
6. 布丁狗SUPER30路跑派對開跑！全台3城市一起萌萌開跑
到了7月，布丁狗30週年的慶祝活動還沒結束，還直接把歡樂氣氛延續到全台巡迴，《布丁狗 SUPER30 路跑派對》將從新北起跑，接力前往嘉義、高雄，陪粉絲一起用最可愛的方式迎接夏天。這場和一般講求速度的路跑不太一樣，比起競賽，更像是一場大型布丁狗嘉年華，不只有超級英雄造型布丁狗現身，還準備了限定完賽獎牌和紀念物資，光看就讓人很想收藏。
布丁狗 SUPER30 路跑派對資訊活動城市：新北、嘉義、高雄
活動時間：2026年7月起陸續登場
首站地點：新北大都會公園
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