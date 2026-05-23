2026-05-23 15:46 樂天小高＠美食之旅
吃。台南市。美食｜中西區。「安堤生烘焙」飄香超過20年老字號，主廚曾任星級飯店烘焙師，主打歐式麵包。
位在南門路上三角窗店面很顯眼。
麵包控的我，今天又要來介紹麵包相關美食，「安堤生烘焙」創立於2005年已超過20年的歷史，創辦人曾任星級飯店烘焙師，主打採用進口食材來製作各式麵包，今天就用中午時段前來購買，走入店面覺得有點歷史的痕跡，店面不大陳列出麵包的種類不多，
店面外觀看起來很歐式鄉村氛圍很舒服。
走店裡面室內銷售空間不大，展示檯面有擺放各式麵包供挑選。
陳列櫃上大概有義式紅醬乳酪60元、青醬燻雞乳酪62元、豬肉漢堡40元、咖哩多拿滋40元、沙拉肉鬆40元、黑裸麥葡萄68元、核桃麵包52元、柳橙核桃75元、橄欖乳酪45元、核桃葡萄吐司85元、蔓越莓土司85元、甜甜圈25元、葡萄奶酥40元、牛奶棒45元、原味貝果40元、原味馬芬45元、芋泥麵包28元......等等。
小高就挑選這些麵包回家享用，印象中花費大概是300元左右。
因麵包的塑膠包裝紙不容易撕開，因此就直接拍照無法詳細介紹。
這麵包整體口感覺得很有水準，麵包用料實在吃起來真的好吃。
樂天小高食後個人主觀心得分享(僅供參考)(且不保證店家食材品質與安全):「安堤生烘焙」銷售空間小清新真舒服,服務很親切,整體口感有水準定價合理,值得樂天小高推薦給您品嚐。
店家資訊：安堤生烘焙
地址：700臺南市中西區南門里南門路46-15號
營業時間:11:00–20:30（週六公休）
電話:06-215-6098
樂天小高邀約資料
s6967391@gmai.com
Line ID:0937318086(不是電話喔！）
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