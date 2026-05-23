大嵙崁自行車道 慢遊桃園大溪三坑老街風華

2026-05-23 13:54 943的超值省錢旅行祕笈

大漢溪流域可說是台灣北部史上舉足輕重的水運路線，遠自淡水河口駛入的貨船，沿著水路一路深入內陸，中庄便曾是盛極一時的集貨港口，將南北物資轉運至桃園、中壢、八德與龍潭等地，見證了地方產業的興衰。沿著這條河騎行，還能感受到那段歲月在地景與建築上留下的印記。

桃園新開放的大嵙崁清淤自行車道，是目前全台唯一以石門水庫清淤疏浚產生的淤泥為材料再生鋪設的路廊，兼顧了水庫淤積問題的解決與河岸景觀的開放。鄰近景點包括中庄吊橋、山豬湖、月眉濕地都能依序出現在視線裡，這段路廊串起了原本彼此分隔的打卡熱點，讓自行車族能以悠閒慢騎，自在體驗最深度的在地風情。

率先帶領民眾體驗這條新路廊的「大龍門溪遊記」自行車活動，出發點是三坑自然生態公園停車場，全程騎乘Pacific 26吋電動輔助自行車，電力輔助讓坡度不再是負擔，對平日較少騎車的人或體力有限的參與者來說，能更專注在沿途風景上。騎乘輕鬆的電輔車、專業領騎及導覽陪同、旅遊平安險與補給品，玩一整天只要999元。

路線上午先沿大嵙崁自行車道前往大溪老街，大溪老街昔日因大漢溪水運繁華，匯聚漳州與客家移民。現存的和平路與中央路，多建於日治大正年間，其巴洛克式牌樓融合了西式希臘山牆、羅馬拱門，與閩南傳統的祥獸木雕。這種「和洋折衷」的街屋，見證了當年茶葉與樟腦貿易的黃金歲月。

鄰近的中庄調整池不僅是全台首創的大型備援調整池，也是國內第一座平地水庫，利用大漢溪廢棄河道開挖，2017年完工後，在颱風期間石門水庫因上游濁度過高無法供水時，由調整池接力供應板橋、桃園地區的民生用水，讓居民不再面臨停水困境。除了水利功能，調整池周邊的自行車專用道與大片韭菜花田構成了難得的農業景觀，每年9月韭菜花盛開，白茫茫一片被稱為「九月雪」，中庄是目前北台灣最大韭菜產區，種植面積約400公頃，產量佔全國約12%。

七張福德宮就位在中庄調整池旁，廟史超過百年，建廟過程中曾因信眾議論是否遷址，幾度請示擲筊，最終選定留在原址重建，沒想到後來調整池在此處完工，廟前從此成了碧水環繞、吊橋入景的地標。廟宇平日香火鼎盛，假日在廟埕前設有市集，公廁維護潔淨，長期是單車騎士口耳相傳的休息站，也是體驗在地韭菜特色點心的口碑之地。

緊鄰調整池的中庄吊橋2023年1月正式開通，是全台最長的懸索式吊橋，全長419公尺，雙塔懸吊設計橫跨大漢溪，西岸接中庄調整池，東岸通往山豬湖生態親水園區，大幅縮短兩岸往來時間，也讓整段大漢溪的自行車路網正式縫合。

最後一段行程騎往三坑老街。三坑子在清代曾是大漢溪上最繁忙的貨運碼頭之一，河港貿易帶來的人流讓這裡發展出完整的客家聚落文化。信仰核心永福宮建於1791年，廟宇至今仍是聚落生活的中心。這條被稱為「全台最短」也是最不商業化的老街，街屋步廊格局保存完整，走在裡面能讀出河港聚落的空間邏輯，與其他觀光化改造過的街區不同，而是真正還在生活的老地方。

​旅行最迷人的地方，在於看見舊地景裡的新靈魂。何妨切換至單車的慢速，好好看清中庄調整池的碧波、細讀三坑老街的客家脈絡。

這條首創的淤泥再生車道，正等著喜歡放慢腳步、探訪在地故事的旅人。今年初夏，不妨就用最輕鬆的單車步調，一起出發踩踏這段跨越百年的大漢溪回憶。


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943的超值省錢旅行祕笈

943的超值省錢旅行祕笈

旅遊作家943（諧音：就是省），環遊世界100多國、出版16本書，最愛分享各種旅遊訣竅和好康，志業是推廣超值海外旅行和台灣觀光、讓更多人花小錢看大世界。

#老街 #桃園旅遊 #桃園大溪 #熱門景點 #打卡景點

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2026-04-24 01:15 Beverly比猴俐

雖然陽明山早已是台北人的後花園，但在熱門的竹子湖與平菁街背後，

隱藏著一條連在地人都不一定叫得出名字的路徑。

停好車後就能看見步道的指示牌，從這邊上去剛剛好。

十三分圳步道是一條與水共生的步道，

雖然當天白天的台北午後的太陽還是有點曬，

但一踏入這條沿著水圳修築的小徑，體感溫度瞬間降了三、五度。

抬頭望去，茂密的樹冠層層疊疊，

像是一把天然的巨大遮陽傘，將陽光細碎地過濾成溫潤的光斑，

流水聲是這裡唯一的背景音樂，真的超級舒服。

水圳雖然窄小，卻清澈見底，偶能看到到悠游的小魚和大條水草。

步道兩旁能看見農家在此引水灌溉的痕跡，

這段步道坡度非常平緩，走起來毫不費力，

即便是體力不佳的朋友也能輕鬆駕馭。

因為綠蔭茂密、水氣充足，路面偶爾會有些許青苔，

建議還是穿著抓地力好一點的運動鞋，會比較好走和安全喔 !

接在平緩的十三分圳步道之後，視野豁然開朗，

遠遠就能看見草山觀瀑吊橋橫跨在菁礐溪谷之上。

吊橋雖然不長，卻擁有極佳的視角。站在橋心，

能感受到腳下傳來微微的震動感，與山谷間吹來的陣陣涼風交織在一起。

有種微微的刺激感，正好為剛才安靜的水圳散策增添了一點冒險的趣味。

吊橋的正下方，菁礐溪水從高處奔流而下，形成層層疊疊的瀑布，

白色的水花撞擊在深色的岩石上，激起一陣陣水霧，

即便隔了一段距離，彷彿都能感受到那股沁涼的負離子撲面而來，

看到這片奔騰的景色，整個心情都好了起來。

這裡的視覺層次非常豐富：近景是吊橋，中景是翠綠山谷，

遠景則是瀑布墜落形成的銀白色絲帶。

我們還有走到旁邊的溪水旁邊，溪水超級透心涼，

還有人直接坐在大石頭上發呆放空，真的很愜意。

穿過吊橋後路徑轉而向上，還可以到最具原始張力的猴崁古道，

這裡曾是當地農民運送物資的捷徑，腳下踩著的是佈滿青苔的百年石階，

頭頂有茂密得幾乎要遮蔽天日的原始林，還能與錯落的石厝遺構不期而遇。

這場串連十三分圳、草山觀瀑吊橋與猴崁古道的散策，

在清涼綠蔭與原始林間，見證了歷史水路與自然共生的優雅。

如果你也想趁著週末想走入大自然間，不妨到陽明山這片美景裡散步，

在潺潺流水與百年石階之間，找尋屬於城市邊緣的那份最純粹、動人的片刻寧靜。

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Beverly比猴俐

Beverly比猴俐

迷戀古老事物，光是看見成群古著就會心動不已。 FB粉專→Beverly比猴俐的小花園 IG→@joey781208 旅遊BLOG→https://thebeverlygarden.com

#台北 #竹子湖 #陽明山 #打卡景點 #雙北健行步道 #天母水管路步道

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《有時就想往山裡去》下雨天也能散心！台北捷運就能到的療癒系步道

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2026-05-14 19:30 Milly

有時候，想去山裡走走，不一定是為了運動。只是想暫時遠離都市的喧囂，走進寧靜。

這天剛好下著雨，原本還在猶豫要不要出門，最後還是決定到景美附近的仙跡岩散步。從景美捷運站出站後，步行不到五分鐘就能抵達登山口，對於臨時想親近自然的人來說，非常方便。

仙跡岩步道介紹

仙跡岩步道入口
仙跡岩步道入口

仙跡岩步道鋪設完善，沿途多是平緩的水泥路與木棧階梯，即使是陰雨綿綿的日子，也不太需要擔心泥濘濕滑。

階梯步道
階梯步道

一路上經過幾座小廟宇，香火與山林交錯，有種台北郊山特有的生活感。偶爾停下腳步雙手合十，也像是在替最近忙碌的生活留下一點喘息空間。

走到山上的涼亭時，眼前沒有期待中的遼闊景色，只有一大片被濃霧覆蓋的山景。雖然少了視野，卻意外多了幾分安靜。

仙跡岩傳說

而「仙跡岩」這個名字，其實也藏著有趣的地方傳說。

其中一種說法，是五百年前劉海仙翁雲遊到景美時，發現北方妖氣沖天，原來是一隻大蟾蜍精正在作亂。仙翁便試圖以魚竿降伏妖怪，卻因用力過猛，一腳踩進岩石中，留下了如今的仙跡。



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充滿仙氣的步道

另一種傳說則與呂洞賓有關。相傳他追隨何仙姑來到凡間，先落腳於公館蟾蜍山，後來再一步跨到景美仙跡岩，因此留下足跡。不過也有一說，真正的人物其實是「顏洞賓」，只是多年來被誤傳成了呂洞賓。


據說就是這顆石頭
據說就是這顆石頭

下山時改走另一條步道，同樣平緩好走，最後再慢慢接回景美捷運站。仙跡岩步道四通八達，甚至能一路走往萬芳醫院，不論長輩、小孩，或只是想短暫逃離日常的大人，都很適合來這裡散散步。

有時候，真的不用跑太遠。

在雨天裡，走進一片山林，就已經很療癒了。

Milly

Milly

單身獨居女子的的日常生活。特別喜歡親近山林，分享登山健行行程、國內外獨旅見聞，品評在地特色美食、藝文展覽，以及簡單的食譜料理，一個人的生活也可以過得豐富充實。

#台北 #療癒 #散步趣 #捷運旅遊 #雙北健行步道

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❤台北❤經典美味【雅室牛排】~台中、桃園也吃的到!!

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2026-05-17 21:11 Belinda的玩美甜蜜窩

#連鎖美味

#雅室牛排

創立於1983年

台北老牌西餐廳代表之一

看過不少人推薦，一直是口袋名單

終於有機會來嚐嚐~!!

為慶生而來~

某娃一早放了一千元在我桌上

說了句給妳~就帥氣轉身

小小年紀就懂現金最實用

且特地05:13傳來生日祝福

((真心覺得浪漫的有點兒肉麻呀~!!))

雅室牛排主打傳統的西式料理

融入現代風味~

讓經典重新詮釋，也多了層次

平日有商業午餐

現烤麵包、和風沙拉

湯品3選1及飲品

來到大直旗艦店~

點了雅室牛排、牛小排

各加點半隻加拿大活龍蝦

半隻加購價980元

蘇先生則點了海鮮套餐

比商業午餐多了前菜跟甜點

前菜干貝Q彈鮮甜~推喔

牛小排超厚的~皮酥內嫩

很好咬也超美味

雅室牛排雖推3分熟

但怕太生保守點5分~也好讚!!

蒸烤龍蝦搭配奶油醬

新鮮龍蝦烤至金黃微脆

搭配濃郁的奶油醬

完美搭配~蝦肉也鮮Q

可惜某娃那孩子嫌腥呢..

蘑菇酥皮濃湯也超推

濃郁奶油湯底

與新鮮蘑菇完美融合

香醇濃郁~搭上酥皮也超讚!!

麵包現烤有兩款~

葵花籽橙皮、雜糧裸麥

端上桌還會燙手

沾滿奶油超好吃~!!

#雅室牛排#台北西餐廳#加拿大活龍蝦

Belinda的玩美甜蜜窩

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是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#牛排 #台中 #台北 #美食探店

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2026-05-10 20:19 Belinda的玩美甜蜜窩

#挑逗味蕾的美味

#湯包連鎖品牌

來自高雄漢來大飯店漢來上海湯包❤

頂著飯店級料理標準、系統經營實力

一路打進台中、新竹、桃園、台南

今年一月底終於進駐南港LaLaport

都來到我的地盤~不嚐嚐怎麼可以!!

師傅手桿麵皮，捏出皮薄餡豐的湯包

不多不少的18摺~

是經驗累積，更是對美味的堅持

除招牌湯包系列

還可品嚐主廚私房菜

清燉湯品及精緻甜點

以一年賣350萬顆湯包的實力

穩居台灣第二大湯包連鎖品牌

除皮薄、餡多且爆湯汁的湯包

蝦肉生煎湯包~也超好吃

金黃酥脆，微焦香氣撲鼻

選用鮮甜雞肉+整隻草蝦仁

不僅咬下爆出濃郁湯汁

每口都咬的到彈牙蝦肉

真的有~哇~驚艷的美味!!

蝦仁蛋炒飯也是很優

飯粒粒分明、蛋香四溢

蝦仁給的毫不手軟~真心大推

酸辣湯也可以~辣味應該更讚

失望的反倒是涼拌菜

隨機點了櫻桃鴨、醉雞

口感都偏硬~相對其他真的不行

燕麥芋泥珍珠露

芋頭煮得相當入味且大塊

整體口感不賴~可以推!!

#漢來上海湯包#LaLaport南港

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#台中 #上海 #美食探店 #高雄漢來大飯店

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2026-05-13 15:34 Rhsuan

這家位於六甲區的老師麵店(全成小吃)，是某日中午樂爸同事邀約而一試成主顧，雖然沒什麼食記，但當天平日前往都已經客滿，跟大家分享~

林老師麵店位置在巷子裡，店面環境是一般住家小店，附近雖然有空地，但也常客滿，多為路邊暫停，門口就是一般小吃店的配置：煮麵台、滷味台，店家動作快。


林老師麵店 是間很有愛的店家，小本經營但仍提供有困難的人一些簡單的套餐，最近越來越多提倡善的循環的店家


走到裡面發現裡面早已人聲鼎沸，同事熟門熟路地往後面走，這才知道原來後面還有一整區的座位，但空位也所剩不多。觀察起來多為在地人或周邊的上班族，應該也是一間在地的日常美味。


林老師麵店菜單很單純，就賣4種麵，加上湯品、滷味、青菜，其實也很足夠飽餐一頓了。


我們點了同事激推麻醬麵，各種滷味都來一份。


端上來時看起來像是乾乾的麻醬麵，一拌開麻香立刻竄出來，麵煮得 Q 而不軟，完全種了愛吃麻醬麵的樂爸味蕾，必點！點乾麵還會附上一碗清湯。


這家的滷味也很推薦，滷豆干、海帶、豬頭皮、米血基本的都有，豆腐跟大腸皮也滷得相當入味，加上一點辣椒或醋，超級搭。


以上就是六甲林老師麵店的小分享，意外又收進一間美食清單。這家店的特色就是美味、乾淨、簡單，座位不多但翻桌快，是那種來到六甲，會特別回訪再繞來吃一次的店。


Rhsuan

Rhsuan

人生就應盡情揮灑自己的色彩，閒暇不要留白，食尚玩家駐站、輕旅行駐站、親子就醬玩駐站、愛食記駐站、痞客邦部落客、媒體專欄、政府機關、飯店旅宿合作部落客、媒體model，還有身富使命感的媽媽都是阿璇的人生斜槓。 阿璇是個熱愛生活的人，再忙也要美好得過生活，阿璇曾在觀光領域工作，擔任各大媒體所需畫面之model，也曾下鄉野關心鄰里，執行各項庶民生活所衍生的一切，透過眼見而期許自己始終如少女般清新脫俗。

#老師 #滷味 #美食

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