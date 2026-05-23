大嵙崁自行車道 慢遊桃園大溪三坑老街風華

大漢溪流域可說是台灣北部史上舉足輕重的水運路線，遠自淡水河口駛入的貨船，沿著水路一路深入內陸，中庄便曾是盛極一時的集貨港口，將南北物資轉運至桃園、中壢、八德與龍潭等地，見證了地方產業的興衰。沿著這條河騎行，還能感受到那段歲月在地景與建築上留下的印記。

桃園新開放的大嵙崁清淤自行車道，是目前全台唯一以石門水庫清淤疏浚產生的淤泥為材料再生鋪設的路廊，兼顧了水庫淤積問題的解決與河岸景觀的開放。鄰近景點包括中庄吊橋、山豬湖、月眉濕地都能依序出現在視線裡，這段路廊串起了原本彼此分隔的打卡熱點，讓自行車族能以悠閒慢騎，自在體驗最深度的在地風情。

率先帶領民眾體驗這條新路廊的「大龍門溪遊記」自行車活動，出發點是三坑自然生態公園停車場，全程騎乘Pacific 26吋電動輔助自行車，電力輔助讓坡度不再是負擔，對平日較少騎車的人或體力有限的參與者來說，能更專注在沿途風景上。騎乘輕鬆的電輔車、專業領騎及導覽陪同、旅遊平安險與補給品，玩一整天只要999元。

路線上午先沿大嵙崁自行車道前往大溪老街，大溪老街昔日因大漢溪水運繁華，匯聚漳州與客家移民。現存的和平路與中央路，多建於日治大正年間，其巴洛克式牌樓融合了西式希臘山牆、羅馬拱門，與閩南傳統的祥獸木雕。這種「和洋折衷」的街屋，見證了當年茶葉與樟腦貿易的黃金歲月。

鄰近的中庄調整池不僅是全台首創的大型備援調整池，也是國內第一座平地水庫，利用大漢溪廢棄河道開挖，2017年完工後，在颱風期間石門水庫因上游濁度過高無法供水時，由調整池接力供應板橋、桃園地區的民生用水，讓居民不再面臨停水困境。除了水利功能，調整池周邊的自行車專用道與大片韭菜花田構成了難得的農業景觀，每年9月韭菜花盛開，白茫茫一片被稱為「九月雪」，中庄是目前北台灣最大韭菜產區，種植面積約400公頃，產量佔全國約12%。

七張福德宮就位在中庄調整池旁，廟史超過百年，建廟過程中曾因信眾議論是否遷址，幾度請示擲筊，最終選定留在原址重建，沒想到後來調整池在此處完工，廟前從此成了碧水環繞、吊橋入景的地標。廟宇平日香火鼎盛，假日在廟埕前設有市集，公廁維護潔淨，長期是單車騎士口耳相傳的休息站，也是體驗在地韭菜特色點心的口碑之地。

緊鄰調整池的中庄吊橋2023年1月正式開通，是全台最長的懸索式吊橋，全長419公尺，雙塔懸吊設計橫跨大漢溪，西岸接中庄調整池，東岸通往山豬湖生態親水園區，大幅縮短兩岸往來時間，也讓整段大漢溪的自行車路網正式縫合。

最後一段行程騎往三坑老街。三坑子在清代曾是大漢溪上最繁忙的貨運碼頭之一，河港貿易帶來的人流讓這裡發展出完整的客家聚落文化。信仰核心永福宮建於1791年，廟宇至今仍是聚落生活的中心。這條被稱為「全台最短」也是最不商業化的老街，街屋步廊格局保存完整，走在裡面能讀出河港聚落的空間邏輯，與其他觀光化改造過的街區不同，而是真正還在生活的老地方。

​旅行最迷人的地方，在於看見舊地景裡的新靈魂。何妨切換至單車的慢速，好好看清中庄調整池的碧波、細讀三坑老街的客家脈絡。

這條首創的淤泥再生車道，正等著喜歡放慢腳步、探訪在地故事的旅人。今年初夏，不妨就用最輕鬆的單車步調，一起出發踩踏這段跨越百年的大漢溪回憶。

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