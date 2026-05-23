2026-05-23 13:23 樂天小高＠美食之旅
吃。台南市。美食｜安平區。「同記安平豆花-安平2店」飄香超過50年老字號，採用純黑豆加入健康竹炭的古早味豆花。
位在安北路上外頭大大扛棒外觀很顯。
「同記安平豆花」創辦於1970年已有超過50年歷史，發展至今台南和高雄有多間分店，同樣安北路安平2店距離總店很近，整個門面和菜單設計與總店相似，開2店主要是分散總店的人潮，觀察菜單這裡有賣豆花、冰品及飲品等，餐點品項不多主打豆花類美食，小高就點2碗竹炭豆花來享用，品嚐完覺得美味定價合理，值得樂天小高推薦給您品嚐。
寬敞店面裡頭擺滿座位供顧客內用，一旁有放置料理檯也是服務台。
寬敞店面裡頭裝潢有點古色古香氣息，裡頭擺滿木質的桌椅供客人入席用餐。
裡面陳列店家歷史和事蹟供顧客觀賞。
這張護背過菜單供顧客直接畫選，豆花主要分黃豆豆花和竹炭黑豆豆花。
小高就點綠豆竹炭黑豆豆花40元和紅豆竹炭黑豆豆花40元。
這碗是紅豆竹炭黑豆豆花40元。
這碗是綠豆竹炭黑豆豆花40元。
這些豆花整體口感綠豆和紅豆很鬆軟，竹炭黑豆豆花超軟嫩甜度適中真好吃。
樂天小高食後個人主觀心得分享(僅供參考)(且不保證店家食材品質與安全):「同記安平豆花-安平2店」用餐空間很復古真舒服,服務很親切,整體口感有水準定價合理,值得樂天小高推薦給您品嚐。
店家資訊：同記安平豆花-安平2店
地址：708臺南市安平區王城里安北路141-6號
營業時間:週一～週五10:00–22:00、週六、日09:00–22:00
電話:06-226-2567
樂天小高邀約資料
s6967391@gmai.com
Line ID:0937318086(不是電話喔！）
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