2026-05-23 12:25 葵と純 美味旅行
金針花海怎麼拍?｜一個人的攝影獨旅，也能很有質感
有時候旅行不是為了完成一張清單，而是想找一段時間，讓自己慢下來。
這次來大湖，不是為了草莓，是為了看看金針花。
大湖的金針花不是那種一眼望去很浮誇的花海，
它比較像是藏在山城日常裡的一抹顏色。在堤防旁、在田邊，也在山與天空之間。
拍花海，不一定要追求整片盛開。 有時候一點花、一段線條、遠方的山，
再加上一點光線，就能把旅行的情緒留在畫面裡。
一個人帶著相機慢慢走， 等風、等光，也等一個自己喜歡的畫面。
那種時間感很安靜， 不用趕行程，也不用急著抵達下一個地方。
拍到中午，肚子餓了， 就順路去牛宮吃一碗想念的牛肉麵。
一碗麵、一段風景、一個剛好的午後，沒有排得很滿，卻讓人記得很久。
我想，所謂剛好的旅行，大概不是看了多少景點，而是有沒有在某一個瞬間，重新感覺到自己正在好好生活。
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