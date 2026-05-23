2026-05-23 10:57 樂天小高＠美食之旅
吃。台南市。美食｜安平區。「港式灣仔小棧-安平」」 正宗港式餐飲,五星級飯店廚師料理,超人氣港料理搬遷至現址繼續經營。
位在民權路四段三角窗店面外觀很顯眼。
小高2024年就分享過「港式灣仔小棧-安平」的美食文章，網路得知訊息，店家從舊址搬遷至民權路新店面，店家主打正宗港式餐飲、五星級飯店廚師料理、五星級味道及大排檔價位等四項訴求，新店面用餐環境變得整潔又明亮，觀察菜單這裡主要提供港式料理，整體菜色定價有稍微調漲過，小高就點2樣餐點來享用，品嚐完覺得很美味定價合理，值得樂天小高極力推薦給您品嚐。
店面入口處迎面是店家服務吧台，室內空間則是店家的料理廚房。
玻璃門推開來到開放式用餐空間，環境採光很好用餐相當舒適。
大門旁有擺放餐具供顧客自行取用。
裡頭座位數多冷氣開放供顧客舒適用餐。
店面對面有一座公有停車場。
牆面有掛餐點照片供客人參考。
這張是店家點菜單供顧客人直接畫選，菜單主要分類有炒粉.麵類、 炒飯.燴飯類公仔麵類、港式湯類、港式冰飲類、素食類、港式小吃類及港式飲類等，菜單品項很多定價合理範圍內。
小高就點港式生炒牛肉飯160元蜜汁叉燒公仔湯麵160元。
這是港式生炒牛肉飯160元。
這炒飯份量十足可供應2位食量不大這吃飽，從外觀這炒飯米粒呈現粒粒分明，食材很多大概有牛肉、炒蛋、高麗菜、紅蘿蔔、蔥花.....等等。
這炒飯充滿鑊氣軟Ｑ鹹香超好吃。
這碗是蜜汁叉燒公仔湯麵160元。
這蜜汁叉燒公仔湯麵很大碗定價合理，湯麵裡有叉燒肉、荷包蛋、綠花椰菜及泡麵麵條等。
這湯頭就是泡麵的滋味好喝。
這叉燒肉份量很多切的很厚實，這叉燒肉很入味肉質彈牙超級好吃。
這泡麵麵條口感就是如此而已。
樂天小高食後個人主觀心得分享(僅供參考)(且不保證店家食材品質與安全):「港式灣仔小棧-安平」用餐空間很整潔真舒服,服務很親切,整體口感有水準之上定價合理,值得樂天小高極力推薦給您品嚐。
店家資訊：港式灣仔小棧-安平
地址：708臺南市安平區天妃里民權路四段853號（茂記黑豆花旁）
營業時間:10:00–14:00, 17:00–20:30（週六、日公休）
電話: 06-297-1628
樂天小高邀約資料
s6967391@gmai.com
Line ID:0937318086(不是電話喔！）
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