華麗奧捷(2)四城市六大經典建築，讓你感受中世紀之美

捷克與奧地利致力維護國內中古世紀建築，因而多處建築被聯合國教科文組織列入世界文化遺產，此次行程特別走訪兩國各二個城市，觀賞六大經典建築，置身於此，彷彿穿越到歐洲古代，氛圍感十足。

捷克—布拉格與庫倫洛夫，雙塔的視覺饗宴

俯瞰舊城廣場紅屋頂景觀—布拉格天文鐘塔

布拉格天文鐘位於舊市政廳的塔樓上，運行已超過600年，除報時外，還結合天文學、宗教曆法與機械技術，15世紀就有這樣的技術，讓人十分驚奇。天文鐘每天會有「整點報時秀」，可見耶穌十二門徒的雕像依序出現，旁邊還有骷髏死神等雕像，吸引大量旅客觀賞，是布拉格著名的地標。看完報時秀，可乘電梯登塔，俯瞰整個舊城廣場，欣賞布拉格著名的紅屋頂景觀，感受濃濃的中世紀氛圍。

童話故事的場景—庫倫洛夫城堡與彩繪塔

庫倫洛夫城堡依山而建，因歷經不同時代擴建，城堡風格融合哥德式、巴洛克及文藝復興，彩繪塔是整座小鎮最醒目的建築，外牆繪有幾何圖騰、宗教人物及文藝復興圖案，顯得非常華麗。可登上彩繪塔，俯瞰伏爾他瓦河環繞整座小鎮，古老建築與石板街道交織出中世紀風情，宛如童話故事的場景，被列入世界文化遺產。

奧地利—維也納與薩爾茲堡，四建築經典呈現

與法國凡爾賽宮齊名—熊布朗宮

熊布朗宮是哈布斯堡王朝的夏宮，以法國凡爾賽宮為藍圖，戶外有遼闊的花園景致，站在花園盡頭的山丘上，可俯瞰整座熊布朗宮及維也納市區全景，山腳下有一座海神噴泉，可欣賞雕刻精緻且氣勢磅礡的雕像群，還有世界上現存最古老的動物園。皇宮內部裝潢極盡奢華，見證奧匈帝國最後的金色榮光，與法國凡爾賽宮齊名，被列為世界文化遺產。

奧匈帝國權力的象徵—霍夫堡宮

「維也納歷史中心」是奧地利世界文化遺產的重要區域，涵蓋中世紀老城與巴洛克宮殿，展現昔日哈布斯堡王朝的帝國風華，其中霍夫堡宮是一個宮殿群，是當時王朝的冬宮與政治中心，走在宮殿群間，很能感受奧匈帝國長達700年的輝煌歷史。此處同時能看到觀光客、馬術表演與政府人員在辦公，歷史與現代在同一空間交疊，像是一座依舊活躍的帝國中心。

維也納的文化寶藏—聖史蒂芬大教堂

聖史蒂芬大教堂也位於「維也納歷史中心」，是一座宏偉的哥德式教堂，歷經多次擴建和修復，展現壯麗的建築風格。內部裝飾華麗，彩繪玻璃窗、雕刻、祭壇等充滿藝術氣息，還保存重要的宗教文物和聖物。聖史蒂芬大教堂不僅是宗教中心，也是維也納的文化寶藏，每年聖誕市集在教堂前廣場舉行，吸引世界各地的遊客前來參觀。

被音樂與山景包圍—薩爾茲堡

薩爾茲堡位於奧地利西部，是莫札特的故鄉與經典電影《真善美》的拍攝地，舊城區的城堡與教堂完整保存巴洛克城市景觀與中世紀巷道，漫步街道常聽見街頭樂手演奏古典音樂，瀰漫濃厚的歐洲古典氣息，被列為世界文化遺產。每年7〜8月此處會舉辦「薩爾茲堡音樂節」，是全球規模最大、水準最高的古典音樂盛事，讓整座城市充滿音樂家與愛樂者。

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