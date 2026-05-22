2026-05-22 16:24 舌尖上的旅人 Eric Hsu
起士公爵攜Hello Kitty出招 限定乳酪蛋糕萌翻少女心
今夏甜點圈再掀「萌經濟」熱潮！起士公爵攜手三麗鷗超人氣角色Hello Kitty 推出限定聯名系列，將招牌純粹原味乳酪蛋糕結合經典蝴蝶結元素與粉嫩設計，從蛋糕、禮盒到提袋全面換上可愛新裝，鎖定甜點控與收藏族群，打造今夏最具話題性的療癒系甜點。
起士公爵限定版「Hello Kitty 乳酪蛋糕」有2款主題設計，包括經典「蝴蝶結款」與甜萌「甜點款」，以招牌紅色蝴蝶結、療癒笑臉等經典元素，完整還原 Hello Kitty 可愛宇宙。從蛋糕圖騰到包裝設計全面升級，視覺與味覺同步吸睛，成為粉絲必收的夢幻逸品。
同步推出「Hello Kitty 小小公爵杯子乳酪蛋糕」3入組，集結原味、藍莓與朱古力三款人氣口味。小巧尺寸搭配聯名限定包裝，儀式感升級。
此次聯名也延續起士公爵招牌「減法烘焙」精神，「Hello Kitty 純粹原味乳酪蛋糕」僅以乳酪、雞蛋及少量糖製成，不添加奶油、鮮奶油、麵粉與水，回歸乳酪最純粹的風味。選用澳洲頂級乳酪，搭配低溫水蒸氣蒸烤工法，並經12小時熟成，打造綿密滑順、層次濃郁的乳酪口感。
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