當世界習慣快轉　天香樓用一道道江南春味留住時間

當世界習慣快轉，真正動人的料理，反而誕生於那些願意慢下來的時刻。春末夏初之際，台北亞都麗緻大飯店「天香樓」將稍縱即逝的季節風景收進餐桌，在主廚 路凱源領軍下推出2026春季菜單「江南 春季手路菜」，以春鮮為筆、以火候為墨，將江南的細膩與時令的鮮活，緩緩描繪進一道道佳餚之中，讓味蕾不只是品嘗，更像經歷一場春日旅程。

前菜「梁溪脆鱔」鹹香唰嘴，讓人一口接一口停不下來。Eric Hsu攝

此次餐期延續天香樓「以茶問季、以香佐食」的江南餐茶之道，先以冷調茶「龍吟翠露」作為開場。精選杭州龍井茶為底，將特有的清雅豆香與麝香葡萄的輕甜果韻交織，再綴上手磨龍井茶粉，入口茶香緩緩漫開，如初夏微風掠過湖面般沁涼輕盈，也為這場春宴揭開序章。

天香樓主廚 路凱源打造「江南 春季手路菜」。天香樓提供

前菜「水晶肴肉」冰涼滑口，讓人一試上癮。Eric Hsu攝

所謂「手路菜」，不只是私房料理，更像是主廚與食材之間的對話。少了制式化的大菜框架，多了個人的理解、記憶與技藝溫度。路師傅認為，一道真正動人的菜色，不只要忠於傳統，更要留下屬於當代的詮釋，因此藉由時令食材重新演繹江南風味，也讓許多藏在老饕口耳相傳中的神秘滋味，再次回到餐桌。

主廚力推「墨魚魚鯗紅燒肉」，超級下飯。Eric Hsu攝

談起私心最愛，路師傅毫不猶豫點名「墨魚魚鯗紅燒肉」，熱鍋揭蓋瞬間，白霧般的熱氣裹著醬香迎面而來，彷彿回到記憶裡外婆家飯桌旁的時光。以手工日曬比目魚乾製成魚鯗，搭配花枝一同燒製，鮮香層層疊加，入口即化的紅燒肉吸附鹹甜醬汁，每一口都濃得讓人忍不住想再添一碗白飯。

特色「文天祥雞」鹹中帶香，肉質軟嫩。Eric Hsu攝

另道特色料理「文天祥雞」，則將歷史故事收進鍋裡。相傳為三杯雞原型，路師傅以柱侯醬打底、花雕酒慢火燉煮，讓酒香與醬香逐漸滲入雞肉纖維之中。入口柔嫩細緻，鹹香中帶著回甘層次，讓一道古老菜色多了細膩而悠長的餘韻。

經典菜「龍井蝦仁」入口彈牙美味。Eric Hsu攝

天香樓招牌「冬去春來菜飯」像是將春天直接盛進碗裡，鹹肉、春筍、百合、蓮子、皇帝豆與青江菜融入粒粒分明的白米之中，色澤鮮明、香氣交錯，呈現出杭州菜飯最溫柔也最飽滿的模樣；「香蒜蝦油雞」則以蝦油作為靈魂調味，搭配蒜酥香氣堆疊，直接連殼入口，更能感受鮮香的完整層次。

甜點「心太軟」作為餐期結尾。Eric Hsu攝

甜點以經典收尾，招牌「心太軟」將新鮮紅棗填入加入龍井茶粉的糯米糰，再淋上桂花蜜蒸製，甜而不膩；「龍井桂花定勝糕」將江浙傳統點心重新演繹，以龍井茶香揉合白豆沙內餡，點綴淡雅桂花香氣，為這場春日盛宴留下輕柔而綿長的尾韻。彷彿春天走遠了，但那一口溫柔，還留在舌尖。

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