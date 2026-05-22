2026-05-22 15:34 樂天小高＠美食之旅
吃。台南市。美食｜中西區。「香湘醬香餅-民權店」新店報報!!!!台南市，老闆親至家鄉湖南取經的醬香餅，像是披薩做法獨特湖南醬香餅。
位在民權路上紅色的攤車外觀超顯眼。
醬香餅是源自中國湖南的特色街頭小吃，南部最知名是位在茄萣區的「邵陽燒餅」（小高分享過），「香湘醬香餅記」老闆娘親赴大陸湖南取經，習得廚藝，回到台南北區臨安路二段開設攤位，現在又來到水仙宮一旁創立分店，攤車就擺放在花樓咖啡廳騎樓下，觀察菜單，這裡醬香餅有七種口味供挑選，小高就選擇兩種口味回家享用，品嚐完覺得不錯吃定價合理，值得樂天小高推薦給您品嚐。
紅色的攤車有設置的專業的烤箱，攤車前有掛菜單供顧客點餐參考，這醬香餅有小鮮肉、醬燒雞、藤椒雞、黑胡椒牛、培根起司、德國香腸＋起司及起司玉米等7種口味。
先把麵糰壓平到這特製模型裡，鋪上事先醃製過雞肉或是豬肉，再餅皮放入專業烤箱裡來烘烤。
經過幾分鐘可從烤箱裡取出醬香餅，想吃辣者可以選擇辣椒醬來搭配（超辣的）。
這醬香餅採用中國風喜氣紙袋來包裝。
小高就選擇小鮮肉（豬）60元與藤椒雞60元。
現烤餅皮層層酥脆，內層包覆鹹香濃郁的肉醬，頂層再刷上特製醬料或鋪上餡料，口感外酥裡Q。
樂天小高食後個人主觀心得分享(僅供參考)(且不保證店家食材品質與安全):「香湘醬香餅-民權店」用餐空間很居家溫馨真舒服,服務很親切,整體口感有水準定價親民,值得樂天小高極力推薦給您品嚐。
店家資訊：
地址：台南市中西區民權路三段55號
營業時間:08:00~15:00（售完為止）（週三公休）
電話:無
樂天小高邀約資料
s6967391@gmai.com
Line ID:0937318086(不是電話喔！）
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