2026-05-22 13:23 樂天小高＠美食之旅
吃。台南市。美食｜東區。「107芋頭餅」經典台式下午茶點心，主打全商品蛋奶素的爆漿芋頭餅。
位在金華路上外頭大大扛棒很顯眼。
「107芋頭餅」於2025年10月開幕至今不到一年時間，當初得知訊息立馬收入口袋名單中，店家因其門牌號碼位在107號，老闆突發奇想將店名取之「107芋頭餅」，小高利用平日時段前來購買，來到現場發現攤車放在店裡面，觀察菜單，這裡主要賣芋頭餅和一些炸物，招牌芋頭餅嚴選大甲芋頭來製作，重點是，芋頭餅有多種口味可供選擇，小高就外帶芋頭餅回家享用，品嚐完覺得很美味定價合理，值得樂天小高極力推薦給您品嚐。
攤車就擺放在店面的室內空間，上頭有標示菜單的相片供參考。
餐車裡有放置油炸台來料理各式點心。
這張是店家點菜單供顧客直接畫選，部分的炸物有胡椒和梅粉供選擇。
小高就購買芋頭餅25元、黑糖芋頭餅35元及蛋黃素鬆芋頭餅35元。
這內餡厚實芋頭餅定價25元很合理，這餅乾酥脆芋頭泥濃郁超好吃。
這蛋黃素鬆芋頭餅定價35元很合理，鹹香濃郁的芋頭餅非常好吃。
這厚實芋頭餅添加黑糖滋味很搭好吃。
樂天小高食後個人主觀心得分享(僅供參考)(且不保證店家食材品質與安全):「107芋頭餅」銷售空間很整潔舒服,服務很親切,整體口感水準之上定價合理,值得樂天小高極力推薦給您品嚐。
店家資訊：107芋頭餅
地址： 700臺南市中西區兌悅里金華路四段107號
營業時間:11:00–19:00（週一公休）
電話: 0985-372-100
樂天小高邀約資料
s6967391@gmai.com
Line ID:0937318086(不是電話喔！）
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