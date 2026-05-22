新竹｜客庄深度遊 竹東探市場 峨眉品茶香

想深度貼近客家生活，比想像中更容易。新竹縣政府近年積極推動慢旅，在竹東與峨眉地區，就有一條以「走入客家生活」為主軸的路線，串聯市場走讀、飲食手作與山水體驗，提供一日可完成、從日常出發的客庄深度旅遊。

新竹縣的人文深度之旅。

行程可從充滿人情味的竹東中央市場展開。竹東早年因林業與礦業發展而繁盛，市場也隨之形成，至今仍是當地最具代表性的生活場域之一。走進市場，客語交談聲、傳統小吃與在地食材交織出極具韻味的客庄氛圍，不僅能認識客家飲食文化，更能看見世代傳承的生活軌跡，感受市場作為地方記憶載體的魅力。

深入竹東中央市場。

在中央市場內，除有琳琅滿目的生鮮蔬果、肉品海鮮、乾貨雜糧之外，對外地遊客來說，更令人驚喜的是此地聚集諸多傳統客家小吃，從米苔目到粄條、水晶餃、菜包、鹹湯圓、糯米飯、艾草粿等等，風味樸實又具地方特色，穿梭市場，便是風味美食之旅。

體驗醃漬蘿蔔DIY。

接著來到同在竹東的阿金姐工作坊，從「吃」進一步走進客家文化。在此地，訪客不僅能品嘗道地客家風味午餐，還能親手體驗醃漬蘿蔔DIY，從食材處理到醃製過程，學習客家人因應生活環境發展出的「保存」與「惜食」智慧。

認識傳統客家桔醬。

來到這間工作坊，也能認識阿金姐招牌手作桔醬如何誕生。這裡的桔醬都以天然食材製作，風味甘醇、口感細緻。除了招牌桔醬外，還有紫蘇梅等產品，採傳統工法製作，保留食材原有風味，清爽可口。

搭船遊訪峨眉湖。

午後可轉往峨眉湖，搭乘電動船悠遊湖面。峨眉湖為台灣少數由水庫形成的天然型湖泊景觀，湖區環境清幽，湖面遼闊、四周青山層疊，呈現靜謐又開闊的山水景致。湖畔還有彌勒佛銅像等代表性地標，水天山色之間，有許多令人目光停留的好風光。

聳立湖畔的彌勒佛。

接著走訪新竹重要茶產地之一、峨眉鄉內的徐耀良茶園，深入了解東方美人茶的製作工藝與風土特色。透過導覽與品茗體驗，可從一杯茶中，認識氣候、土地與人文之間的緊密關係，也看見客庄產業的當代發展樣貌。

認識茶文化的深度體驗。

在這座茶園內，訪客能參加別開生面的DIY體驗，每人桌上會先備妥兩套杯碗組，可親自沖泡並品味白鷺、青心大冇這兩種東方美人茶種，並從注水、計時、靜置到開湯品評，學習聞香、觀色、品嘗，藉由對兩款茶的差異比對，完成沉浸式的深度體驗。

探索客庄文化之美。

這樣的一日遊程，以「生活即文化」為核心概念，透過市場、飲食、自然等面向的串聯，呈現客家文化從日常到產業的多元風貌。可透過既輕鬆又深入的方式，認識客庄之美。