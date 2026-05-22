新竹｜跟著《d design travel》遊竹縣 橫山、竹北人文行旅

五月的新竹山城，油桐花已落，山間一片青綠。從新竹高鐵站啟程，沿著蜿蜒的山路，往橫山鄉的大山背行去，尋覓在《d design travel》裡出現的景點。

跟著《d design travel》來趟人文小旅行。

《d design travel》是知名的日本地方旅行書，以「長期居住般的深度旅行」為理念，透過設計、文化、飲食與職人精神，重新詮釋地方旅行的價值。新竹近年與《d design travel》合作，透過地方選店與文化採訪，讓新竹的山林聚落、客庄飲食與生活風景，被更多國際旅人看見。

前進新竹縣群山之間。

位於橫山鄉大山背的「大山北月」，正是《d design travel》選入的新竹縣推薦場域之一，這裡是由老校舍改造而成的空間，融合地方飲食、山村文化與藝術策展，在群山環繞間，展現新竹山城特有的慢活氣息。

曾是山中學校的「大山北月」。

鄰近大山北月，有一條騎龍古道。這條環狀步道沿途穿過孟宗竹林、柳杉林，還有幾座以糯米砌成的老石橋，以及百年石階。穿行步道之際，不僅能感受山間的清新自然，也有人文行旅之趣。

騎龍古道上的糯米橋。

午間回到山腳，來到同在橫山鄉內的「晌午粄食」。這間同樣被收錄在《d design travel》推薦裡的風格小店，不僅提供十分美味的傳統客家水粄，還能安排粄食DIY。從米食製作到在地食材運用，都能讓訪客實際感受客家文化與土地之間的連結，並透過職人分享，看見傳統飲食背後的生活智慧與文化故事。

品嘗客家美食。

學做艾草粄。

午後來到竹北的新瓦屋客家文化保存區，這處歷史悠久的客家聚落，是竹北地區少數被完整保留下來的傳統建築群，可見紅瓦屋頂、磚牆立面與三合院。新瓦屋不只是老屋展示，在修復過的空間裡，分別進駐藝文展覽、手作工坊、選物店鋪和咖啡輕食等，穿梭其中，能找到許多令人駐足的角落。

在都會之間遇見傳統聚落。

與新瓦屋相距僅約1.5公里、步行可抵的客家料理餐館「MONSOON」，多次入選米其林指南，也收錄在《d design travel》中。這間全預約制的餐廳，以全植物性料理重新詮釋客家飲食文化，融合山林氣息、發酵技術與在地食材，呈現新竹縣兼具文化底蘊與生活質感的多元面貌。

「MONSOON」擁有充滿創意的美食空間。

在本季當中，「MONSOON」特別推出以客庄春季風景為靈感的無酒精調飲。主廚採集客庄山區盛開的月桃花，浸漬於脫醇葡萄酒之中，透過花香、青草氣息與淡雅酸度，呈現屬於春天山林的氣味記憶。入口時能感受到月桃獨有的辛香尾韻，如同走入雨後山徑般清透安靜。

融入在地文化的美食創作。

此行我嘗到的甜點，則使用新竹在地柿餅，結合主廚母親親手種植的芳香萬壽菊，打造一道可食用的田園風景。柿餅的熟成果香與萬壽菊近似柑橘與香草的氣息交錯，盤面如同客庄曬柿季節的午後風景，將地方農產、家庭記憶與植物香氣轉化為一道具有土地感的甜點作品。

跟著《d design travel》，發掘新竹縣的城市美學。

跟著《d design travel》行遊新竹縣，可體驗慢活之趣，只用一天的時間，便能感受最真實、也最有溫度的客庄風景。