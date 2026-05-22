2026-05-22 09:41 卡娃思 / 開心趴趴走
淡水必遊標配景點：橋上夕陽魔幻浪漫美景，老老少少攜手暢遊【淡江大橋】（散步趣八里二））
淡江跨河大橋完工通車，大幅縮短往返淡海新市政和八里的車程達25分鐘，也為兩岸觀光與通勤帶來交通上的莫大效益。
- 自5月12日正式通車以來，淡水端的沙崙路人行道入口，以後到黃昏時的人潮漸漸多了起來，川流不息的車潮和人潮持續湧現，這時候散步運動賞景的人行道，非常的熱鬧。
- 淡水河口夕陽漸漸落入海的魔幻美景，過去大多是從淡水老街和滬尾休閒藝文休閒園區二個地方，遠望百看不厭的景觀，現在可以站在橋上近距離觀景。
（淡江大橋的名稱，我個人喜歡稱之為「淡江跨河大橋」）
淡江跨河大橋有多長呢？
主橋段長920m，橋塔高211m，主跨距450m，背跨距175m，橋面最寬處約70m。
攝影大師美拍大景社群媒體天天分享美拍，想忽略都難，我才從花蓮輕旅回來，迫不及待的奔來了。當我踏上橋上的那一刻，難掩興奮的心情，自從二年前淡海新市鎮有了第二個落腳之地，想放空安靜時的居所，所以特期待中看到通車後的跨河大橋，這一刻更能感受這一座橋帶來的效益，喜歡淡水和八里的台北人，日後最能感受往返八里和淡海新市鎮的便利交通。
有人說這座橋等了40年以上，卻也沒想到這不是天荒夜談的痴想，是夢已成真的事實，這座世界級設計的作品，由已故的國際大師普立茲克獎建築師札哈‧哈蒂（Zaha Hadid）設計的單塔不對稱斜張橋，留給世人留給台灣是最美的世界級地標的漂亮禮物。
🔺🔻從淡水漁人碼頭福容飯店，看過去淡江跨河大橋的夜景，黃昏至入夜前的美拍（攝影者：卡娃思）
🔻近八里的出口位置
🔻淡水河口景觀
最美的風景，沉浸陶醉最美的人群🥹
連續二天的黃昏搭輕軌而來，眼前一幕幕感人畫面，不少推著輪椅的遊客，輪椅上坐的是他們的父親、母親，中壯年的晚輩們推著觀景和拍照，不時還手指著遠方，像似在向長輩們解說；也不時總有人請我拍，可能看我慢慢的賞景，比較悠閒的樣子，見他們拍完照一塊欣賞手機裡的影像，那滿足喜樂的笑容，回想幫著拍照中卡娃思感受的是那好美好美的親情，孝心的動人畫面。
走到橋中心位置，隨手拍拍都是美景，這一次從漁人碼頭這一端走上橋上，下回要從八里端上橋，相信會有不一樣的風景，屬於淡水也屬於八里的特有景觀。
🔻八里端人行道出口之一，接上挖子尾自然保留區的步道自行車道。
走一小段路有開往關渡捷運站的「紅13」公車站招呼站，旁邊還有好多部YouBike租借車停靠，租騎5~10分鐘就可以到八里渡船頭商圈吃喝玩樂。
或者再走上大橋回到淡水端沙崙路，搭乘淡海輕軌，順遊周邊景點，盤點了有24個玩樂景點。
也或者散步走到滬尾藝文休閒園區、淡水老街，從這裡看大橋風景，美的不一樣喔！
回想興建中的風景，剛好有拍照紀錄耶！我見證了期待的心情。
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