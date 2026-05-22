仙女級私藏食譜！這5款自製優格點心 讓妳彷彿置身高級咖啡廳

編輯/鄭欣宜撰文

夏天很熱沒胃口，這時候，優格就是妳應該深交的靈魂伴侶。比起鮮奶油的厚重負擔，優格那種輕盈如雲朵、微酸又清爽的口感，完全就是夏天清爽的美食。今天不教那些普通的吃法，我們要動點小手腳，把平凡優格變成連相機都會先吃飽的網美級點心。快把這5招學起來，讓妳的下午茶時光瞬間變身高級咖啡廳。

1.夢幻莓果優格杯

這款是點心界的顏值天花板！利用色彩堆疊出的層次感，讓妳光看著就覺得心情被療癒了。酸甜的莓果搭配優格的乳香，是絕對不會出錯的經典組合。

食材：無糖希臘優格 200g、綜合莓果（草莓、藍莓、覆盆子）適量、燕麥脆片60g

做法：準備一個杯子或碗，底層先鋪上一層燕麥脆片增加口感。接著放入一半的優格，中間鋪滿新鮮莓果，再蓋上剩下的優格。最頂端豪邁地撒上幾顆點綴用的莓果。

夢幻莓果優格杯。圖/123RF圖庫

2.視覺系莓果優格樹皮

這款點心最近在社群媒體上紅到不行，重點是它完全不需要開火，只要有個冷凍庫就能搞定。成品看起來像大理石紋路一樣高級，隨手一拍都是質感大片。

食材：無糖優格 200g、蜂蜜 1 大匙、碎堅果適量、奇亞籽少許

做法：將優格與蜂蜜攪拌均勻，平鋪在墊有烘焙紙的托盤上，厚度維持在 0.5 公分左右。隨性撒上碎堅果與奇亞籽，送進冷凍庫住 4 小時。拿出來後直接用手掰成不規則碎片，那種不刻意的隨性美就是它的靈魂。

3.優格提拉米蘇

想吃提拉米蘇又怕油膩？我們把奶油換成希臘優格，口感竟然出奇地絲滑，甚至帶有一種清爽的輕慕斯質感。

食材：濾乾水分的希臘優格 150g、手指餅乾 2 條、濃縮咖啡 30ml、無糖可可粉適量

做法：手指餅乾先在咖啡液裡快速洗個澡，鋪在杯底。接著疊上一層厚厚的希臘優格，重複兩次。放入冰箱冷藏至少 2 小時，吃之前篩上一層厚厚的可可粉。相信我，妳的第一口絕對會驚呼：「這竟然是優格做的？」

優格提拉米蘇。圖/123RF圖庫

4.爆漿口感優格烤吐司

這道是女孩們最愛的偽甜點。經過烘烤後的優格會呈現出一種像半熟起司塔的質地，咬下去熱騰騰又軟綿綿的，簡直是療癒系的天花板。

食材：厚片吐司 1 片、原味優格 3 大匙、蛋黃 1 顆、楓糖漿少許

做法：先用湯匙在吐司中央壓出一個凹槽。將優格、蛋黃與楓糖攪拌成糊狀倒入凹槽內。送進氣炸鍋或烤箱， 180 度烤 10 分鐘，直到表面出現漂亮的虎皮焦斑。外酥內嫩的口感，妳一定要試試看。

爆漿口感優格烤吐司。圖/123RF圖庫

5.抹茶紅豆優格輕蛋糕

如果妳喜歡和風口味，這款抹茶優格蛋糕能擊中妳的心。利用優格的酸度帶出抹茶的清香，口感介於蛋糕與布丁之間，濕潤且紮實。

食材：原味優格 200g、雞蛋 2 顆、低筋麵粉 20g、抹茶粉 5g、蜜紅豆適量

做法：將優格與雞蛋打勻，篩入麵粉與抹茶粉攪拌至無顆粒。加入蜜紅豆拌勻後倒入模具。以 170 度烘烤 35 分鐘。放涼後冷藏一晚口感更佳，那種濃郁卻不膩口的層次感，會讓妳一口接一口完全停不下來。

結語

甜點從來都不是女孩們的敵人，只要選對了基底，它們就是生活裡的止痛藥與強心針。這些食譜不僅能滿足妳對糖分的渴望，還能讓妳在朋友圈裡展現出超高的生活品味。下次心情有點悶或是有點小餓的時候，別再猶豫了，打開冰箱，跟著這幾道食譜一起優雅地變身吧。生活已經很辛苦了，在對待胃這件事上，我們絕對不能將就。

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