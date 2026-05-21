2026-05-21 18:42 小溫蒂旅遊趣
全台便當龍頭「悟饕池上飯包」新品登場！ 「蒜蒜紅石斑魚飯包」5/20 上市 加碼抽全家禮券
在台灣，有一種味道陪伴無數出外人成長超過 85 年。
從花東鐵路月台飄散的陣陣飯香，到如今遍布全台的街頭身影——「悟饕池上飯包」始終秉持一個信念：「飯包是做給出外人吃的，一定要用心做。」這份初心，是品牌走過八十五年、始終如一的核心。
從月台到全台｜一個飯包的傳承故事
1939 年，池上飯包誕生於花東鐵路月台，為往返旅客遞上一份溫熱的家鄉味。1999 年正式更名為「悟饕池上飯包」，導入現代化經營管理，從花東一路拓展至全台連鎖版圖，更跨足海外市場，以熟悉的米飯香氣，撫慰無數在外打拼的遊子。
一個飯包，乘載的不只是食物，而是幾代台灣人共同的記憶。
新品登場｜深海紅寶石進飯包
今年五月，悟饕帶來全新話題之作——「蒜蒜紅石斑魚飯包」。
主角是素有「深海紅寶石」美譽的紅石斑（俗稱紅條），肉質扎實細緻、膠質豐富，天生麗質。搭配品牌精心熬製的蒜蓉醬，蒜香濃郁、層次鮮明，將魚肉本身的鮮甜與鹹香完美帶出——每一口都是驚喜。
更值得一提的是，此次新品採用舒肥低溫熟成技術，精準鎖住魚肉鮮甜與水分，讓口感更加滑嫩細緻。不是高級餐廳，卻有著料理店才有的工藝講究。
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從 85 年前的月台飯香，到今日餐桌上的深海鮮味 悟饕用每一個新品，繼續訴說那個「用心做給出外人吃」的故事。
這次，換你來嚐嚐看。🐟🍱
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