全台便當龍頭「悟饕池上飯包」新品登場！ 「蒜蒜紅石斑魚飯包」5/20 上市　加碼抽全家禮券

在台灣，有一種味道陪伴無數出外人成長超過 85 年。

從花東鐵路月台飄散的陣陣飯香，到如今遍布全台的街頭身影——「悟饕池上飯包」始終秉持一個信念：「飯包是做給出外人吃的，一定要用心做。」這份初心，是品牌走過八十五年、始終如一的核心。

從月台到全台｜一個飯包的傳承故事

1939 年，池上飯包誕生於花東鐵路月台，為往返旅客遞上一份溫熱的家鄉味。1999 年正式更名為「悟饕池上飯包」，導入現代化經營管理，從花東一路拓展至全台連鎖版圖，更跨足海外市場，以熟悉的米飯香氣，撫慰無數在外打拼的遊子。

一個飯包，乘載的不只是食物，而是幾代台灣人共同的記憶。

新品登場｜深海紅寶石進飯包

今年五月，悟饕帶來全新話題之作——「蒜蒜紅石斑魚飯包」。

主角是素有「深海紅寶石」美譽的紅石斑（俗稱紅條），肉質扎實細緻、膠質豐富，天生麗質。搭配品牌精心熬製的蒜蓉醬，蒜香濃郁、層次鮮明，將魚肉本身的鮮甜與鹹香完美帶出——每一口都是驚喜。

更值得一提的是，此次新品採用舒肥低溫熟成技術，精準鎖住魚肉鮮甜與水分，讓口感更加滑嫩細緻。不是高級餐廳，卻有著料理店才有的工藝講究。

▲「蒜蒜紅石斑魚飯包」選用深海紅寶石紅石斑，搭配濃郁蒜蓉醬，呈現鮮甜滑順口感。（圖／悟饕池上飯包提供）

520 限定好康｜銅板加價購 + 抽獎雙重優惠

新品上市同步搭配限定活動，把握機會！

銅板加價購｜5/20 起

購買任一飯包，即可享**「潮排骨」NT$39 加價購**優惠 數量有限，售完為止

▲5/20 起購買任一飯包，即可享潮排骨 NT 加價購優惠。（圖／悟饕池上飯包提供）



🎁 官方抽獎活動｜5/20 ～ 5/31加入悟饕官方 FB／IG 粉絲團，於指定貼文留言：

「悟饕蒜蒜紅石斑魚飯包，52099」

並標記兩位好友，即有機會抽中全家 NT$200 商品禮券，共抽出20 位幸運得主！

📣 中獎名單公布：6/8（一）於官方 FB／IG 📩 得獎者請於6/29（一）前完成私訊回覆與表單填寫

從 85 年前的月台飯香，到今日餐桌上的深海鮮味 悟饕用每一個新品，繼續訴說那個「用心做給出外人吃」的故事。

這次，換你來嚐嚐看。🐟🍱

#悟饕池上飯包 #池上飯包 #悟饕 #新品上市 #蒜蒜紅石斑飯包 #深海紅寶石 #520限定 #台灣米食文化