2026-05-21 18:36 女子漾／編輯王廷羽
童年回憶殺來了！《史瑞克》音樂劇首度登台 巨龍現身、驢子嘴不停笑翻全場
還記得那隻脾氣不太好、只想安靜待在沼澤裡的綠色怪物嗎？還有那隻永遠講不停、存在感比主角還強的驢子，以及藏著秘密的費歐娜公主，陪伴無數人成長的經典動畫《史瑞克》，終於要正式登上台灣舞台了！適逢《史瑞克1》上映25周年，榮獲東尼獎與倫敦奧立佛獎多項提名的倫敦全本音樂劇《史瑞克》，宣布將於11月首度來台演出，準備用笑點、神曲與超狂舞台特效，再次掀起一波童年回憶殺。
文章目錄
《史瑞克》音樂劇4大亮點一次看
《史瑞克》音樂劇4大亮點一次看
亮點1：巨龍真的飛上舞台！3D特效把童話世界搬進劇院
如果你以為只是把動畫劇情搬上舞台，那真的太小看《史瑞克》音樂劇了！這次來台的是倫敦全本版本，由英國頂尖製作團隊打造，結合精準燈光設計、3D投影與大型舞台工藝，把電影裡的奇幻世界直接立體化，從變幻莫測的天際線到浩瀚星空，每一幕都像真的走進童話世界。
其中最大亮點，絕對是看守高塔的經典噴火巨龍！這隻讓觀眾印象超深的角色，將透過大型偶戲技術震撼現身，在歌曲〈Forever〉橋段登場，視覺效果絕對精彩。
亮點2：驢子、法克大人全來了！經典角色集體回歸
《史瑞克》除了主角迷人之外，那隻嘴巴停不下來、搞笑擔當100分的驢子，這次依然會是全場氣氛製造機！靠著高能量演出、多變嗓音與誇張肢體，幾乎可以預告會搶走不少焦點。
另一個不能不提的，就是讓人又氣又想笑的反派法克大人，浮誇、自戀又帶點神經質的角色設定，加上戲劇張力十足的演出方式，絕對是全場笑點來源之一。此外，小木偶皮諾丘、薑餅人、三隻小豬等經典童話角色也會輪番登場，完全像是童話宇宙大型同學會，都是滿滿的童年回憶啊～
亮點3：搞笑之餘，也是顛覆童話的經典作品
為什麼《史瑞克》能紅25年？因為它完全打破一般童話故事的設定，主角不是高富帥王子，而是一個長相不討喜、脾氣也不算好的怪物；費歐娜公主也不是只能等待被拯救的角色，她也擁有有自己的故事與力量。這部作品表面上是搞笑冒險，實際上談的是偏見、自我認同、愛與接納，也正因為這種顛覆設定，讓《史瑞克》成為許多人心中最特別的動畫之一。
亮點4：經典神曲一響，童年DNA直接被喚醒
除了角色魅力，《史瑞克》的音樂也是靈魂之一，《史瑞克》的音樂由東尼獎最佳原創音樂得主 David Lindsay-Abaire 與 Jeanine Tesori 操刀，打造多首原創歌曲，包括〈Big, Bright, Beautiful World〉、〈Story of My Life〉、〈I Know It’s Today〉與巨龍登場名場面歌曲〈Forever〉。而壓軸最讓粉絲期待的，絕對是動畫迷熟到不能再熟的〈I’m a Believer〉。這首歌一響，真的會讓人忍不住跟著一起唱。
《史瑞克》音樂劇演出資訊一次看
《史瑞克》音樂劇演出資訊一次看
倫敦全本音樂劇《史瑞克》演出日期：2026年11月20日（五）－11月29日（日）
演出場次：共13場
演出地點：台北表演藝術中心大劇院
《史瑞克》售票資訊開賣時間：2026年5月27日 中午12:00
購票平台：udn售票網
票價資訊：
假日場（週六至週日）：4600／4200／3600／3200／2600／1800／1200元
平日場（週一至週五）：4400／4000／3400／3000／2400／1600／1000元
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